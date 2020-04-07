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Россия попала в ловушку Саудовской Аравии. Добычу нефти придется сократить больше всех?

7 Апреля 2020 8778 8 Экономика
Россия попала в ловушку Саудовской Аравии. Добычу нефти придется сократить больше всех?

Когда Россия выходила из соглашения ОПЕК+ 6 марта, инициаторы этого маневра, направленного против добытчиков сланцевой нефти в США, не рассчитывали, что нефтяные цены упадут ниже себестоимости ее добычи, а из-за пандемии коронавируса спрос на топливо в мире сократится на 10-15 млн баррелей в сутки. Месяц спустя пробоина в российском бюджете увеличивается до 4%, рубль обесценен на 25%, страна потеряла более 5% золотовалютных резервов и лишь одна американская нефтедобывающая компания заявила о банкротстве. Настало время вернуться к договоренности с ОПЕК+ и спасти государственные компании и финансы. Но условия поменялись – нефтедобывающие страны настаивают, чтобы Россия, устроившая коллапс на нефтяном рынке, заплатила самую высокую цену за свое спасение.

Новая сделка хуже старой

  • Саудовская Аравия готова заключить новую сделку с Россией и странами ОПЕК+. Нефтяные государства должны договориться и распределить между собой квоты таким образом, чтобы в общей сложности убрать с нефтяного рынка 10 млн баррелей в сутки. Этого будет достаточно для поддержания приемлемых и стабильных цен в ближайшие месяцы, которые будут отмечены карантинными мерами из-за пандемии коронавируса.
  • Но Саудовская Аравия на этот раз настроена жестко по отношению к России – Москва должна сократить больше нефти, чем Эр-Рияд. Из-за непреклонной позиции саудитов экстренные переговоры по нефти 6 апреля не состоялись. Под угрозой срыва переговоры 9 апреля.
  • Параметры возможной сделки, которую предлагает Саудовская Аравия, выглядят так: Саудовская Аравия сократит 3 млн баррелей в сутки, страны – участницы ОПЕК (Ирак, ОАЭ) – по 1,5 млн баррелей, Россия – 1,5 млн баррелей, писала газета The Wall Street Journal.
  • Подводный камень здесь заключается в следующем: Эр-Рияд намерен сократить добычу от текущего уровня 12,3 млн баррелей до 9,3 млн. То есть фактически вернуться к уровню добычи до 6 марта, уступив лишь 500 тыс. баррелей. То же касается ОАЭ и Ирака, которые нарастили добычу. ОАЭ увеличило ее с 3 до 4 млн баррелей в сутки, а сократят до 2,5 млн. Ирак нарастил производство на 200 тыс. и сократит не 1,5, а 1,3 млн баррелей.
  • Проблема России, которой 6 марта предлагали снизить добычу на 500 тыс. баррелей, в том, что страна отказалась от наращивания производства и зафиксировала его на 11,2 млн баррелей в сутки. В результате Москва должна согласиться на мартовское предложение и сверх этого убрать еще 1 млн баррелей.

Никуда без США

  • В этой ситуации, как пишет Bloomberg, Россия настаивает на сокращении нефти от объемов добычи до 6 марта. Для мирового рынка это было бы лучше, но не для нефтедобывающих стран. Другой вопрос, который ставит Россия – участие в переговорах Канады и США. Несмотря на то, что к сделке готовы присоединиться Норвегия и Бразилия, Москва требует сатисфакции от Вашингтона.
  • Крупные сланцевые добытчики в США, например Pioneer Natural Resources, и власти штата Техас согласны на сделку с ОПЕК+. Но крупные старые компании – Exxon Mobil и Chevron – категорически против. Президент Дональд Трамп часто меняет свое мнение: он то отказывается от «сговора» с ОПЕК, то признается, что Вашингтон может попросить производителей сланцевой нефти сократить добычу. Однако его об этом никто не просил, и он вообще думает о введении пошлин на импортную нефть для защиты внутреннего американского рынка.
  • Аналитики оценивают шансы на заключение новой сделки в текущей конфигурации как очень и очень слабые. Россия не будет участвовать в договоренностях без США, а США продолжат давления на Саудовскую Аравию, которая должна поддержать американские сланцевые компании, но Саудовская Аравия имеет претензии к России и без Москвы на сокращение не пойдет. Получается замкнутый круг.
  • Более того, сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки для России – слишком радикально. После приостановки добычи многие скважины, особенно в Западной Сибири и на полярных месторождениях, будут потеряны навсегда. В лучшем случае их можно будет восстановить за большие инвестиции. Но некоторые эксперты убеждены: Россия может сделать вид, что она пошла на сокращение, как она это успешно проделала в 2016 году, реально не ограничивая добычу. Однако в конце концов это привело к ситуации 6 марта и недовольству партнеров по ОПЕК+.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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12:35 0 0
Форос:

Не рой другому яму... А будут спорить- останутся без экспорта. Совсем. Как там было с СССР? Могут повторить.

12:25 0 0
Гость:

Эль Мюрид все изложил давным давно.Мы проиграли нефтяную войну.И теперь будем платить больше всех.

11:55 0 1
Сергей Матвеевич Храмов:

Такое упрямое упорство саудов похвально, отменено движение поземки и есть первые признаки экономии. России не надо дергаться и подождать на берегу какой из дух трупов проплывет по реке и потом принимать решение. Драка между 2 нефтяными трупами может быть ожесточенной, но не продолжительной. Сейчас Трамп превратился в пропеллер который торчит на российском сучке. Который крутят в одну сторону свои нефтяники, а в другую сауды. России надо подождать вращения пропеллера для принятия решения.

11:50 0 0
Григорий :

Никаких ловушек. Путин озвучил наши условия - 10% от общего объёма сокращения, при условии, что в сокращении добычи участвуют все в том числе и США.

11:19 0 0
Казарян Александр Сергеевич:

Я думаю, что Россия может добычу нефти не сокращать и излишки направить на внутренний рынок путем снижение цен ! Это так важно сейчас!

11:03 0 2
Владимир Лукьяненко,д.ю.н.:

Надо соглашаться. Это игра в поддавки,чтобы всем сохранить лицо. Мы качаем по трубам. Кому и сколько,это только Оператор нефтепровода знает,который оказывает услуги собственникам нефти по доставкеего покупателям.

10:59 0 0
Людмила.:

Они все подобны тому чудаку, который пилит сук, на котором сидит.

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