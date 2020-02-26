Россия перестанет быть «единой». Как партия власти изменится в ближайшее время 110 0 Политика

Партия власти, имеющая конституционное большинство в Госдуме, намерена сменить название и объединиться с Общероссийским национальным фронтом (ОНФ). Об этом стало известно изданию Meduza от источников в партии. Однако официально представитель партии опроверг смену названия и лидера партийной организации. По его словам, руководство это не обсуждало. Впрочем, об источнике информации тоже ничего неизвестно.