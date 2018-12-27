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Россиян ждут массовые увольнения. Кто лишится работы в 2019 году?

27 Декабря 2018 106 0 Экономика
Россиян ждут массовые увольнения. Кто лишится работы в 2019 году?

В ближайшие три месяца без работы могут остаться порядка 230 тыс. граждан России. Об этом свидетельствует аналитическая записка Минтруда. При этом, как отмечается, большая часть россиян, рискующих остаться без официального заработка, проживает в Москве и Санкт-Петербурге. Первыми под удар могут попасть специалисты банковской и финансовой сферы.

Кого уволят первыми

В первую очередь, как пишут «Известия» со ссылкой на прогнозы Минтруда, увольнения грозят работникам банковских организаций. Большой риск и у тех специалистов, кто работает в транспортной сфере, занят в сфере производства электрооборудования или автомобилей.

Чиновники министерства направили аналитическую записку по рынку труда в правительственную трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Данные Минтруда основаны на опросе, в котором приняли участие 46 тыс. организаций, где в общей сложности работает около 12 млн человек. При этом под риском увольнения (сокращения) понимаются планы работодателя расторгнуть трудовой договор либо уже состоявшийся перевод сотрудника в режим неполного рабочего времени.

Как было сказано выше, больше всего рискуют остаться без работы работники финансовой и банковской сфер – 30,5 тыс. человек. На втором месте – транспортная сфера, 27,7 тыс., и на третьем – производство электрооборудования вычислительной и измерительной техники, 16,6 тыс. человек. Высок риск увольнений в направлениях, связанных с добычей энергетических ископаемых, производством и передачи электроэнергии и другого топлива (14,4 тыс. сотрудников), производством автомобилей и оборудования (11,7 тыс.), а также автомобилестроением (8,2 тыс.) и производством стройматериалов (6,2 тыс.).

По прогнозам Министерство труда и социальной защиты, без работы могут остаться 230,8 тыс. граждан России, большинство которых проживает в Москве и Санкт-Петербурге.

Независимо от времени года

Как пояснили «Известиям» в министерстве, говорить о «предновогодних сокращениях» крайне некорректно, поскольку ситуацию на рынке труда и увольнения мониторят в постоянном режиме, независимо от времени года. Собственно, прогноз основан на информации о планируемых увольнениях, предоставляемой компаниями в органы службы занятости. Согласно российскому законодательству, работодатель обязан направлять уведомление в службу занятости за два месяца до того, как он планирует сократить сотрудника.

В министерстве отмечают: «Но это не значит, что все люди будут уволены. Ситуация в организации может измениться, допустим, из-за заключения новых сделок, погашения долгов перед организацией и т.д., и тогда понадобится сохранить персонал или даже привлечь новый».

Что касается финансовой сферы, которая является потенциальным лидером по сокращению специалистов, то это связано с сокращением количества кредитных организаций в России, поясняет президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. Он напомнил, что в текущем году Центробанк отозвал больше лицензий, чем в прошлом. «Финансовый рынок находится в стагнации. Внешэкономбанк планирует значительные сокращения. Частный сектор тоже вынужден оптимизировать численность сотрудников», – резюмирует эксперт.

Что все это значит

Как считает профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина, сокращения в обозначенных сферах говорят о том, что они не пользуются достаточным спросом. Вместе с этим, как считает эксперт сам факт увольнения 223 тыс. человек на общем фоне пройдет практически незаметно, но со своей стороны сами работодатели могли бы не делать таких «подарков» перед самим Новым годом. Скорее всего, компании с самого начала придерживались убыточного направления и, если бы они изначально сделали предварительные маркетинговые исследования спроса, то таких тенденций можно было бы избежать.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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