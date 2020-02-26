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Россия заплатит за грязную нефть Белоруссии. Какую компенсацию получит Минск
26 Февраля 2020 127 0 Экономика
Россия заплатит за грязную нефть Белоруссии более 60 млн долларов. Топливо попало с российских нефтебаз в транзитный трубопровод «Дружба» почти год назад – весной 2019-го. Стороны долго спорили о компенсации и праве на их получение. На сегодняшний день Россия компенсировала ущерб всем покупателем нечистой нефти, кроме белорусской стороны. Минск рассчитывал, что добьется от Москвы выплаты в 70 млн долларов и указывал на общий ущерб для экономики в 2 млрд долларов.
Максимальная компенсация
- О подписании соглашения по компенсациям за грязную нефть заявил глава концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. По его словам, Россия согласилась возместить ущерб из расчета 15 долларов за баррель.
- Речь идет о 563 тыс. тонн грязной нефти, которые попали на Мозырский НПЗ и были переработаны, пояснил пресс-секретарь «Белнефтехима» Александр Тищенко. Таким образом, общая сумма, которую выплатит «Транснефть» с российской стороны составит 61,6 млн долларов.
- По словам главы МИД Белоруссии Владимира Макея, из-за грязной нефти и последовавших ограничений экспорт республики снизился на 2,055 млрд долларов. Минск рассчитывал получить возмещение ущерба в размере 70 млн, но 61,6 млн долларов со стороны «Транснефти» были названы «максимальными». Никаких дополнительных выплат не предусматривается.
- Несмотря на это, представители «Белнефтехима» продолжают передавать «Транснефти» технические документы, которые свидетельствуют о поломке оборудования из-за грязной нефти.
Необходимые документы
- О «грязной российской нефти» впервые сообщили в апреле 2019 года. Речь идет о 4 млн тоннах нефти, в которой зафиксировали повышенное содержание токсичного дихлорэтана. По нефтепроводу «Дружба» это сырье поставили в Белоруссию, Украину и Польшу.
- В июле в совете директоров «Транснефти» приняли решение о максимальном размере компенсации покупателям и поставщикам этой нефти: 15 долларов за баррель. На данный момент известно, что они уже выплачены ряду поставщиков: ЛУКОЙЛу, казахской «Казтрансойл» и с венгерской MOL.
- После случившегося Белоруссия решила вытеснить 1,2 млн тонн нефти по трубе обратно в Россию. Компенсацию Минск получил: тот же объем чистой нефти. Кроме этого, были внепланово повышены тарифы на прокачку по белорусской территории на 3,7%. Однако, как заявлял ранее председатель белорусского концерна Андрей Рыбаков, тема компенсаций Мозырскому НПЗ, куда также угодила грязная нефть, «подвис».
- Объясняя ситуацию, в «Транснефти» заявляли, что Россия готова выплачивать компенсации, однако после того как Белоруссия представит все необходимые документы. Аналогичная ситуация наблюдается «с польскими партнерами», а также «Сургутнефтегазом» и «Роснефтью».
Минск оценивает потери
- Минск оценивает потери от грязной нефти намного выше. Однако имеется в виду общий эффект для экономики из-за инцидента на нефтепроводе. Как уже было сказано, он оценивается в 2,055 млрд долларов.
- Осенью прошлого года эксперты рейтингового агентства S&P пересмотрели прогноз экономического роста в республике на 2020 год с 2 до 1,2%. Главной причиной этого стали негативные последствия, которые отразились на национальной экономике после поставок некондиционной нефти – из-за чего произошло сокращение объемов нефтепереработки.
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