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Россия рекордно увеличит госдолг. Вынуждает нефть по 20 долларов и коронавирус

3 Апреля 2020 330 0 Экономика
Россия рекордно увеличит госдолг. Вынуждает нефть по 20 долларов и коронавирус

Минфин России перестраивает бюджет под низкие цены на нефть и готовится к дефициту в размере 3-4 трлн руб. Чтобы покрыть выпадающие доходы, Минфин собирается увеличить заимствования на 1-1,5 трлн руб. – до 3,7 трлн руб. в текущем году. При этом финансовое ведомство также будет привлекать средства из Фонда национального благосостояния. Эксперты сомневаются, что Минфину удастся выполнить план по заимствованиям.

20 долларов как приговор

  • Новая цена нефти, которая будет заложена в исправленный бюджет на 2020 год, составит 20 долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Минфине. Средняя цена нефти за март, как раскрыли в ведомстве, оказалась на уровне 29 долларов за баррель. В бюджете же прописана цифра в 43 доллара.
  • Обновленная редакция бюджета будет предполагать также увеличение заимствований. Вместо 2,3 трлн руб., запланированных ранее, Минфин собирается занять дополнительно 1-1,5 трлн руб., или 13-19 млрд долларов. Дефицит бюджета вероятнее всего составит 3-4 трлн руб.
  • Несмотря на увеличение заимствований, Минфин не откажется от покрытия дефицита и за счет Фонда национального благосостояния, в котором накоплено 13 трлн руб. по текущему курсу.
  • В первых числах апреля стоимость российской марки нефти Urals опустилась до 10 долларов за баррель. Экспортировать ее становится экономически невыгодно, себестоимость ее на 2-4 доллара выше. Российский бюджет не получает ничего от такой торговли, но теряет 35% доходов.

Занять не получится

  • Давление на российскую экономику оказывает и меры по борьбе с пандемией коронавируса. В правительстве допускают, что из-за цен на нефть и собственных действий властей экономика сократится на 5-10% по итогам года. Хотя в первом квартале она показала рост на 2% ВВП.
  • Впрочем, аналитики не верят, что России удастся занять столь внушительную сумму под облигации федерального займа в 2020 году. Главная причина – девальвация рубля, из-за которой иностранные держатели облигаций выходят из российского долга. А рубль, в свою очередь, падает из-за глубокой зависимости России от нефти.
  • В марте Минфин приостановил еженедельные аукционы по продаже гособлигаций из-за отсутствия спроса. Более того, по словам руководителя дирекции анализа долговых инструментов ФК «Уралсиб» Ольги Стериной, планы Минфина могут напугать рынок. Без иностранных инвесторов занимать по 900 млрд руб. в квартал у России не получится.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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