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Россия производит и продает новое оружие, США закладывает антироссийские санкции в бюджет и другие новости

30 Июля 2019 284 0 События и факты
Россия производит и продает новое оружие, США закладывает антироссийские санкции в бюджет и другие новости

Россия и Индия и подписали контракт на поставку ракет Р-27 класса «воздух-воздух» на 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов). Как сообщает РГ, эти ракеты необходимы Дели для установки на истребители Су-30МКИ. На вооружении ВВС Индии имеется 250 таких самолетов. Р-27 - семейство авиационных ракет средней дальности, которые обеспечивают поражение самолетов, беспилотников и крылатых ракет на расстоянии до 110 километров.

Россия начала серийное производство истребителя пятого поколения Су-57, разработанного ОКБ им. Сухого. Как передает «РИА Новости», во время форума «Армия-2019» в июне подписан госконтракт на покупку 76 истребителей Су-57. В соответствии с поручениями Президента России, боевые машины должны быть поставлены в армию до 2028 года. Ими планируется вооружить три авиаполка. С февраля 2018 года истребители Су-57, которые могут  нести вооружение класса «воздух — воздух» и «воздух — земля», проходили испытания в боевых условиях в Сирии.

США планируют заложить расширение санкций  против России в свой военный бюджет. Как сообщают РИА Новости, сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен предлагают прописать в военном бюджете США возможность расширенных санкций против энергетического, банковского и оборонного сектора России, в том случае, если будет установлено «новое вмешательство в выборы» со стороны России. Также предлагается включить в пакет санкции против «российских олигархов и высокопоставленных политических фигур», которых разведка США сочтет виновными в таком вмешательстве.

Россия заняла 16 место в рейтинге стран Европы с самым доступным для населения бензином. По данным агентства «РИА Рейтинг», на среднюю зарплату в России можно купить около 927 л бензина марки Аи-95. В Люксембурге, который возглавил этот рейтинг, местные жители на свою ежемесячную зарплату могут купить 2,9 тыс. литров бензина. Последнее место по доступности бензина заняла Украина. На свою зарплату украинцы могут приобрести 279 л бензина. При этом в абсолютных цифрах Россия лидирует среди стран с самым дешевым бензином - 45,5 руб. за литр. Дешевле только в Казахстане (Аи-95 за 27,9 руб.), а чуть дороже – в Белоруссии (52 руб.). Самый дорогой бензин в Европе — в Нидерландах (118,7 руб.).

Агентство Scope Ratings улучшило прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу России со стабильного на позитивный, оставив сам рейтинг на уровне BBB- . Как  сообщает РБК, рейтинг может быть повышен в течение одного-полутора лет, если Россия продолжит осмотрительную бюджетную политику, а потенциальный рост ВВП увеличится в результате структурных реформ. Сейчас рейтинг России по версии базирующегося в Германии агентства Scope находится на том же уровне, что и у Кипра, Румынии и Хорватии. Scope считает, что главной силой России являются качество ее государственных финансов и устойчивость к внешним рискам. При этом ключевыми негативными факторами являются низкий потенциал роста, проблемы с госуправлением и риск усиления санкций

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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