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Россия заработала на Чемпионате мира триллион рублей. Кто и за что его получил?

17 Октября 2018 229 0 Экономика
Россия заработала на Чемпионате мира триллион рублей. Кто и за что его получил?

За пять лет подготовки к Чемпионату мира по футболу и за время его проведение экономика России получила 952 млрд руб. Более того, в следующие пять лет «положительные последствия» от мероприятия дадут экономике еще один триллион, прогнозируют в оргкомитете мундиаля. Однако сторонних экспертов смутила методология подсчета. По их мнению, данные, которые приводятся в докладе, отражают только косвенный эффект.

Самые успешные

В общей сложности влияние ЧМ-2018 на российский ВВП за период с 2013 по 2018 год оценивается в 952 млрд руб., что составляет примерно 1% годового ВВП России. Эти данные приводятся в исследовании, проведенном оргкомитетом чемпионата.

В документе также говорится, что российский мундиаль оказался самым успешным в плане влияния на ВВП. По обозначенным показателям ЧМ-2018 уступает только ЧМ-2010, который прошел в ЮАР. И то, по причине того, что ​ВВП этой страны значительно меньше, чем у других государств, которые принимали чемпионаты.

В общей сложности для подготовки и проведения мирового турнира Россия потратила 688 млрд руб. В эту сумму были включены траты на возведение и реконструкцию стадионов в одиннадцати городах России, которые принимали матчи.

Как отмечают авторы доклада, ЧМ начал положительно влиять на российскую экономику с самого старта, когда в 2013 году началась подготовка. Тем не менее, порядка половины суммарного эффекта пришлось на 2017-2018 годы: в этот период прирост ВВП достиг 0,4%.

Долгосрочное влияние

В отчете также приводится положительная статистика мундиаля. За время подготовки к чемпионату в период с 2013 по 2018 год было создано 315 тыс. новых рабочих мест, трудовые доходы населения выросли на 459 млрд руб.. Также на 797 млрд руб. выросла выручка малого и среднего предпринимательства – в первую очередь, благодаря туризму и строительству. Кроме этого, прирост налоговых доходов бюджета в указанные годы составил 164 млрд. руб.

Однако, как утверждают авторы доклада, на этом чемпионат не прекратил свое влияние на экономику страны. В дальнейшем, как прогнозируют в оргкомитете, мундиаль в течение пяти лет окажет положительное влияние на 150-200 млрд руб. в год. В этом случае речь идет об отложенном эффекте от сделанных ранее инвестиций и операционных расходов 110-140 млрд руб. в год.

В документе поясняется: «Около трети будущего эффекта от ЧМ-2018 придется на развитие туризма, в то время как основная часть долгосрочного влияния будет достигнута за счет эффекта катализатора от инвестиций».

Спорная методология

Эксперты, оценивая статистику, представленную в докладе оргкомитета ЧМ-2018, выражают неоднозначное отношение к итогам исследования. Порядка 60% финансирования ушло на стратегические проекты, и по этой причине триллион рублей нельзя назвать «живыми деньгами», он является именно общим экономическим эффектом. По словам директора Центра стратегических исследований в области спорта Ильи Солнцева, данные, которые приводятся в докладе, отражают в основном косвенный эффект, в частности, от увеличения числа рабочих мест, привлечения туристов и так далее.

«Но все эти расчеты, как правило, строятся на большом количестве допущений, и методику, по которой эти цифры получаются, тоже никто не раскрывает, и говорить о том, что действительно такой эффект возможен, это достаточно спорное утверждение. Главный эффект связан с тем, что имидж страны был существенно улучшен, но о том, что эти деньги удастся вернуть, я бы не стал говорить», – резюмирует эксперт.

Имидж – тоже капитал

Однако имидж, который принес мундиаль, тоже можно назвать капиталом. Строительство стадионов, гуляния по Никольской – все это надолго войдет в историю. Зарубежные гости не только захотят снова вернуться обратно, но и позовут своих друзей. Как поясняет вице-президент Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Богдан Зварич, в правительстве считают, что в ближайшие пять лет туристический поток ежегодно будет приносить по 250 млрд руб. в год. То есть, как было сказано выше, в срок до 2023 года общий экономический эффект принесет в экономику еще триллион.

Однако, по словам эксперта, на этом влияние мундиаля в общем и целом закончится.

«Есть вещи, которые посчитать достаточно сложно. Безусловно, люди, которые приехали на мундиаль, по всем отзывам, которые я видел и слышал, остались довольны, и этот имидж скажется на турпотоке, на желании людей приехать в нашу страну. Возможно, данный эффект будет распространяться на ближайшие год-два», – считает Зварич.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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