Россия стремительно теряет резервы. «Кубышка» опустела из-за веры в крах США 465 2 Экономика

Обрушение цен на нефть и девальвация рубля на 25% нанесли чувствительный удар по золотовалютным резервам России, которые подаются властями как гарантия стабильности. С такой скоростью финансовая «подушка безопасности» страны не сдувалась даже в кризис 2014 года, когда Россия попала под санкции из-за Крыма и войны в Донбассе. Основной причиной потери резервов стал укрепляющийся доллар. До этого власти верили, что США в скором времени постигнет крах.