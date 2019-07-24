Россия предложила решение конфликта в Персидском заливе, в Европе считают Украину ненадежной и другие новости

МИД России представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Как сообщают РИА «Новости», Россия предлагает создать единую антитеррористическую коалицию под эгидой Совбеза ООН для ликвидации экстремистского очага на Ближнем Востоке и политического урегулирования в Сирии, Йемене и в других странах региона, а также провести миротворческие операции на основе резолюций ООН или по просьбе законных властей стран Ближнего Востока. Предлагается также заключить соглашение по контролю над вооружениями, создать демилитаризованные зоны. Российский МИД отмечает, что военно-политические сотрясения и террористические угрозы в регионе, в котором сосредоточены огромные запасы углеводородных ресурсов, могут привести к пагубным последствиям для всего мира.

Евросоюз и США обменялись угрозами о введении пошлин. Как сообщает агентство Reuters, комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что если Вашингтон введет пошлины на произведенные в Европе автомобили, то Евросоюз обложит дополнительными пошлинами различные американские товары на общую сумму в €35 млрд ($39,1 млрд). ЕС приготовил документ, предусматривающий ответные меры против США. Но в Брюсселе надеются, что к таким крайним мерам прибегать все же не придется. Дональд Трамп, который в мае этого года заявил, что продукция ряда иностранных производителей несет угрозу американским экономическим интересам, на полгода отсрочил введение пошлин, согласившись провести переговоры с Евросоюзом и Японией.

Ненадежным партнером признала «Укртрансгаз» Европейская федерация энерготрейдеров (EFET). Как сообщает «Ъ», федерация вынесла предупреждение главе НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в связи со скопившемся за несколько месяцев долгом компании «Укртрансгаз» в 4,1 млрд гривен ( $160 млн) по контрактам по поставке газа для технических нужд. EFEТ отмечает, что если Украина не примет меры, то это приведет к снижению инвестиций в украинскую энергетику, а также к перебоям с транспортировкой газа через территорию страны. Ненадежность «Укртрансгаз» ослабит позицию Украины на сентябрьских трехсторонних переговорах в формате Россия—Украина—Еврокомиссия о сохранении транзита российского газа.

661 миллиард рублей на нацпроекты израсходовали в России за первую половину 2019 года. Как сообщают РИА Новости, Дмитрий Медведев назвал такие темпы более или менее приемлемыми, хотя реализовано менее половины запланированных на этот год 1,7 трлн рублей на нацпроекты. На заседании президиума совета по стратегическому развитию премьер-министр призвал ускорить работу там, где это нужно. Бюджет национальных проектов до 2024 года оценивается в 25,7 триллиона рублей, из них более 13 триллионов выделят из федерального бюджета и 4,9 триллиона рублей из региональных бюджетов.

С сегодняшнего дня возобновляются поставки яблок из Белоруссии в Россию. Как сообщает Россельхознадзор, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору отменяет введенные ранее ограничения на ввоз яблок белорусского происхождения под гарантии контролирующих органов Республики Беларусь. Решение было принято после того как специалисты Россельхознадзора на месте оценили деятельность полусотни белорусских предприятий по производству яблок, получили данные о наличии у компаний фруктохранилищ, о площади, сортовом составе и урожайности садов в Беларуси. Временные ограничения на поставки яблок и груш из Белоруссии вводились в апреле из-за подозрений в реэкспорте плодовощной продукции из стран ЕС.

Более одного миллиона автомобилей проехало по Крымскому мосту с начала этого лета. Как сообщает инфоцентр «Крымский мост», всего с момента открытия мостового перехода через Керченский пролив в мае 2018 года по нему проехало около 6 млн автомобилей. Летом этого года среднесуточная интенсивность движения по мосту по сравнению с весной выросла вдвое. 15 июля был зафиксирован максимальный трафик – 31,3 тысячи автомобилей за сутки. За состоянием автотрассы на мосту следят более 100 сотрудников и 35 единиц дорожной техники, работают автоматические комплексы,