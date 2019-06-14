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Россия сделает скидку на газ для Украины, Владимир Путин уволил генералов МВД и другие новости

14 Июня 2019 497 0 События и факты
Россия сделает скидку на газ для Украины, Владимир Путин уволил генералов МВД и другие новости

На 25% готова Россия снизить цены на газ, поставляемый в Украину, заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает «ТАСС». Переговоры по этому вопросу в формате «Россия – Украина – Еврокомиссия» могут начаться после выборов в Верховную Раду и назначения нового правительства. Россия также готова к переговорам о стоимости и объемах транзита газа в Европу по газотранспортной системе Украины, добавил министр.

Около 51% многодетных российских семей находятся за чертой бедности, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает «ТАСС».

 

Объем золотовалютных резервов России вырос на 34 миллиарда долларов и достиг рекордного показателя в 502,7 миллиарда долларов, сообщает «Интерфакс». Таких показателей в стране не было с начала 2014 года. Доля активов в долларах США составляет 22,7%, в евро – 31,7%, в юанях – 14,2%, в фунтах стерлингов – 6%, в японских иенах – 4%, в золоте – около 18%.

 

Владимир Путин подписал указ об увольнении генералов полиции Андрея Пучкова и Юрия Девяткина, подчиненные которых занимались фальсификацией уголовного дела против журналиста Ивана Голунова. Ранее ходатайство об этом решении на имя президента направил глава МВД  Владимир Колокольцев, сообщает «ТАСС».

Президент России  поручил правительству РФ, правительству Москвы и Сбербанку рассмотреть вопрос о создании в Москве экспериментальной площадки для развития искусственного интеллекта (ИИ).до 30 ноября  Поручение дано по итогам совещания о развитии технологий в области ИИ. Оно состоялось 30 мая 2019 года.

В Госдуму внесли законопроект о введении компенсаций гражданам за незаконное уголовное преследование и лишение свободы, передает «ТАСС». Внесшая законопроект фракция «Справедливая Россия» предлагает выплачивать каждому потерпевшему компенсацию не менее 15 тысяч рублей за каждый день «отсидки». О сроках рассмотрения этого законопроекта не сообщается.

Человеческая цивилизация может погибнуть в ближайшие 100 лет, предупреждают американские ученые. Причина тому – супервспышка Солнца, которая будет в тысячи раз мощнее обычных вспышек, пишет издание «Science Alert». Это приведет к катастрофическим последствиям: техногенным катастрофам и стихийным бедствиям. Точных сроков  Апокалипсиса, американские ученые не называют.

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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