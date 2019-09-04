Россия расширяет границы в Арктике и разворачивает свою экономику на Восток и другие новости

Россия готова к расширению своих границ в Арктике. Как сообщает РИА Новости, Минприроды РФ завершило дополнительные научные изыскания, которые позволят России расширить свои границы на арктическом континентальном шельфе на 1,2 миллиона квадратных километров. Еще в 2015 году Российская Федерация направила в комиссию ООН заявку на расширение границ для присоединения к своей территории хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. Это позволит стране увеличить потенциальные запасы углеводородов минимум на 5 миллиардов тонн условного топлива.

Принято решение о создании российско-монгольского фонда инвестиционного сотрудничества. Как сообщают «Вести.Экономика» со ссылкой на главу "Российского фонда прямых инвестиций" (РФПИ) Кирилла Дмитриева, первыми проектами этого фонда станут совместные с ведущими российскими компаниями инвестиции в транспортную инфраструктуру Монголии. Также РФПИ планирует привлечь крупнейших международных партнеров фонда в Азии и на Ближнем Востоке для финансирования проектов на территории Монголии. Кроме того, Банк развития Монголии и РФПИ подписали меморандум о сотрудничестве, договорились создать совместный фонд инвестиций в рублях и тугриках. Соглашения были подписаны после встреч и переговоров президентов России и Монголии.

Халтмаагийн Баттулга подчеркнул, что Монголия заинтересована в том, чтобы осуществлять совместные с Россией крупные проекты и проводить масштабные исследования торгово-экономического порядка.

Во Владивостоке открылся юбилейный Восточный экономический форум. Как заявил в СМИ вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, ожидается, что его посетят 8,2 тысячи человек из 65 стран мира. Годом ранее на ВЭФ было 6 тысяч участников. В рамках деловой программы форума сегодня на острове Русский в узком и расширенном составах пройдут переговоры Президента России с премьер-министром Индии. Владимир Путин и Нарендра Моди примут совместное заявление «Через доверие и партнерство - к новым вершинам сотрудничества». Также запланировано подписание ряда деловых соглашений.

Соглашение о создании специализированного национального интернет-магазина продовольственных товаров из России подписали Российский экспортный центр (РЭЦ) и китайская компания Epinduo в ходе ВЭФ-2019. Как передает ТАСС, магазин откроется на Tmall Food & Fresh - продовольственном сегменте одной из крупнейших китайских b2c-платформ Tmall.com, входящей в состав Alibaba Group. Российская и китайская стороны полагают, что этот магазин станет площадкой для продвижения российских продуктов на азиатских рынках, а их производители смогут избежать трудоемкого и затратного процесса открытия собственных магазинов офф-лайн. До конца года предполагается разместить в магазине продукцию десятка крупных российских компаний. В РЭЦ отмечают, что совокупный трафик китайских электронных торговых площадок составляет до 1 млрд посещений в месяц, а экспорт продовольствия в Китай стабильно растет с 2014 года и в 2018-м превысил $1 млрд.

На Украине сложилась катастрофическая ситуация с запасами угля. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина», глава Независимого союза горняков Михаил Волынец в эфире телеканала Zik. Как пишет РБК, он отметил, что на складах украинских тепловых электростанций сегодня имеется на 54% меньше угля, чем в соответствующий период прошлого года, когда тоже имелись серьезные проблемы. Ранее Россия ужесточила санкции против Украины, установив порядок, согласно которому экспортировать в эту страну уголь, нефть и нефтепродукты можно только по отдельным разрешениям. Украинский депутат считает, что если руководство Украины не предпримет усилия для решения этой проблемы, то страна столкнется с ограничениями подачи электроэнергии и даже остановками предприятий.

Четверть от всех работающих в России можно отнести к числу самозанятых. Как сообщает РГ со ссылкой на данные исследования Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС, самозанятых в стране сегодня около 16-17 миллионов и более половины из них работают без официального оформления своей деятельности. С 2016 года доля самозанятых по основной работе выросла с 7,7 до 10 процентов. Еще 12,4 процента опрошенных в качестве самозанятых периодически берутся за дополнительную работу. По оценкам исследователей это около 9-10 миллионов человек. В целом доля граждан, работающих на себя, в общей численности занятого населения, по оценке аналитиков РАНХиГС, составляет 22,4 процента.