Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 ФЕВ, 13:47 МСК
USD (ЦБ)    63,1741
EUR (ЦБ)    70,1265

05 ФЕВ, 13:47 МСК
USD (ЦБ)    63,1741
EUR (ЦБ)    70,1265
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации
﻿

Россия возвращает долги. Почему Москва ужесточила кредитную политику для других стран?

5 Февраля 2020 73 0 Экономика
Россия возвращает долги. Почему Москва ужесточила кредитную политику для других стран?

В 2019 году Россия впервые за последние десять лет выдала кредитов иностранным государствам меньше, чем они вернули долгов. Общая сумма кредитов составила 215 млрд руб., а возвращенных долгов – 250 млрд. Таким образом положительная разница составила 35 млрд руб., свидетельствуют данные Федерального казначейства и Счетной палаты.

Рекорд десятилетия

  • В 2019 году Минфин выдал иностранным государствам 215 млрд руб., а вернул в казну – 250 млрд руб. По данным «Известий», последний раз положительная разница между выданными кредитами и полученными долгами была зафиксирована в 2010 году. Тогда Россия одолжила 14 млрд руб. другим странам, а вернула – 53 млрд руб.
  • Суммы погашений задолженности перед Россией в 2019 году так же были самыми крупными за последние десять лет. Так, например, предыдущий рекорд принадлежал 2018 году, когда в бюджет вернулись 133 млрд руб.
  • Всего с 2010 года Россия выдала другим странам 1,3 трлн руб. кредитов. Пока вернуть удалось только 0,8 трлн. Замминистра финансов Сергей Сторчак ранее отмечал, что суммы погашения будут расти в связи с наступлением сроков выплат по основной части долгов сразу у 5-6 заемщиков.
  • В Минфине ужесточили кредитную политику в отношении заемщиков, говорят эксперты. Это произошло после невозврата кредита Венесуэлой и в связи с общим обострением геополитической ситуации.
  • Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова также отмечает, что возврат платежей по российским кредитам, скорее всего, имеет отношение к ужесточению политики Минфина в отношении к зарубежным заемщикам. Если раньше ведомство могло закрывать на что-то глаза, пролонгировать заем, то сегодня задача уже состоит в истребовании своевременной выплаты по кредитам.

Кто вернул долг

  • В прошлом году о намерении выплатить долг перед Россией заявлял Пакистан. Сообщение о возврате 93 млн долларов появлялось в пакистанской газете The Express Tribune. История этого долга тянулась с момента распада СССР.
  • Венгрия и Бангладеш должны России за строительство АЭС на их территории, Индия остается должна 1,1 млрд долларов, в том числе за поставки военной техники.
  • В 2018 году Сторчак говорил о досрочном погашении со стороны Кипра – Россия должна была принять его по условиям соглашения, несмотря на то, что досрочный характер выплаты вел к потере процентов за будущие периоды.
  • Как считает замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов, вероятно, речь идет о возвращении долгосрочных экспортных кредитов по проектам, которым уже 5-10 лет.
  • При этом, как отмечает эксперт, самые значимые проекты, на которые Россия может выдать деньги иностранным заемщикам, связаны со строительством атомных электростанций. Чаще всего подряд выполняется «Росатомом», самостоятельно либо в партнерстве с местной организацией.
  • Кроме атомных проектов, за обозначенный период Россия выдавала кредиты, которые шли на покупку российского железнодорожного и воздушного транспорта, а также энергетических машин, грузовиков и вооружений. О точных графиках погашения и кредитах ничего не известно, однако среди заемщиков находились Азербайджан, Казахстан, Египет, Куба, Индия, а также Иран, Белоруссия, Вьетнам и ряд других стран.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Китайский вирус обнулит социальные инициативы Путина. Какой ущерб он нанесет России?

Китайский вирус обнулит социальные инициативы Путина. Какой ущерб он нанесет России?
Экономика

Обманули с газом и нефтью. О чем Лукашенко будет говорить с Путиным?

Обманули с газом и нефтью. О чем Лукашенко будет говорить с Путиным?
Политика 5

Откуда деньги? За какую сумму на границе Евразийского союза придется объясняться

Откуда деньги? За какую сумму на границе Евразийского союза придется объясняться
Экономика

«Анонимные взыскатели». Зачем коллекторам разрешат работать под цифровыми псевдонимами?

«Анонимные взыскатели». Зачем коллекторам разрешат работать под цифровыми псевдонимами?
Экономика

Узнай, страна

В Красноярском крае определили приоритеты проекта по созданию нефтегазовой провинции за ₽ 2,3 трлн

В Красноярском крае определили приоритеты проекта по созданию нефтегазовой провинции за ₽ 2,3 трлн

В Башкирии открыли первый в России Биологический ресурсный центр по изучению бактериофагов

В Башкирии открыли первый в России Биологический ресурсный центр по изучению бактериофагов

В Свердловской области дан старт строительству моста через Нижнетагильский пруд за 4 млрд рублей

В Свердловской области дан старт строительству моста через Нижнетагильский пруд за 4 млрд рублей

В Татарстане ученые создали нетоксичные био-реагенты для процесса транспортировки нефти на Севере

В Татарстане ученые создали нетоксичные био-реагенты для процесса транспортировки нефти на Севере

Новости дня

13:42 Песков рассказал, зачем нужны поправки к Конституции о Госсовете Песков рассказал, зачем нужны поправки к Конституции о Госсовете
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом
13:09 ЦБ РФ рассказал о новом способе мошенничества с кредитами ЦБ РФ рассказал о новом способе мошенничества с кредитами
12:13 В Тюмень прибыл первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами В Тюмень прибыл первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами
10:57 На Украине будет создано министерство по вопросам оккупированных территорий На Украине будет создано министерство по вопросам оккупированных территорий
10:08 Коронавирус может привести к дефициту чеснока в России Коронавирус может привести к дефициту чеснока в России
08:47 Боевики фугасами обстреляли окраину сирийского Алеппо Боевики фугасами обстреляли окраину сирийского Алеппо
В странах ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах ЕАЭС вступили в силу новые правила провоза денег через границу
07:38 Танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел испытания Танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел испытания

Узнай, страна!

12:25 В Красноярском крае определили приоритеты проекта по созданию нефтегазовой провинции за ₽ 2,3 трлн В Красноярском крае определили приоритеты проекта по созданию нефтегазовой провинции за ₽ 2,3 трлн
Россия сократила транзит газа через Украину
Россия сократила транзит газа через Украину
30 ЯНВ, 17:13 Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году Вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин: подведены итоги работы по ОРВ в 2019 году
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter