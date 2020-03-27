Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
27 МАР, 10:41 МСК
USD (ЦБ)    78,7223
EUR (ЦБ)    85,9648

27 МАР, 10:41 МСК
USD (ЦБ)    78,7223
EUR (ЦБ)    85,9648
Русский космос
﻿

Россия стремительно теряет резервы. «Кубышка» опустела из-за веры в крах США

27 Марта 2020 465 2 Экономика
Россия стремительно теряет резервы. «Кубышка» опустела из-за веры в крах США

Обрушение цен на нефть и девальвация рубля на 25% нанесли чувствительный удар по золотовалютным резервам России, которые подаются властями как гарантия стабильности. С такой скоростью финансовая «подушка безопасности» страны не сдувалась даже в кризис 2014 года, когда Россия попала под санкции из-за Крыма и войны в Донбассе. Основной причиной потери резервов стал укрепляющийся доллар. До этого власти верили, что США в скором времени постигнет крах.

Размер потерь

  • 29,8 млрд долларов потерял Центробанк в период с 13 по 20 марта, сообщил регулятор на своем сайте. За одну неделю, таким образом, резервы России сократились с 581 до 551,2 млрд долларов. В процентном отношении сокращение составило 5,1%.
  • Каждый день Россия теряла 6 млрд долларов, чего не было в самые черные дни кризиса 2014 года. Для сравнения: за худшую неделю кризиса, когда рубль девальвировалася вдвое, Центробанк лишился 15,7 млрд долларов. Сейчас – почти в два раза больше.
  • Хуже ситуация была только осенью 2008 года: тогда с 17 по 24 октября Центробанк потерял 30,6 млрд долларов.

Как ЦБ потерял резервы

  • Часть резервов пошла на упреждающие продажи валюты 10 марта. ЦБ был вынужден пойти на это, потому что цены на нефть упали на 30%. Однако дневной объем операций не превышал 50 млн долларов. Даже 19 марта, когда доллар поднялся выше 80 руб., регулятор продал валюты на 170 млн долларов. В общей сумме через биржу ЦБ реализовал 640 млн долларов для поддержки курса рубля.
  • Сокращение резервов произошло по большей части не из-за продажи валюты, а по причине укрепления доллара на мировом рынке. ЦБ хранит порядка 25% резервов в долларах, отказавшись от долговых бумаг США из политических соображений. Гораздо больше ЦБ вложил в евро – 30% резервов. Но евро просел на 4,4%, что и привело к убытку в 7,8 млрд долларов.
  • Утверждая скорый крах финансовой системы США, Россия слепо вкладывала резервы в «защитный» актив – золото. Но и оно подвело российских стратегов – цена на золото рухнула на 6,1% на фоне укрепления доллара. В золоте Россия хранит 19% резервов, которые обесценились в общей сложности на 6,7 млрд долларов.
  • Такими же неудачными оказались вложения в британский фунт, японскую иену, китайский юань, канадский и австралийский доллар.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
10:37 1 0
konstantin vasilev:

Золото потеряло в цене. Отсюда и уменьшение ЗВР.

10:29 2 0
Константин:

Какая чушь, видимо писал статью дворник либо сантехник, но не экономист с образованием.

Статьи

Россия заплатит рецессией за выходную неделю. Сколько страна потеряет из-за простоя

Россия заплатит рецессией за выходную неделю. Сколько страна потеряет из-за простоя
Экономика

Ментальное здоровье в изоляции. Как поддержать себя и близких в тревожное время?

Ментальное здоровье в изоляции. Как поддержать себя и близких в тревожное время?
Бизнес и психология

Назад в XIX век. Российский рынок торговли ждет смутное время

Назад в XIX век. Российский рынок торговли ждет смутное время
Экономика

Нерабочая неделя. Бизнес получит кредиты под 0% от власти на зарплаты

Нерабочая неделя. Бизнес получит кредиты под 0% от власти на зарплаты
Экономика

Узнай, страна

В Красноярске ученые создали алгоритм определения параметров арктической почвы при помощи спутников

В Красноярске ученые создали алгоритм определения параметров арктической почвы при помощи спутников

Президент ТПП РФ Сергей Катырин на экономическом форуме получил в подарок интерактивную Бабу Ягу

Президент ТПП РФ Сергей Катырин на экономическом форуме получил в подарок интерактивную Бабу Ягу

В Мурманской области построили пылеветрозащитные экраны в морском торговом порту за 700 млн рублей

В Мурманской области построили пылеветрозащитные экраны в морском торговом порту за 700 млн рублей

В Томске на крупнейшем инновационном предприятии начали производить печатные платы для электроники

В Томске на крупнейшем инновационном предприятии начали производить печатные платы для электроники

Новости дня

10:32 Депутат предлагает ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса Депутат предлагает ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
В России приостанавливается работа общепита и курортов
В России приостанавливается работа общепита и курортов
09:19 В России вырос спрос на туалетную бумагу на 47% В России вырос спрос на туалетную бумагу на 47%
08:10 Немецкий депутат призывает снять с России санкции Немецкий депутат призывает снять с России санкции
26 МАР, 23:51 Московские власти допускают продление выходных из-за коронавируса Московские власти допускают продление выходных из-за коронавируса
26 МАР, 23:01 Hyundai временно остановит свой завод в РФ Hyundai временно остановит свой завод в РФ
26 МАР, 22:59 Собянин ужесточил ограничительные меры из-за коронавируса в Москве Собянин ужесточил ограничительные меры из-за коронавируса в Москве
В России вводятся штрафы за нарушение карантина
В России вводятся штрафы за нарушение карантина
26 МАР, 22:10 Сбербанк предоставит кредитные каникулы клиентам, пострадавшим от COVID-19 Сбербанк предоставит кредитные каникулы клиентам, пострадавшим от COVID-19

Узнай, страна!

26 МАР, 15:53 В Красноярске ученые создали алгоритм определения параметров арктической почвы при помощи спутников В Красноярске ученые создали алгоритм определения параметров арктической почвы при помощи спутников
Какие перемены ждут россиян с 1 апреля
Какие перемены ждут россиян с 1 апреля
26 МАР, 15:34 Президент ТПП РФ Сергей Катырин на экономическом форуме получил в подарок интерактивную Бабу Ягу Президент ТПП РФ Сергей Катырин на экономическом форуме получил в подарок интерактивную Бабу Ягу
26 МАР, 15:30 В Мурманской области построили пылеветрозащитные экраны в морском торговом порту за 700 млн рублей В Мурманской области построили пылеветрозащитные экраны в морском торговом порту за 700 млн рублей
26 МАР, 13:19 В Томске на крупнейшем инновационном предприятии начали производить печатные платы для электроники В Томске на крупнейшем инновационном предприятии начали производить печатные платы для электроники
26 МАР, 13:02 В Москве создали детектор сверхбыстрого выявления вирусов и запустили 3D-печать медицинских масок В Москве создали детектор сверхбыстрого выявления вирусов и запустили 3D-печать медицинских масок
26 МАР, 12:19 В Курской области начали строительство крупнейшего в ЦФО логистического центра за 1,7 млрд рублей В Курской области начали строительство крупнейшего в ЦФО логистического центра за 1,7 млрд рублей
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
26 МАР, 10:58 В Подмосковье запустили производство бесшовных алюминиевых водосточных систем вдвое дешевле аналогов В Подмосковье запустили производство бесшовных алюминиевых водосточных систем вдвое дешевле аналогов
26 МАР, 10:43 В Нижегородской области организовано производство сверхпрочных материалов для остекления авиатехники В Нижегородской области организовано производство сверхпрочных материалов для остекления авиатехники
25 МАР, 14:05 В Новороссийске приступили к проектным работам второй очереди логистического хаба за 6 млрд рублей В Новороссийске приступили к проектным работам второй очереди логистического хаба за 6 млрд рублей
25 МАР, 12:57 В Подмосковье запущен один из самых эффективных в РФ и СНГ заводов по выпуску несущего профлиста В Подмосковье запущен один из самых эффективных в РФ и СНГ заводов по выпуску несущего профлиста



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter