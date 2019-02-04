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Россия протестует против «мусорной реформы», новая модель АвтоВАЗа стоит дороже 1 млн рублей и другие новости понедельника

4 Февраля 2019 690 0 События и факты
Россия протестует против «мусорной реформы», новая модель АвтоВАЗа стоит дороже 1 млн рублей и другие новости понедельника

В десятках городов России прошли митинги и пикеты против «мусорной реформы», передает «Интерфакс». Так, в 19 населенных пунктах Архангельской области прошли митинги против строительства мусорного полигона на станции Шиес. Протестующие требовали запретить ввоз твердых коммунальных отходов из других регионов и отставки действующего губернатора. Протестовали и против строительства мусоросжигающих заводов, хотя во всем цивилизованном мире такой способ переработки мусора является самым востребованным. Аналогичные акции прошли в регионах Поволжья. Не осталась в стороне и Сибирь: Барнаул, Новосибирск, Омск, Красноярск, Тюмень. И юг России принял участие в акции. Так в Краснодарском крае одиночные пикеты под лозунгами «Россия – не помойка» прошли в воскресенье в Краснодаре, Ейске, Туапсе и Новороссийске. Все протесты связаны с введением в России с 1 января этого года новой системы обращения с коммунальными отходами. В соответствие с этим решением, регионы должны назначать операторов, которые будут заниматься всей цепочкой утилизации мусора – его сбором, утилизацией и захоронением. Так, по мнению властей, будут ликвидированы несанкционированные свалки. Однако реформа резко увеличивает финансовую нагрузку на граждан.

США готовы к переговорам с Россией по вопросам контролям над вооружениями. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео. При этом он добавил, что США выйдут из действующего договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности через 6 месяцев после сделанного им заявления (согласно 15 статье соответствующего договора). Свое решение США аргументирует тем, что договор устарел. Сейчас, как утверждают они, подобные системы вооружений существуют и в Китае, и в Иране, и в КНДР. Более того, по заявлениям американской стороны, российские крылатые ракеты 9М729, нарушают действующее соглашение.

41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотели бы выехать за границу на постоянное место жительства, передает «Интерфакс». В целом число россиян, желающих эмигрировать, составляет 17%. У каждого пятого жителя России есть родные или знакомые, переехавшие за последние несколько лет за границу на постоянное место жительства.

Новый автомобиль «АвтоВАЗа» будет стоить больше миллиона рублей, сообщают «РИА Новости». Речь идет о модели «LADA Vesta Sport». Что в реальности будет представлять собой эта машина, тем более в серийном производстве, сказать сложно. Производители утверждают, что до ста километров в час она будет разгоняться за 9,6 секунды. Максимальная скорость этой машины составит 193 километров в час. При этом ее потенциальный конкурент – 125-сильный «Volkswagen Polo» с турбированным мотором 1,4 TSI – набирает сотку за девять секунд. Какая разница. 9,6 или 9? Но спортивным автомобилем «Polo» не называет даже его производитель.

Руководство Эстонии требует возмещения ущерба от так называемой советской оккупации в размере около 1,2 млрд евро, сообщает РИА Новости. МИД РФ неоднократно пояснял, что термин «оккупация» не применим в данном случае, поскольку присоединение Прибалтики к СССР полностью соответствовало положениям международного права того времени. Так что прибалтийским республикам волноваться не стоит – денег от России они все равно не получат.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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