Россия возвращает долги. Почему Москва ужесточила кредитную политику для других стран? 73 0 Экономика

В 2019 году Россия впервые за последние десять лет выдала кредитов иностранным государствам меньше, чем они вернули долгов. Общая сумма кредитов составила 215 млрд руб., а возвращенных долгов – 250 млрд. Таким образом положительная разница составила 35 млрд руб., свидетельствуют данные Федерального казначейства и Счетной палаты.