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Россиян ждут досрочные выборы Госдумы, а потом президента Путина

10 Марта 2020 1900 2 Политика
Россиян ждут досрочные выборы Госдумы, а потом президента Путина

Россиян ожидают досрочные выборы в Государственную думу. Предложение перенести выборы с осени 2021 года на ближайшее время выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он сделал это после принятия во втором чтении поправок к Конституции и совещания лидеров фракций со спикером Думы Вячеславом Володиным. Позднее с таким же предложением выступил сооснователь «Единой России» Александр Карелин. По словам Жириновского, если в апреле будет принята новая Конституция, то необходимо и переизбрать парламент, а также подумать о досрочных выборах президента. Причем президента, по мнению Жириновского, должен выбирать новый орган – Госсовет. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, ранее отрицавший возможность досрочных выборов, на этот раз заявил, что предложение депутатов будет рассмотрено президентом.

Срочные поправки

  • Инициатором досрочных выборов в Госдуму выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Однако сама возможность провести выборы раньше осени 2021 года ходила в Кремле с прошлой осени. Решение было принято в Кремле ко второму чтению поправок в Конституцию. Возможно, поводом ускорить реализацию сценария стала ухудшающаяся обстановка в экономике.
  • Жириновский заметил, что новая Конституция предоставляет новые полномочия парламенту, следовательно, необходимо его переизбрать. То же самое касается и президента – он должен быть назначен новым государственным органом Госсоветом, который сейчас прописывают в Конституции.
  • Депутат от «Единой России» и сооснователь партии Александр Карелин предложил добавить поправку о досрочных выборах в Госдуму во втором чтении поправок в Конституцию. Его идею поддержал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
  • Также депутат от «Единой России» Валентина Терешкова попросила помочь ей сформулировать поправку об обнулении президентских сроков.
  • Против инициативы о досрочных выборах выступила партия КПРФ. Геннадий Зюганов заявил, что в первую очередь нужно разобраться с экономическими проблемами и коронавирусом.
  • Эксперты обращают внимание, что законно Госдума не может сократить срок своих полномочий, поскольку граждане выбирали ее на конкретный срок, что прописано в Конституции. Поправка, которой депутаты хотят назначить досрочные выборы, не может быть выше конституционной нормы.

Досрочные выборы президента Путина

  • 4 марта в издании «Проект» вышла статья, в которой сообщалось, что в руководстве страны обсуждается идея о проведении досрочных выборов в Государственную думу. Как утверждали источники в Кремле, Госдуме и собеседники близкие к АП, если российский лидер Владимир Путин выразит поддержку инициативе, то о внеочередных выборах могут объявить уже в ближайшие дни.
  • По словам источников издания, с предложением провести досрочные выборы во время встречи с президентом, вероятно, будут выступать представители фракций. Такая встреча состоялась 5 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков убеждал журналистов в том, что повестке встречи не было вопроса о досрочных выборах. Поскольку «президент такой вопрос ставить не будет». И только участники встречи могут об этом попросить.
  • К слову говоря, о том, что власти не исключают возможности досрочных выборов в Госдуму, ранее сообщал и «Коммерсант». Издание также ссылалось на собеседника из президентской администрации. При этом, как утверждает Bloomberg со ссылкой на своего собеседника близкого к «Единой России», не исключено, что Владимир Путин может назначить досрочные выборы не только парламента, но и президента.

Избавиться от «канители»

  • Еще одно предложение Владимира Жириновского связано с изменением порядка избрания главы государства. Лидер ЛДПР считает, что с 2024 года право назначать президента страны нужно передать Госсовету, который и будет делать выбор из предложенных кандидатур.
  • «Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, лесорубы. У нас конституционный орган есть – Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны: лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Вот пускай они и решают, кто будет главой государства», – завил глава ЛДПР в эфире «Россия 24».
  • Позднее, во время своего выступления в Госдуме, Жириновский объяснил, что предложение об отказе от всенародных выборов главы государства связано с необходимостью избавиться от «канители». Но параллельно, как уже было сказано, прорабатывается и вариант с обнулением президентских сроков.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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16:02 1 1
Вячеслав:

Полностью согласен. Государством должны управлять грамотные, образованные люди. "Клоуны и кухарки" не должны править страной.

15:59 3 0
Татьяна Ивановна Гаврилова:

Необходимо избрать в Госдуму представителей от НПСР, объединившихся с КПРФ, а в президенты тоже представителя от этих сил, тогда, я думаю, что-то изменится к лучшему для "глубинного" народа.

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