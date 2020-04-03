Капитал страны
ENGLISH
03 АПР, 16:55 МСК
USD (ЦБ) 77,7325
EUR (ЦБ) 85,7389
Россия рекордно увеличит госдолг. Вынуждает нефть по 20 долларов и коронавирус
3 Апреля 2020 330 0 Экономика
Минфин России перестраивает бюджет под низкие цены на нефть и готовится к дефициту в размере 3-4 трлн руб. Чтобы покрыть выпадающие доходы, Минфин собирается увеличить заимствования на 1-1,5 трлн руб. – до 3,7 трлн руб. в текущем году. При этом финансовое ведомство также будет привлекать средства из Фонда национального благосостояния. Эксперты сомневаются, что Минфину удастся выполнить план по заимствованиям.
20 долларов как приговор
- Новая цена нефти, которая будет заложена в исправленный бюджет на 2020 год, составит 20 долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Минфине. Средняя цена нефти за март, как раскрыли в ведомстве, оказалась на уровне 29 долларов за баррель. В бюджете же прописана цифра в 43 доллара.
- Обновленная редакция бюджета будет предполагать также увеличение заимствований. Вместо 2,3 трлн руб., запланированных ранее, Минфин собирается занять дополнительно 1-1,5 трлн руб., или 13-19 млрд долларов. Дефицит бюджета вероятнее всего составит 3-4 трлн руб.
- Несмотря на увеличение заимствований, Минфин не откажется от покрытия дефицита и за счет Фонда национального благосостояния, в котором накоплено 13 трлн руб. по текущему курсу.
- В первых числах апреля стоимость российской марки нефти Urals опустилась до 10 долларов за баррель. Экспортировать ее становится экономически невыгодно, себестоимость ее на 2-4 доллара выше. Российский бюджет не получает ничего от такой торговли, но теряет 35% доходов.
Занять не получится
- Давление на российскую экономику оказывает и меры по борьбе с пандемией коронавируса. В правительстве допускают, что из-за цен на нефть и собственных действий властей экономика сократится на 5-10% по итогам года. Хотя в первом квартале она показала рост на 2% ВВП.
- Впрочем, аналитики не верят, что России удастся занять столь внушительную сумму под облигации федерального займа в 2020 году. Главная причина – девальвация рубля, из-за которой иностранные держатели облигаций выходят из российского долга. А рубль, в свою очередь, падает из-за глубокой зависимости России от нефти.
- В марте Минфин приостановил еженедельные аукционы по продаже гособлигаций из-за отсутствия спроса. Более того, по словам руководителя дирекции анализа долговых инструментов ФК «Уралсиб» Ольги Стериной, планы Минфина могут напугать рынок. Без иностранных инвесторов занимать по 900 млрд руб. в квартал у России не получится.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
13:32 РЖД отменяет поезда
15:13 ТОП-10 достижений недели: как в России развивали солнечную энергетику и выпускали средства защиты?
13:04 В Архангельской области судостроители освоили выпуск новых подшипников для подводных крейсеров
11:59 В Алтайском крае разработали новый сервис для дистанционного контроля и ремонта оборудования АПК
11:05 В Курской области завод нефтехимии перешел на выпуск антисептиков при трехсменном графике работы
10:41 В Оренбуржье запущена новая гелиостанция по программе возобновляемой энергетики «Солнечная система»
02 АПР, 14:13 В Татарстане КАМАЗ подготовил к безвозмездной передаче медикам защитные костюмы своего производства
Написать комментарий