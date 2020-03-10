Россиян ждут досрочные выборы Госдумы, а потом президента Путина 1900 2 Политика

Россиян ожидают досрочные выборы в Государственную думу. Предложение перенести выборы с осени 2021 года на ближайшее время выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он сделал это после принятия во втором чтении поправок к Конституции и совещания лидеров фракций со спикером Думы Вячеславом Володиным. Позднее с таким же предложением выступил сооснователь «Единой России» Александр Карелин. По словам Жириновского, если в апреле будет принята новая Конституция, то необходимо и переизбрать парламент, а также подумать о досрочных выборах президента. Причем президента, по мнению Жириновского, должен выбирать новый орган – Госсовет. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, ранее отрицавший возможность досрочных выборов, на этот раз заявил, что предложение депутатов будет рассмотрено президентом.