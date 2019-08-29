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Россия-Азербайджан: наука и образование без границ

29 Августа 2019 621 0 Интервью и комментарии
Россия-Азербайджан: наука и образование без границ

Ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин рассказал представителю межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о своем азербайджанском Учителе и потенциале совместных проектов в науке и образовании.

- Расскажите, пожалуйста, о тех отношениях, которые связывают ваш университет и азербайджанские вузы.

- Переломным годом во взаимоотношениях УГНТУ с вузами Азербайджана стал 2015 год, когда была создана Ассоциация вузов двух стран. Почетным правом сопредседательствовать были удостоены Сумгаитский государственный университет и Уфимский государственный нефтяной технический университет. Хотел бы особо отметить, что для нашего университета взаимодействие с вузами Азербайджана не только почетно, но весьма знаково – Республику Башкортостан часто называют «вторым Баку». В настоящее время в состав Ассоциации входят 16 вузов Азербайджана и 32 российских университета. Работа строится как напрямую между вузами, так и в рамках общих мероприятий, организуемых с участием Ассоциации. Одним из последних таких мероприятий стала Студенческая летняя школа «Путешествие в Страну Огней-Азербайджан».

- Ваши студенты принимали участие в работе этой школы. Как вы полагаете, что молодые люди могут вынести для себя из этого опыта – в образовательном и эмоциональном плане?

- Предложение о проведении школы поступило от Сумгаитского Государственного Университета, наш вуз его, безусловно, с радостью поддержал. В работе школы принимали участие почти 50 студентов и сотрудников семи российских вузов - членов Ассоциации. Хочу от души поблагодарить ректора СГУ Гусейнова Эльхана Бахадур оглы за высокую организацию мероприятия и радушный прием российских делегатов! Летняя школа – это хороший пример воспитания толерантного отношения к языкам и культуре народов России и Азербайджана, создания необходимого фундамента для расширения и укрепления дальнейшего сотрудничества студенческой молодежи.

- Вы сами заканчивали докторантуру и аспирантуру в Баку. Чем запомнился вам Азербайджан того времени? Что еще связывает вас с этой страной?

- Для меня Азербайджан – это вторая родина, и я приезжаю туда как к себе домой. Я был одним из первых уфимцев, кто учился в очной аспирантуре АзИНЕФТЕХИМ. Судьба подарила мне встречу с академиком Азатом Халиловичем Мирзаджанзаде. Его обаяние как Ученого и Человека было настолько велико, что, когда он предложил мне поступать к нему в аспирантуру, ни минуты не задумываясь, с чувством большой радости поехал в Баку. Это было незабываемое время. Все вокруг было прекрасно – чудесный город, добрейшие люди и, конечно же, уникальная научная школа Азата Халиловича. Школа, которую я прошел во время аспирантуры, дала мне гораздо больше, чем кандидатская степень. Азат Халилович – человек, который определил жизненный путь многих людей. Те, кому посчастливилось быть какое-то время рядом с ним, приобретали то незримое и главное, что потом их объединяет и сближает на всю жизнь. В 1990 году Азат Халилович предложил мне пройти докторантуру в Баку, я был безмерно счастлив оказаться вновь в городе моей научной юности. Но это уже было другое, очень непростое время для нашей тогда общей страны. И все же мы, ученики Азата Халиловича, продолжаем тесно сотрудничать, развивать и внедрять достижения, полученные школой Мирзаджанзаде.

- А в чем, на ваш взгляд, заключается важность образовательных контактов между Россией и Азербайджаном на современном этапе?

- Наука и образование не имеют границ. Для России и Азербайджана соединение потенциалов в политической, экономической сферах, области развития человеческого капитала – естественный ответ на вызовы времени. На смену дезинтеграционным тенденциям постепенно приходит осознание необходимости поиска общих подходов на основе взаимной выгоды и уважения национальных интересов. Я очень надеюсь, что развитие сотрудничества между вузами России и Азербайджана приведет к укреплению связей в науке, образовании, культуре, экономике во благо народов наших стран.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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