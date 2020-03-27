Капитал страны
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Россия стремительно теряет резервы. «Кубышка» опустела из-за веры в крах США
27 Марта 2020 465 2 Экономика
Обрушение цен на нефть и девальвация рубля на 25% нанесли чувствительный удар по золотовалютным резервам России, которые подаются властями как гарантия стабильности. С такой скоростью финансовая «подушка безопасности» страны не сдувалась даже в кризис 2014 года, когда Россия попала под санкции из-за Крыма и войны в Донбассе. Основной причиной потери резервов стал укрепляющийся доллар. До этого власти верили, что США в скором времени постигнет крах.
Размер потерь
- 29,8 млрд долларов потерял Центробанк в период с 13 по 20 марта, сообщил регулятор на своем сайте. За одну неделю, таким образом, резервы России сократились с 581 до 551,2 млрд долларов. В процентном отношении сокращение составило 5,1%.
- Каждый день Россия теряла 6 млрд долларов, чего не было в самые черные дни кризиса 2014 года. Для сравнения: за худшую неделю кризиса, когда рубль девальвировалася вдвое, Центробанк лишился 15,7 млрд долларов. Сейчас – почти в два раза больше.
- Хуже ситуация была только осенью 2008 года: тогда с 17 по 24 октября Центробанк потерял 30,6 млрд долларов.
Как ЦБ потерял резервы
- Часть резервов пошла на упреждающие продажи валюты 10 марта. ЦБ был вынужден пойти на это, потому что цены на нефть упали на 30%. Однако дневной объем операций не превышал 50 млн долларов. Даже 19 марта, когда доллар поднялся выше 80 руб., регулятор продал валюты на 170 млн долларов. В общей сумме через биржу ЦБ реализовал 640 млн долларов для поддержки курса рубля.
- Сокращение резервов произошло по большей части не из-за продажи валюты, а по причине укрепления доллара на мировом рынке. ЦБ хранит порядка 25% резервов в долларах, отказавшись от долговых бумаг США из политических соображений. Гораздо больше ЦБ вложил в евро – 30% резервов. Но евро просел на 4,4%, что и привело к убытку в 7,8 млрд долларов.
- Утверждая скорый крах финансовой системы США, Россия слепо вкладывала резервы в «защитный» актив – золото. Но и оно подвело российских стратегов – цена на золото рухнула на 6,1% на фоне укрепления доллара. В золоте Россия хранит 19% резервов, которые обесценились в общей сложности на 6,7 млрд долларов.
- Такими же неудачными оказались вложения в британский фунт, японскую иену, китайский юань, канадский и австралийский доллар.
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Золото потеряло в цене. Отсюда и уменьшение ЗВР.
Какая чушь, видимо писал статью дворник либо сантехник, но не экономист с образованием.