Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
09 АПР, 13:43 МСК
USD (ЦБ)    74,6050
EUR (ЦБ)    81,0882

09 АПР, 13:43 МСК
USD (ЦБ)    74,6050
EUR (ЦБ)    81,0882
Русский космос
﻿

Россия уступит Саудовской Аравии рекордный объем нефти. США требуют еще больше

9 Апреля 2020 2472 3 Экономика
Россия уступит Саудовской Аравии рекордный объем нефти. США требуют еще больше

Россия согласна снизить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки, или на 14% от текущего уровня (11,3 млн баррелей), если к сделке присоединятся США, Бразилия, Норвегия и другие страны. В Минэнерго ожидают, что страны в совокупности урежут добычу на 10 млн баррелей в сутки. Однако этого объема уже мало – представитель сланцевых добытчиков США говорит о необходимости сократить производство нефти на 20 млн баррелей, а аналитики утверждают, что спрос на нефть рухнул на 25 млн баррелей. Если сегодня поступиться 10 млн, то завтра придется отказываться еще от 30 млн.

США на сговор не пойдут

  • Переговоры участников ОПЕК+ и нефтедобывающих стран о сокращении нефти пройдут 9 апреля в 17:00 по московскому времени в формате конференц-звонка. На них Россия выходит с предложением уступить 1,6 млн баррелей в сутки, или 14% своей добычи, хотя 3 апреля чиновники и компании спорили о потолке в 1 млн баррелей.
  • Еще 6 марта, когда Россия устроила демарш и вышла из сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия требовала от Москвы снизить добычу всего на 500 тыс. баррелей. Теперь Россия вынуждена отдать в три раза больше ради повышения нефтяных цен на мировых рынках и спасения собственного бюджета. Возможным последствием столь серьезного урезания добычи может стать потеря старых советских месторождений в Западной Сибири, а также скважины на арктическом шельфе. Но, возможно, российские нефтяники будут консервировать новые скважины, на которых истек льготный срок НДПИ и производство на которых им сейчас невыгодно.
  • В Москве ждут, что к переговорам подключатся нефтедобывающие страны, обеспечивающие 70 млн баррелей добычи в сутки (из примерно 100 млн всего). Это главным образом США, Бразилия, Норвегия, Канада, Мексика и др. Особенно важно для Москвы участие США – лидеров по добычи нефти в мире (13 млн баррелей в сутки). Поскольку сам демарш 6 марта был связан с желанием выдавить с мирового рынка «сланцевиков».
  • Американские производители сланцевой нефти уже уменьшили добычу на 600 тыс. баррелей безо всяких договоренностей. Комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон, не участвующий официально в переговорах, заявил о естественном снижении добычи в США в ближайшие три месяца на 4 млн баррелей. Поэтому он считает, что убирать с мирового рынка необходимо не 10 млн, а в два раза больше – лишними оказались 20 млн баррелей.

Таинственный инвестор предвещает успех

  • Саудовская Аравия, в свою очередь, избавит мир от 3 млн баррелей Arab Light, которую она распродавала, как пески Аравийского полуострова – со скидкой в 10, 7 и 6 долларов, но сделает это Эр-Рияд от текущего уровня производства 12,3 млн баррелей, а не от того, что был до 6 марта – 9,8 млн баррелей (с этим в Москве категорически не согласны). Другие арабские страны – ОАЭ и Ирак – обеспечат выбывание еще 3 млн баррелей в сумме, но тоже – от завышенных уровней.
  • Предметом споров будет объем, от которого Саудовская Аравия будет производить сокращение, а также официальное участие США, компании которых не могут входить в картельный сговор из-за антимонопольного закона, действующего в стране со времен дробления империи Рокфеллера. В этом аналитики видят главную угрозу для предстоящего переговорного процесса. Но выбора у стран нет – спрос из-за коронавируса, поразившего 81% мирового ВВП, катастрофически упал. Через полтора – два месяца нефть заполнит все хранилища, и топливо будет некуда девать.
  • Тем временем таинственный инвестор в нефтяные фьючерсы обнаружился на Московской бирже. Он поставил 32 млрд руб., внеся 9 млрд руб. в качестве обеспечения, на рост котировок североморского сорта Brent. Скупка фьючерсов для клиента началась в пятницу, 3 апреля, когда президент Владимир Путин заявил о намерении России участвовать в переговорах по сокращению нефти, а Саудовская Аравия объявила об экстренных переговорах. По мнению биржевых аналитиков, покупатель делает ставку на успешное завершение переговоров ОПЕК+ и рост котировок. Вероятно, он что-то знает.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
12:35 0 0
гость:

Сечину - Не умеете просчитывать ходы, не надо стараться быть великим комбинатором.

10:14 1 1
hdfgh:

И НЕ ГОВОРИТЕ ВЕЛИКАЯ

10:12 0 1
ПВВПОПРО:

что скажешь, БЕДНАЯ РОССИЯ...

Статьи

В России могут заморозить цены на продукты. Власти собираются бороться с «беспределом»

В России могут заморозить цены на продукты. Власти собираются бороться с «беспределом»
Экономика

Космические женщины. Какие высоты покорили участницы российского отряда космонавтов?

Космические женщины. Какие высоты покорили участницы российского отряда космонавтов?
Наука и технологии

Татьяна Данильянц расширяет границы творчества и следует собственным правилам

Татьяна Данильянц расширяет границы творчества и следует собственным правилам
Культура

«Выбора нет». Путин объявил новые меры поддержки россиян в связи с коронавирусом

«Выбора нет». Путин объявил новые меры поддержки россиян в связи с коронавирусом
Экономика 1

Узнай, страна

В Санкт-Петербурге разработали и внедряют технологию виртуальных рабочих столов для удаленной работы

В Санкт-Петербурге разработали и внедряют технологию виртуальных рабочих столов для удаленной работы

В Челябинске на металлургическом комбинате модернизировали прокатный стан для производства арматуры

В Челябинске на металлургическом комбинате модернизировали прокатный стан для производства арматуры

В Ленинградской области выборгские корабелы начали резку металла для нового траулера

В Ленинградской области выборгские корабелы начали резку металла для нового траулера

В Краснодаре Южный завод тяжелого станкостроения изготовил новый станок для Свердловской области

В Краснодаре Южный завод тяжелого станкостроения изготовил новый станок для Свердловской области

Новости дня

13:40 Премьер Италии рассказал о помощи России в борьбе с COVID-19 Премьер Италии рассказал о помощи России в борьбе с COVID-19
Около 1700 жителей Москвы лечатся от коронавируса дома
Около 1700 жителей Москвы лечатся от коронавируса дома
12:42 Правительство может ограничить рост цен на продукты Правительство может ограничить рост цен на продукты
12:37 Владимир Путин рассказал о дополнительной поддержке российского бизнеса Владимир Путин рассказал о дополнительной поддержке российского бизнеса
12:14 Сложное время: опыт Китая в борьбе с пандемией Сложное время: опыт Китая в борьбе с пандемией
11:48 Медики выявили 1459 новых случаев заражения COVID-19 Медики выявили 1459 новых случаев заражения COVID-19
11:37 Эксперты рассказали об опасностях дезинфекции и иммунитете к COVID-19 Эксперты рассказали об опасностях дезинфекции и иммунитете к COVID-19
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:25 В Москве создан комитет для борьбы с COVID-19 В Москве создан комитет для борьбы с COVID-19

Узнай, страна!

08 АПР, 18:36 В Санкт-Петербурге разработали и внедряют технологию виртуальных рабочих столов для удаленной работы В Санкт-Петербурге разработали и внедряют технологию виртуальных рабочих столов для удаленной работы
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
08 АПР, 16:52 В Челябинске на металлургическом комбинате модернизировали прокатный стан для производства арматуры В Челябинске на металлургическом комбинате модернизировали прокатный стан для производства арматуры
08 АПР, 16:31 В Ленинградской области выборгские корабелы начали резку металла для нового траулера В Ленинградской области выборгские корабелы начали резку металла для нового траулера
08 АПР, 16:10 В Краснодаре Южный завод тяжелого станкостроения изготовил новый станок для Свердловской области В Краснодаре Южный завод тяжелого станкостроения изготовил новый станок для Свердловской области
08 АПР, 13:13 На Ставрополье машиностроительный завод начал выпуск обеззараживателей воздуха для общественных мест На Ставрополье машиностроительный завод начал выпуск обеззараживателей воздуха для общественных мест
08 АПР, 13:01 В Рязанской области активизировали ремонт дорог в рамках нацпроекта на 2020 год за 3,9 млрд рублей В Рязанской области активизировали ремонт дорог в рамках нацпроекта на 2020 год за 3,9 млрд рублей
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
08 АПР, 11:50 В Ивановской области два предприятия реализуют проекты по программе противодействия эпидзаболеваниям В Ивановской области два предприятия реализуют проекты по программе противодействия эпидзаболеваниям
07 АПР, 15:48 В Иркутской области не останавливаются стройки социально важных объектов В Иркутской области не останавливаются стройки социально важных объектов
07 АПР, 15:31 В Приморье доставили портальный кран рекордной грузоподъемности для Владивостокского морторгпорта В Приморье доставили портальный кран рекордной грузоподъемности для Владивостокского морторгпорта
07 АПР, 14:09 В Приамурье строительство новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска идёт по графику В Приамурье строительство новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска идёт по графику



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter