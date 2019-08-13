Россия разбирается во вмешательстве США в выборы в Москве, стихают лесные пожары в Сибири, Грузия теряет российских туристов и другие новости

Пройден пик лесных пожаров в Сибири. Об этом заявил РИА Новости руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко. По данным федеральной Авиалесоохраны площадь лесных пожаров в России за прошедшие сутки снизилась на 6%. К полуночи 13 августа действовали 159 лесных пожаров на площади 266,4 тысячи гектаров. Активное тушение ведется на 146,7 тыс гектаров в Иркутской области и 126,1 тыс гектаров в Красноярском крае.

США выдвинули версию о взрыве крылатой ракеты "Буревестник" на полигоне в Архангельской области. Ракеты такого класса в НАТО называют SSC-X-9 Skyfall. Американский президент Дональд Трамп написал в своем Twitter, что у США есть аналогичные, хотя и более современные технологии и заявил, что взрыв российского Skyfall заставил людей беспокоиться о воздухе рядом с объектом. В Минобороны РФ и «Росатоме» ранее указывали, что взрыв произошел при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания, а уровень радиации рядом с объектом находится в норме.

Госдума России создает комиссию по иностранному вмешательству в выборы в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил СМИ, что внеочередное заседание Совета Думы, посвященное противодействию внешнему вмешательству во внутренние дела РФ пройдет 19 августа. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что до руководства США и Германии будут доведены данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

Индия и Россия планируют реализовать совместные газовые проекты в Арктике. Об этом сообщил РИА Новости министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял – глава делегации этой страны, которая прибыла на Дальний Восток в преддверии V Восточного экономического форума. «Мы пытаемся основывать нашу экономику полностью на газе. Мы хотим, чтобы в каждом доме был газовый трубопровод, чтобы наша промышленность была основана на газе», - сказал Пиюш Гоял, отметив, что Россия является доверительным партнером Индии в сфере энергетики. Представители индийских властей обсуждают с энергетическими компаниями России, что можно сделать в Арктическом регионе в сфере разведки газа и поставок в Индию.

На 70% снизился туристический поток из России в Грузию. Об этом «Известиям» заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. В рейтинге популярности у российских туристов Грузия переместилась с 3-го на 20-е место. Сегодня в Грузию граждане РФ приезжают наземным транспортом и через третьи страны. Предпосылок для восстановления авиасообщения между Россией и Грузией не предвидится как минимум до парламентских выборов в этой стране в октябре 2020 года.

Почти на 25% увеличился поток иностранных туристов в Россию в первой половине 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) в Россию въехало 1 967 тысяч туристов. По турпотоку лидирует Китай (591 980 человек), Германия (192 411), Южная Корея (169 588), а также США (90 801), Израиль (77 272) и Франция (72 899). При этом лидерами по выездному турпотоку из России в дальнее зарубежье стали Турция, Германия и Таиланд.

ВВП России вырос на 0,9% во втором квартале 2019 года по сравнению с показателем второго квартала 2018 года. В первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении. По предварительной оценке Росстата за первое полугодие этого года российская экономика выросла на 0,7%.