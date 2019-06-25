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Россия ввела контрсанкции, Турция купила С-400, «Дружбу» сократят наполовину и другие новости

25 Июня 2019 51 0 События и факты
Россия ввела контрсанкции, Турция купила С-400, «Дружбу» сократят наполовину и другие новости

Контрсанкции России продлены до 31 декабря 2020 года. Соответствующий указ подписал вчера Владимир Путин, передает «ТАСС». При этом через территорию России будет разрешена перевозка «подсанкционных» товаров, но при соблюдении целого ряда ограничений. В частности, подобные грузы должны быть запломбированы, а пути их следования

Премьер- министр Франции Эдуард Филипп во время переговоров с Дмитрием Медведевым заявил, что антироссийские санкции могут быть отменены в любой момент, пишет «Интерфакс». Эдуард Филипп подчеркнул, что планы развития России до 2024 года (речь шла о 12 национальных проектах) делает особо важным взаимовыгодное сотрудничество двух стран.

Турция приобрела российские зенитно-ракетные комплексы С-400, передает «ТАСС». Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов. Вашингтон, который всеми силами противился этой сделке, угрожает отказать Турции в продаже своих новейших истребителе пятого поколения F-35. Если такое произойдет, то у производителей российских истребителей пятого поколения Су-57  появятся отличные перспективы экспортных поставок.

В течение года нефтепровод «Дружба» будет работать на половину своей пропускной способности, передает «РБК». За это время удастся полностью избавиться от загрязненной нефти и очистить трубопроводы «Транснефти». Одновременно с этим в Белоруссии разрабатывается система контроля, призванная предотвратить попадание в трубопроводы грязного сырья.

С 37% до 30% сократилась за последние 10 лет доля среднего класса в России. К этой социальной группе эксперты «Альфа-Банка» отнесли граждан с ежемесячным доходом от 39 до 99 тысяч рублей. Анализ показал, что средний класс перераспределял свои доходы в пользу продуктов питания и сокращал расходы на отдых, образование и здравоохранение. При этом платежи по кредитам выросли на 20% в номинальном выражении. Одновременно доходы наиболее обеспеченной части населения России выросли на 11%, а у наименее обеспеченной - на 4%. Одной из основных проблем для экономического развития страны эксперты считают тот факт, что лишь 12% россиян считают привлекательным создание собственного бизнеса.

Новый интеллектуальный беспилотник "ZALA Ланцет" разработал концерн «Калашников». Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что  аппарат включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элемент. Он способен поражать цели в воздухе, на земле и воде.

Министерство просвещения наконец-то решило облегчить участь школьных учителей. Теперь они будут заполнять только четыре типа документов: дневники и классные журналы, рабочую программу и тематические планы. Эти изменения должны быть отражены в Трудовом кодексе. Об этом, по сведениям «Интерфакса», на парламентских слушаниях в Госдуме, заявила министр Ольга Васильева. Если поправки будут приняты, у учителей останется существенно больше времени на собственно учебный процесс..

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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