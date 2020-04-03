Россия рекордно увеличит госдолг. Вынуждает нефть по 20 долларов и коронавирус 330 0 Экономика

Минфин России перестраивает бюджет под низкие цены на нефть и готовится к дефициту в размере 3-4 трлн руб. Чтобы покрыть выпадающие доходы, Минфин собирается увеличить заимствования на 1-1,5 трлн руб. – до 3,7 трлн руб. в текущем году. При этом финансовое ведомство также будет привлекать средства из Фонда национального благосостояния. Эксперты сомневаются, что Минфину удастся выполнить план по заимствованиям.