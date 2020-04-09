Капитал страны
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Россия уступит Саудовской Аравии рекордный объем нефти. США требуют еще больше
9 Апреля 2020 2472 3 Экономика
Россия согласна снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки, или на 14% от текущего уровня (11,3 млн баррелей), если к сделке присоединятся США, Бразилия, Норвегия и другие страны. В Минэнерго ожидают, что страны в совокупности урежут добычу на 10 млн баррелей в сутки. Однако этого объема уже мало – представитель сланцевых добытчиков США говорит о необходимости сократить производство нефти на 20 млн баррелей, а аналитики утверждают, что спрос на нефть рухнул на 25 млн баррелей. Если сегодня поступиться 10 млн, то завтра придется отказываться еще от 30 млн.
США на сговор не пойдут
- Переговоры участников ОПЕК+ и нефтедобывающих стран о сокращении нефти пройдут 9 апреля в 17:00 по московскому времени в формате конференц-звонка. На них Россия выходит с предложением уступить 1,6 млн баррелей в сутки, или 14% своей добычи, хотя 3 апреля чиновники и компании спорили о потолке в 1 млн баррелей.
- Еще 6 марта, когда Россия устроила демарш и вышла из сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия требовала от Москвы снизить добычу всего на 500 тыс. баррелей. Теперь Россия вынуждена отдать в три раза больше ради повышения нефтяных цен на мировых рынках и спасения собственного бюджета. Возможным последствием столь серьезного урезания добычи может стать потеря старых советских месторождений в Западной Сибири, а также скважины на арктическом шельфе. Но, возможно, российские нефтяники будут консервировать новые скважины, на которых истек льготный срок НДПИ и производство на которых им сейчас невыгодно.
- В Москве ждут, что к переговорам подключатся нефтедобывающие страны, обеспечивающие 70 млн баррелей добычи в сутки (из примерно 100 млн всего). Это главным образом США, Бразилия, Норвегия, Канада, Мексика и др. Особенно важно для Москвы участие США – лидеров по добычи нефти в мире (13 млн баррелей в сутки). Поскольку сам демарш 6 марта был связан с желанием выдавить с мирового рынка «сланцевиков».
- Американские производители сланцевой нефти уже уменьшили добычу на 600 тыс. баррелей безо всяких договоренностей. Комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон, не участвующий официально в переговорах, заявил о естественном снижении добычи в США в ближайшие три месяца на 4 млн баррелей. Поэтому он считает, что убирать с мирового рынка необходимо не 10 млн, а в два раза больше – лишними оказались 20 млн баррелей.
Таинственный инвестор предвещает успех
- Саудовская Аравия, в свою очередь, избавит мир от 3 млн баррелей Arab Light, которую она распродавала, как пески Аравийского полуострова – со скидкой в 10, 7 и 6 долларов, но сделает это Эр-Рияд от текущего уровня производства 12,3 млн баррелей, а не от того, что был до 6 марта – 9,8 млн баррелей (с этим в Москве категорически не согласны). Другие арабские страны – ОАЭ и Ирак – обеспечат выбывание еще 3 млн баррелей в сумме, но тоже – от завышенных уровней.
- Предметом споров будет объем, от которого Саудовская Аравия будет производить сокращение, а также официальное участие США, компании которых не могут входить в картельный сговор из-за антимонопольного закона, действующего в стране со времен дробления империи Рокфеллера. В этом аналитики видят главную угрозу для предстоящего переговорного процесса. Но выбора у стран нет – спрос из-за коронавируса, поразившего 81% мирового ВВП, катастрофически упал. Через полтора – два месяца нефть заполнит все хранилища, и топливо будет некуда девать.
- Тем временем таинственный инвестор в нефтяные фьючерсы обнаружился на Московской бирже. Он поставил 32 млрд руб., внеся 9 млрд руб. в качестве обеспечения, на рост котировок североморского сорта Brent. Скупка фьючерсов для клиента началась в пятницу, 3 апреля, когда президент Владимир Путин заявил о намерении России участвовать в переговорах по сокращению нефти, а Саудовская Аравия объявила об экстренных переговорах. По мнению биржевых аналитиков, покупатель делает ставку на успешное завершение переговоров ОПЕК+ и рост котировок. Вероятно, он что-то знает.
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Сечину - Не умеете просчитывать ходы, не надо стараться быть великим комбинатором.
И НЕ ГОВОРИТЕ ВЕЛИКАЯ
что скажешь, БЕДНАЯ РОССИЯ...