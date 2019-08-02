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Россия отстраивает Дальний Восток, РУСАЛ возвращается в Россию, «Газпром» поставил рекорд и другие новости

2 Августа 2019 678 0 События и факты
Россия отстраивает Дальний Восток, РУСАЛ возвращается в Россию, «Газпром» поставил рекорд и другие новости

 

Россия предложила США и НАТО после выхода из договора ДРСМД объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности. Как напомнил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, с российской стороны такой мораторий был объявлен еще в феврале этого года. Тогда Владимир Путин заявил, что Россия будет воздерживаться от размещения ракет до появления подобных американских вооружений в том или ином регионе.

 

На минувшей неделе резко возросла авиационная разведдеятельность у границ России. По данным газеты «Красная звезда», разведку вели 39 иностранных летательных аппаратов.  При этом истребители из состава дежурных сил российских ПВО выполнили 12 вылетов. Нарушений воздушного пространства России не было допущено. Активность растет вторую неделю - 27 июля что два самолёта ВМС США провели разведку у берегов Крыма.

Более 94 миллиардов рублей из федерального бюджета будет направлено на развитие регионов Дальнего Востока за три года. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки  по ДФО, которая сегодня завершается на Сахалине. Как сообщает РГ, в регионах округа определили 58 центров экономического роста, в которых локализуются инвестиционные проекты и формируются территории опережающего роста. Для того чтобы создать «условия для нормальной жизни» на Дальнем  Востоке, федеральные власти направят более 94 миллиардов рублей единой субсидии. До 2021 года планируется построить 19 новых больниц и поликлиник, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 18 школ, 8 детских садов, 27 спортивных объектов, 20 объектов культуры.  В  прошлом году на социальное развитие центров экономического роста в ДФО было израсходовано 23,2 миллиарда рублей.

Акционеры «Русала» одобрили перерегистрацию холдинга с острова Джерси в российском оффшоре на острове Октябрьский в Калининграде. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Гонконгской фондовой биржи. Как сообщает «Ъ», в устав компании внесены изменения в соответствии с российским законодательством, а ее название теперь звучит как МКПАО "Русал" на русском языке и Rusal IPJSC - на английском. В 2018 году «Русал», En+ и «Евросибэнерго» попали в черный список США. В январе 2019-го ограничения были сняты в обмен на потерю контроля над компаниями со стороны российского бизнесмена Олега Дерипаски. Весной 2019-го компании запустили процесс перерегистрации в России.

Благотворительную акцию по восстановлению сгоревших лесов Сибири запустила российская частная авиакомпания S7 Airlines. Как пишет ИА REGNUM, на время акции она вернула свое историческое название «Авиакомпания «Сибирь»  и с 1 августа с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям 100 рублей направляет на посадку деревьев взамен утраченных при пожарах.

 

Более 140 тысяч коррупционных нарушений выявлено в России в 2019 году, Генеральная прокуратура в материалах открытого интерактивного форума "Вместе против коррупции" сообщает, что в 2017 году было  245 635 таких нарушений закона, в 2018 году - 231 115. Как сообщают РИА Новости, за два с половиной выявлено 600 тысяч случаев коррупции и за эти годы в суды направлены иски на сумму, превышающую 40 миллиардов рублей.

 

«Газпром» установил новый рекорд по добыче  газа. Как сообщает «Ъ», добыча «Газпрома» в первом полугодии 2019 года увеличилась на 1,9% (на 5,6 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 294,5 млрд куб. м газа. Этот показатель стал рекордным для компании за последние восемь лет.

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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