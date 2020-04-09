Россия уступит Саудовской Аравии рекордный объем нефти. США требуют еще больше 2472 3 Экономика

Россия согласна снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки, или на 14% от текущего уровня (11,3 млн баррелей), если к сделке присоединятся США, Бразилия, Норвегия и другие страны. В Минэнерго ожидают, что страны в совокупности урежут добычу на 10 млн баррелей в сутки. Однако этого объема уже мало – представитель сланцевых добытчиков США говорит о необходимости сократить производство нефти на 20 млн баррелей, а аналитики утверждают, что спрос на нефть рухнул на 25 млн баррелей. Если сегодня поступиться 10 млн, то завтра придется отказываться еще от 30 млн.