Россия попала в ловушку Саудовской Аравии. Добычу нефти придется сократить больше всех? 8778 8 Экономика

Когда Россия выходила из соглашения ОПЕК+ 6 марта, инициаторы этого маневра, направленного против добытчиков сланцевой нефти в США, не рассчитывали, что нефтяные цены упадут ниже себестоимости ее добычи, а из-за пандемии коронавируса спрос на топливо в мире сократится на 10-15 млн баррелей в сутки. Месяц спустя пробоина в российском бюджете увеличивается до 4%, рубль обесценен на 25%, страна потеряла более 5% золотовалютных резервов и лишь одна американская нефтедобывающая компания заявила о банкротстве. Настало время вернуться к договоренности с ОПЕК+ и спасти государственные компании и финансы. Но условия поменялись – нефтедобывающие страны настаивают, чтобы Россия, устроившая коллапс на нефтяном рынке, заплатила самую высокую цену за свое спасение.