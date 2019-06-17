Россия вооружает Венесуэлу, Генпрокуратура РФ выявила экологический ущерб на 12 млрд рублей и другие новости

Россия продолжает поставки оружия в Венесуэлу. Об этом ранее сообщал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. А вчера Джон Болтон, советник по национальной безопасности президента США, заявил, что Венесуэла подписала контракт на поставки российского оружия на 209 миллиона долларов. Ранее Россия предоставила Венесуэле государственный кредит на военно-техническое сотрудничество, который оценивается в 11 миллиардов долларов, передает «Интерфакс».

Новая зенитно ракетная система (ЗРС), получившая название «Сосна», разработана в России и будет показана на международном форуме «Армия – 2019». ЗРС предназначена для отражения атак самолетов и вертолетов противника, уничтожения крылатых ракет и беспилотников. Ракеты ЗРС «Сосна» наводятся на цели при помощи лазера. Как утверждают разработчики, главной особенностью «Сосны» является то, что она является «радиомолчащей» системой и, потому, не может быть обнаружена противником, сообщает «РБК».

ЦБ РФ с сегодняшнего дня снизил ключевую ставку до 7,5% годовых, сообщает «Интерфакс». При этом по прогнозам регулятора годовая инфляция в России составит в этом году от 4,2 до 4,7%.

12 миллиардов рублей составил в прошлом году ущерб от нарушений правил охраны окружающей среды, передает «РБК», ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры РФ.

Более 75% выпускников российских вузов в 2018 года трудоустроились в течение полугода после окончания своих университетов. Эти данные ВНИИ труда приводят РИА Новости. Сообщается, что среди выпускников 2018 года со средним профессиональным образованием, уровень занятости на начало 2019 года составлял 61,6%.

Тридцатиградусная жара начнет возвращаться в Центральную Россию с завтрашнего дня. В Гидрометцентре РФ это объясняют «формированием блока» на среднем уровне тропосферы, который препятствует проникновению прохладных воздушных масс из Атлантики. Поэтому температура оказывается на 5 – 8 градусов выше нормы, передает «ТАСС».