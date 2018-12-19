Россия вступает в борьбу за Африку. Зачем Москве Черный континент?

Непрекращающиеся конфликты на Ближнем Востоке, борьба с исламским терроризмом, миграционный кризис в Европе, Майдан и последовавшие за ним события на Украине, торговые войны между США и Китаем всецело поглотили внимание мирового сообщества, которое, кажется, совсем забыло об Африке. Однако это только на первый взгляд. На самом деле именно сейчас разворачивается битва за влияние на Черном континенте, и уже в среднесрочной перспективе те страны, которые сумеют обеспечить себе ощутимое превосходство здесь в экономическом и военном плане будут ключевыми игроками глобальной геополитики. Рост роли Африки в мировой экономике и политике обусловлен общим увеличением значимости стран третьего мира в системе международных отношениях и завершением периода безусловной гегемонии Запада. Кроме того, Африка по-прежнему остается кладовой природных ресурсов, ведь именно здесь сосредоточено 30% естественных богатств нашей планеты, и получить контроль над ними – весьма заманчивая перспектива. Также эксперты прогнозируют, что численность населения континента увеличится вдвое в течение двух ближайших десятилетий, и именно Африка будет основным источником трудовых ресурсов в мире.

Борьба за Черный континент

Раньше всех перспективы, открывающиеся перед тем, кто сможет утвердить свое господство в Африке, осознал Китай. Постепенно, шаг за шагом развивая и углубляя сотрудничество со странами этого континента, КНР довела объем годового товарооборота с ними до 200 млрд долларов. Более того, в 2017 году в Джибути была открыта первая на Черном континенте китайская военно-морская база, ведь история неоднократно доказывала, что длительное экономическое процветание невозможно без поддержки мощной армии.

КНР действует в Африке чрезвычайно разумно, предоставляя местным государствам льготные кредиты и списывая долги, активно инвестируя в перспективные проекты и развивая инфраструктуру, завоевывая благосклонность властей и простого населения. Си Цзиньпин в ходе прошедшего в сентябре 2018 года в Пекине Форума китайско-африканского сотрудничества дал обещание вложить в ближайшие годы в развитие африканских стран 60 млрд долларов. Естественно, делается все это не по доброте душевной китайцев, а для крепкой привязки местных экономик к своим стратегическим интересам, получения доступа к их рынкам и богатым недрам.

Уровень взаимодействия России с африканскими государствами на протяжении длительного периода после распада Советского Союза оставался крайне незначительным и лишь совсем недавно ситуация начала меняться. Российская Федерация, оживляя исторические связи и используя существующее в ряде стран, в частности Демократической Республике Конго, Судане, Ливии и ЦАР, недовольство политикой Запада, все больше укрепляет свое влияние в регионе. Мощным толчком к дальнейшей экономической и политической российской экспансии должен стать запланированный на 2019 год первый в истории саммит Россия-Африка, в котором, как ожидается, примут участие лидеры полусотни стран континента.

Естественно, рост влияния Китая и России в Африке не мог остаться незамеченным США, которые именно в этих двух государствах видят угрозу своей мировой гегемонии. США обвиняют РФ и КНР в ведении хищнической политики на Черном континенте и осуществлении «агрессивных инвестиций», которые препятствуют развитию местных экономик и противоречат интересам Америки. Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон уже объявил, что стратегия действий США в Африке кардинальным образом изменится и ее основой станет противодействие Москве и Пекину.

Действия России

Размер российской финансовой помощи государствам Африки за 2017 год составил немногим более 1 млрд долларов, что не идет ни в какое сравнение с теми же США, которые, несмотря на все обвинения в адрес РФ и КНР, отправляют на Черный континент в разы больше (за 2016-2017 годы эта сумма составила 17 млрд). Тем не менее, прогресс в российско-африканских отношениях, произошедший за последние годы, виден невооруженным взглядом. Власти РФ проводят комплексную и многовекторную работу, которая в перспективе должна принести нашей стране как политические, так и экономические дивиденды.

На протяжении 2018 года Владимир Путин провел плодотворные переговоры с лидерами Габона, Руанды и Судана, которые посетили проходивший в России ЧМ по футболу, а также с президентами ЮАР, Анголы и Замбии в ходе саммита БРИКС, который принимала Южно-Африканская Республика. А глава ЦАР присутствовал и выступал на Петербургском экономическом форуме.

Такая активность уже приносит свои плоды. Многие африканские страны подтвердили свою заинтересованность в энергетическом сотрудничестве с Россией, в первую очередь это касается атомной энергетики. Значительного прогресса в переговорах по данному направлению удалось достичь с Нигерией и Суданом, в то время как с Египтом уже подписано соглашение о строительстве АЭС в Эль-Дабаа. Судан также заинтересован в российском участии в масштабном проекте трансконтинентальной железной дороги между Дакаром, Порт-Суданом и Кейптауном.

Предметные переговоры ведутся относительно привлечения российских инвестиций в сферу добычи природных ископаемых. Для России интересна в первую очередь возможность получения доступа к запасам марганца, хрома, платины, редкоземельных металлов и прочих дефицитных для нашей страны ресурсов. Также Москва имеет возможности усилить свои позиции в алмазной, урановой и нефтегазовой сферах.

Традиционно высокий интерес африканские страны проявляют к российскому вооружению. Причем сегодня речь идет не только о стрелковом оружии, но и о более сложных и дорогостоящих системах, в частности о комплексах ПВО. Также Россия продолжает оставаться значимой кузницей кадров для африканских стран, выпуская как военных, так и гражданских специалистов.

Рог преткновения

Местом наибольшего сосредоточения иностранных интересов в Африке является так называемый Африканский Рог – регион на востоке континента, занимаемый Эфиопией, Джибути, Сомали и Эритреей. Ключевую роль здесь играет Джибути, так как именно это государство контролирует Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив. Именно здесь свою военно-морскую базу открыл Китай, однако помимо него, это еще ранее сделали Соединенные Штаты, Франция, Италия и Япония.

Россия также предпринимает попытки обосноваться в районе Африканского Рога. В частности, на протяжении 2012-2014 годов велись активные переговоры относительно аренды участка земли для возведения военной базы, однако они закончились неудачно. Тем не менее, от данной идеи российское правительство не отказалось и по состоянию на 2018 год ведет переговоры с Эритреей, которая, судя по всему, в сотрудничестве заинтересована.

Высокая концентрация военных баз в районе Африканского Рога, к которым, вполне вероятно, в ближайшей перспективе присоединится еще и российская, делает регион один из самых взрывоопасных не только на Черном континенте, но и во всем мире, ведь когда на одной маленькой территории сходятся большие игроки со своими личными интересами, рано или поздно им становится тесно, и тогда начинается игра на выживание.