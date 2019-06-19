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Россия продала амфибии США, самые богатые российские пенсионеры и латифундисты и другие новости

19 Июня 2019 40 0 События и факты
Россия продала амфибии США, самые богатые российские пенсионеры и латифундисты и другие новости

Десять самолётов-амфибий Бе-200 Россия планирует поставить в США в 2020–2021 году. Об этом было на французском авиасалоне в Ле Бурже журналистам сообщил гендиректор ПАО «Ил» Юрий Грудинин. Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева (ТАНТК им. Г. М. Бериева) и американская компания Seaplane Global Air Services согласовали проект контракта. Бе-200 предназначен для выполнения задач по пожаротушению, оказанию экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий. Самолёт может взять на борт 12 тонн воды.

250 миллионов долларов выделит Пентагон Украине в этом году на военные нужды. Эти средства пойдут на закупку у США летальных и нелетальных видов оборонительных вооружений. Акцент будет сделан на укрепление военно-морских сил, сообщает «Интерфакс».

 

Дмитрий Медведев предложил повысить размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет до уровня прожиточного минимума ребенка в каждом конкретном регионе. Предполагается, что эта мера распространится на семьи, имеющие доход ниже установленного уровня, сообщает «ТАСС».

 

Наибольшие пенсии получают жители Чукотского автономного округа (27044,25 рублей), Ненецкого автономного округа (23992,77 рублей), Магаданской области (23239,31 рублей), Камчатского края (23213,75 рублей), Ямало-Ненецкого автономного округа (22581,03 рублей) и Ханты-Мансийского автономного округа (22477,91 рублей). Самые бедные пенсионеры проживают в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Калмыкии. Средний размер пенсии по РФ составляет 14825,95 рублей, передает «ТАСС».

25 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира в рейтинге  QS World University Rankings 2018,  который подготовлен британской компанией Quacquarelli Symonds. Этот рейтинг как и прежде  возглавили  вузы США - Массачусетский технологический институт, Стэнфордский и Гарвардский университеты. Среди вузов России П в международном рейтинге  лидирует МГУ, который по сравнению с прошлым годом поднялся на шесть позиций и занял 84-е место. Следующим стал Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) – он поднялся сразу на 13 позиций и занял 231-ю сточку в рейтинге. Санкт-Петербургский государственный университет занял 234-е место.

7,9 миллионов гектар российской земли принадлежат двадцати крупнейшим бизнесменам, сообщает «ТАСС». Совокупная стоимость этой земли составляет 471,6 миллиарда рублей. Самый дорогой земельный участок принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Его стоимость составляет 68,5 миллиарда рублей.

На год раньше запланированного Москва перейдет на раздельный сбор мусора. Так с января 2020 года во дворах столицы будут установлены контейнеры для разного типа отходов – пластика, бумаги, стекла, металла. Остальные отходы будут собираться в обычные контейнеры, информирует москвичей «Интерфакс».

На 17,5% подняли оптовые  цены на свою продукцию производители бензина. При этом по данным «Росстата» розничные цены выросли менее чем на 1%, передает «РИА Новости». Как такое может быть, не сообщается.

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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