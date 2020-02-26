Россия заплатит за грязную нефть Белоруссии. Какую компенсацию получит Минск 127 0 Экономика

Россия заплатит за грязную нефть Белоруссии более 60 млн долларов. Топливо попало с российских нефтебаз в транзитный трубопровод «Дружба» почти год назад – весной 2019-го. Стороны долго спорили о компенсации и праве на их получение. На сегодняшний день Россия компенсировала ущерб всем покупателем нечистой нефти, кроме белорусской стороны. Минск рассчитывал, что добьется от Москвы выплаты в 70 млн долларов и указывал на общий ущерб для экономики в 2 млрд долларов.