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Россия возвращает долги. Почему Москва ужесточила кредитную политику для других стран?
5 Февраля 2020 73 0 Экономика
В 2019 году Россия впервые за последние десять лет выдала кредитов иностранным государствам меньше, чем они вернули долгов. Общая сумма кредитов составила 215 млрд руб., а возвращенных долгов – 250 млрд. Таким образом положительная разница составила 35 млрд руб., свидетельствуют данные Федерального казначейства и Счетной палаты.
Рекорд десятилетия
- В 2019 году Минфин выдал иностранным государствам 215 млрд руб., а вернул в казну – 250 млрд руб. По данным «Известий», последний раз положительная разница между выданными кредитами и полученными долгами была зафиксирована в 2010 году. Тогда Россия одолжила 14 млрд руб. другим странам, а вернула – 53 млрд руб.
- Суммы погашений задолженности перед Россией в 2019 году так же были самыми крупными за последние десять лет. Так, например, предыдущий рекорд принадлежал 2018 году, когда в бюджет вернулись 133 млрд руб.
- Всего с 2010 года Россия выдала другим странам 1,3 трлн руб. кредитов. Пока вернуть удалось только 0,8 трлн. Замминистра финансов Сергей Сторчак ранее отмечал, что суммы погашения будут расти в связи с наступлением сроков выплат по основной части долгов сразу у 5-6 заемщиков.
- В Минфине ужесточили кредитную политику в отношении заемщиков, говорят эксперты. Это произошло после невозврата кредита Венесуэлой и в связи с общим обострением геополитической ситуации.
- Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова также отмечает, что возврат платежей по российским кредитам, скорее всего, имеет отношение к ужесточению политики Минфина в отношении к зарубежным заемщикам. Если раньше ведомство могло закрывать на что-то глаза, пролонгировать заем, то сегодня задача уже состоит в истребовании своевременной выплаты по кредитам.
Кто вернул долг
- В прошлом году о намерении выплатить долг перед Россией заявлял Пакистан. Сообщение о возврате 93 млн долларов появлялось в пакистанской газете The Express Tribune. История этого долга тянулась с момента распада СССР.
- Венгрия и Бангладеш должны России за строительство АЭС на их территории, Индия остается должна 1,1 млрд долларов, в том числе за поставки военной техники.
- В 2018 году Сторчак говорил о досрочном погашении со стороны Кипра – Россия должна была принять его по условиям соглашения, несмотря на то, что досрочный характер выплаты вел к потере процентов за будущие периоды.
- Как считает замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов, вероятно, речь идет о возвращении долгосрочных экспортных кредитов по проектам, которым уже 5-10 лет.
- При этом, как отмечает эксперт, самые значимые проекты, на которые Россия может выдать деньги иностранным заемщикам, связаны со строительством атомных электростанций. Чаще всего подряд выполняется «Росатомом», самостоятельно либо в партнерстве с местной организацией.
- Кроме атомных проектов, за обозначенный период Россия выдавала кредиты, которые шли на покупку российского железнодорожного и воздушного транспорта, а также энергетических машин, грузовиков и вооружений. О точных графиках погашения и кредитах ничего не известно, однако среди заемщиков находились Азербайджан, Казахстан, Египет, Куба, Индия, а также Иран, Белоруссия, Вьетнам и ряд других стран.
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