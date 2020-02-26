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Россия перестанет быть «единой». Как партия власти изменится в ближайшее время

26 Февраля 2020 110 0 Политика
Россия перестанет быть «единой». Как партия власти изменится в ближайшее время

Партия власти, имеющая конституционное большинство в Госдуме, намерена сменить название и объединиться с Общероссийским национальным фронтом (ОНФ). Об этом стало известно изданию Meduza от источников в партии. Однако официально представитель партии опроверг смену названия и лидера партийной организации. По его словам, руководство это не обсуждало. Впрочем, об источнике информации тоже ничего неизвестно.

Без Медведева-лидера

  • Партия «Единая Россия» прежде всего сменит название на просто «Россия», пишет Meduza. Это нужно для того, чтобы избавиться от негатива в общественном сознании, который закрепился за узнаваемым названием. Вследствие негативного образа у партии крайне низкие рейтинги – по данным ВЦИОМ, в феврале рейтинг «Единой России» составлял 32,7%, хотя в середине 2018 году он находился на отметке 48%.
  • Второй пласт преобразований затронет руководство – вместо одного лидера у партии появится три сопредседателя. Действующего лидера «Единой России» Дмитрия Медведева сохранят и переведут в число сопредседателей. Неоднократно политологи указывали на то, что низкий политический рейтинг Медведева может тянуть вниз и рейтинг партии власти.
  • О возможном уходе Медведева с должности председателя партии власти в январе сообщали и «Ведомости» со ссылкой на своих собеседников в «Единой России». Уход ожидался после смены правительства. Как утверждали источники, это было связано с неопределенными полномочиями Медведева на посту зампредседателя Совбеза.
  • Идея создать триумвират принадлежит руководителю исполнительного комитета ОНФ Михаилу Кузнецову. Помимо Медведева руководить партией будет, вероятно, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
  • Также произойдет объединение партии и ОНФ. Процесс будет запущен в ближайшее время и продлится до сентября 2020 года. Если к этому времени новая объединенная партия не успеет возникнуть, то у нее не будет права на участие в выборах 2021 года в Госдуму. Изменения в партийный устав должны быть внесены партией минимум за год до выборов.

Что говорят в «Единой России» и ОНФ

  • Однако, как заверили в самой партии, вопросов о смене лидера, названия «Единой России» и ее предстоящего объединения с ОНФ на повестке дня не стоит. Заместитель секретаря генсовета партии Сергей Перминов в разговоре с РИА Новости заявил: «Мне ничего не известно об этом. И более того, этот проект даже не обсуждался. Я не знаю, кто источник утечки или вброса этой информации, но нет, это не так».
  • Что касается реакции представителей Общероссийского народного фронта, то, по словам депутата Госдумы и член Центрального штаба ОНФ Николая Говорина, вероятность возможного объединения с ЕР не обсуждалась. «Нет, о таком я не знаю. Это публично не обсуждалось. Пока мне о таком не известно», – отметил он в беседе с Газетой.ру. Аналогичный ответ дал и депутат Госдумы и замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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