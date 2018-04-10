Россия создаст офшоры, встреча Путина и Медведева, возможность удара по Сирии, инициатива Китая 186 1 Тренды События и факты

Дмитрий Медведев поручил правительству разработать меры поддержки российских компаний, попавших в санкционные списки США. Для этого предполагается создать две территории со специальным режимом налогообложения и признаками офшора. Они будут располагаться на острове Октябрьский в Калининграде и Острове Русский на Дальнем Востоке.

Владимир Путин встретится с Дмитрием Медведевым накануне отчета правительства перед Госдумой. Премьер отчитается перед парламентом 11 апреля. По мнению экспертов, встреча с Путиным обеспечит Медведеву беспроблемное общение с депутатами.

С сегодняшнего дня в городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, начнет работать система tax free. Это пилотный проект. По всей России tax free заработает к концу этого года. Tax free – система возврата налога на добавленную стоимость (НДС), которая действует для нерезидентов страны при вывозе ими приобретенных в России товаров.

США рассматривают возможность международного военного ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума. Целями ударов могут стать объекты, связанные с производством и хранением химического оружия.

В 2018 году Китай планирует снизить пошлины на ряд импортируемых в страну товаров, включая автомобили. Эта мера направлена на увеличение импорта товаров с уникальными потребительскими свойствами. В свою очередь, Пекин надеется, что развитые страны не станут вводить ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции китайского производства.