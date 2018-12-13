Россия полетит на Луну за 1,5 трлн руб., нефтегазовые доходы России превысили 150 млрд долларов и другие новости четверга

Федеральная целевая программа по созданию сверхтяжелой ракеты будет подготовлена «Роскосмосом» к середине января. Стоимость программы составит 1,5 трлн руб., она включает в себя и один беспилотный запуск в облет Луны, передает РИА Новости. Создание космического корабля для пилотируемого полета потребует отдельного финансирования. Первый запуск ракеты запланирован на 2028 год.

За прекращение строительства газопровода «Северный поток – 2» выступил Европарламент. В принятой резолюции утверждается, что это проект носит политический характер и усиливает зависимость Европы от России. Газопровод должен пройти по территориальным водам России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии, обходя Украину, Белоруссию, Польшу и другие транзитные страны. На сегодняшний момент согласие на строительство газопровода не дала только Дания, хотя около 300 километров труб уже уложено. Что будет с этими трубами, если проект будет закрыт, пока не сообщается.

Российские нефтегазовые доходы превысили 150 млрд долларов за десять месяцев этого года, передает РИА Новости. В структуре российского экспорта лидирует нефть. На ее долю приходится 106,6 млрд долларов. Доход от экспорта трубопроводного газа составляет почти 40 млрд. На долю сжиженного природного газа (СПГ) приходится 3% от всех экспортных доходов. Это и неудивительно, поскольку доля России на рынке СПГ составляет 4%, в то время как лидеры мирового производства – Австралия и Катар, занимают 60% рынка. Однако Россия форсирует строительство новых заводов по сжижению газа и к 2040 году намеревается стать одним из лидеров этого рынка.

Эксперты предрекают затяжное снижение доллара и ослабление экономики США. На это указывает множество признаков в поведении финансового рынка Америки, которые характерны для начала всех экономических спадов в США за последние 50 лет. Это может привести к увеличению объема инвестиций в российский фондовый рынок и к заметному укреплению рубля, сообщает РИА Новости.

Рост российского рынка акций прекратился. Сейчас он вышел на уровень двухнедельной давности. Эксперты связывают это со сложной политической ситуацией вокруг строительства газопровода «Северный поток – 2». В то же время экономика России находится на подъеме. Росстат повысил оценку роста ВВП за девять месяцев до 1,6%, передает «Интерфакс».