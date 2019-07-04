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Россия вышла из ДРСМД, ПАСЭ ожидает диалог Украины с Россией, «Газпром» закупает туркменский газ и другие новости

4 Июля 2019 231 0 События и факты
Россия вышла из ДРСМД, ПАСЭ ожидает диалог Украины с Россией, «Газпром» закупает туркменский газ и другие новости

Президент РФ подписал указ о приостановлении Россией действия ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Владимир Путин  ранее назвал этот шаг зеркальным ответом на действия США, которые в начале этого года вышли из этого договора в одностороннем порядке, гворится в сообщении RT. Соглашение, которое еще 8 декабря 1987 года заключили президент СССР Михаил Горбачёв и Президент США Рональд Рейган,  предписывало ликвидацию комплексов баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км. На  тот период это означало прекращение «гонки вооружений». Сегодня за Президентом России останется право принять решение о возобновлении действия соглашения.

Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу с Киевом. Он призвал Зеленского  выполнять предвыборные обещания и понять, что конфликт между Россией и Украиной не в общих интересах. Об этом заявил Президент России в интервью итальянской газете Corriere della Sera. Владимир Путин  подчеркнул, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами, а сегодня граждане Украины ожидают от нового президента конкретных действий и изменений к лучшему в кратчайшие сроки. Российский лидер отметил, что  Зеленскому  досталось непростое наследство - принудительная украинизация, разгул неофашизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны.

Совет Европы заявил о своих ожиданиях от России после возвращения в ПАСЕ, сообщает ТАСС. На конференции в Торонто по вопросам реформ на Украине замгенсека Совета Европы Габриэлла Баттаини-Драгони заявила, что от России ждут возобновления сотрудничества со всеми комитетами Парламентской  ассамблеи и в целом «восстановления доверия с Европой», а также оживления переговоров по урегулированию кризиса на востоке Украины и 24 задержанным украинским морякам. Ну и, конечно же, выплаты всех взносов, причитающихся в бюджет Совета Европы

«Газпром» подписал контракт на закупку природного газа у госконцерна «Туркменгаз». Как сообщает РБК, соглашение будет действовать до 30 июня 2024 года, а ежегодный объем поставок газа из Туркменистана составит до 5,5 млрд куб. м. Изначально контракт на поставку туркменского газа был заключен в 2003 году на 25 лет. Но в 2016 году поставки  прекратились -«Газпром» требовал от «Туркменгаза» изменить условия купли-продажи, а Туркмения обвиняла «Газпром» в том, что тот не платит за газ. Возобновили закупки туркменского газа в апреле 2019 года - с 15 апреля по 30 июня поставили 1,2 млрд куб. м. а теперь краткосрочным контракт заменили долгосрочным. Зачем крупнейшей газодобывающей  стране мира нужно закупать газ в другом государстве никто толком не объяснил.

В России планируют распространить действие системы "Платон" на ряд региональных автодорог, наиболее загруженных грузовым транспортом. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он отметил, что  вопрос находится на стадии обсуждения, но  многие регионы хотели бы расширения действия системы " взимания платы с машин грузоподъемностью свыше 12 тонн из-за проблем  с качеством региональных дорог, у которых несущая  способность ниже по сравнению с федеральными трассами.

Ипотеку под 2% годовых начнут выдавать жителям Дальнего Востока до декабря 2019 года. Как сообщил РИА Новости глава Минвостокразвития Александр Козлов, кредиты будут выдаваться на 20 лет без первоначального взноса и максимум на 4 миллиона рублей. Получить такую льготную ипотеку на покупку, строительство или ремонт квартир или домов смогут обладатели "дальневосточного гектара" и молодые семьи, в которых возраст одного из супругов не достиг 35 лет. По данным Минвостокразвития, на учете в качестве нуждающихся в жилье в регионе находится около 15,8 тысячи семей, а построить дом на своем "дальневосточном гектаре" готовы 8,2 тысячи человек.

Около 180 млрд рублей требуется на решение проблемы с жильем для детей-сирот в России. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Как сообщает ТАСС, Кузнецова  полагает, что для ликвидации  очереди на жилье для выпускников сиротских учреждений нужны не только дополнительные миллиарды рублей, но и новые походы, специальная государственная программа строительства жилья для детей, оставшихся без попечения родителей.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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