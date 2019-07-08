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Россия проложит для Китая короткую дорогу в Европу, «Платон» потребует 22 миллиарда на мониторинг и другие новости

8 Июля 2019 533 0 События и факты
Россия проложит для Китая короткую дорогу в Европу, «Платон» потребует 22 миллиарда на мониторинг и другие новости

Премьер-министр России поддержал проект частной автомагистрали  «Меридиан», которая обеспечит кратчайшим путь для товаров из Китая в Европу  через Казахстан. «Ведомости» сообщают, что  проект первой полностью частной автомагистрали в России одобрен как федеральный маршрут Европа – Западный Китай и включен в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры. Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минэкономразвития и другим федеральным  министерствам поддерживать  инициатора проекта – ЗАО «Русская холдинговая компания» – в вопросах привлечения инвесторов, в том числе из Китая.

Открыто движение по второму пути железнодорожного  моста  через реку Лена. Как передает ТАСС, теперь провозная способность железной дороги на  перегоне Лена — Восточная — Предленский участке будет увеличена с 26,9 млн до 34,5 млн тонн в год. Однопутный мост через Лену был построен в 1975 году, второй  железнодорожный путь был достроен и запущен к 45-летию Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Таким образом созданы условия для увеличения грузопотока из дальневосточных регионов России и из Китая.

Без квот получат разрешение на временное проживание в России граждане Украины, которые имеют статус беженца или временное убежище. Ожидается, что соответствующие поправки в миграционное законодательство российский парламент примет уже на этой неделе. Помимо украинских беженцев, разрешение на проживание в России получат люди, которые родились на территории Российской Федерации, но не стали ее гражданами, а также граждане бывшего СССР, получившие высшее образование в России. Срока рассмотрения заявлений о выдаче РВП будет сокращен с шести до четырёх месяцев.

Средняя розничная цена на бензин в 2019 году составит 48,36 рубля за литр и достигнет 51,41 рубля за литр в 2024 году. Эти данные приведены в докладе «Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития», подготовленном экспертами Института Гайдара и РАНХиГС, сообщает РИА Новости/Прайм. Исследователи считают,  что именно таковы будут  результаты реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России.

22 млрд рублей потребуется на мониторинг транзита санкционных грузов через Россию, оператором которого станет  система «Платон». Как сообщает РБК, услуга, плату  за которую получит государство, обойдется перевозчикам примерно в 300 в сутки. Проект концессионного соглашения с компанией Центр развития цифровых платформ на создание системы мониторинга уже направлен в Правительство России. Система создается по вступившему в силу 1 июля 2019 указу Президента РФ, согласно которому перевозчики смогут транспортировать санкционные грузы через Россию в третьи страны при условии использования электронных навигационных пломб.

Счетная палата РФ готовит комплексные проверки ряда госкорпораций и их «дочек», пишет «Парламентская газета». Глава ведомства Алексей Кудрин заявил, что закон о Счётной палате теперь позволяет  более полно проверить выполнение стратегических задач  госкорпораций, KPI, которые им ставит Правительство, качество корпоративного управления, системы государственных закупок, системы вознаграждений и бонусов. Проверки «дочек» госкомпаний будут  проводиться не «широким фронтом», а только в тех случаях, когда проявятся  признаки каких-либо нарушений.

До конца этого года шесть президентских кортежей Aurus продадут коммерческим клиентам. Как рассказал «РИА Новости» глава Минпромторга Денис Мантуров, большинство заказов на российский  представительский  автомобиль  поступает с Ближнего  Востока, готовность приобрести такую машину  выразил спикер словацкого парламента Андрей Данко.  Спецверсии машины Aurus (лат. aurum — «золото» и Russia — «Россия») сегодня используются для поездок президента и премьер-министра РФ.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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