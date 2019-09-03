Россия открыла новые перспективы судоходства по СМП, распродажа Украины начнется в октябре, Турция хочет добавки С-400 и другие новости

Первым в мире российский танкер на СПГ преодолел Северный морской путь. Как сообщают РИА Новости, крупнотоннажный нефтеналивной танкер "Совкомфлота" типоразмера "Афрамакс" успешно совершил коммерческий рейс из Мурманска в Китай, используя исключительно газомоторное топливо – самое экологически чистое на сегодняшний день. Рейс груженного сырой нефтью танкера "Проспект Королёва" протяженностью 2118 морских миль занял чуть более семи суток при плановом показателе в восемь дней, а его средняя скорость составила 12,2 узла при плановых 12 узлах. На всем протяжении Северного морского пути танкер обошелся без ледокольной поддержки. Этот рейс наглядно продемонстрировал новые перспективы коммерческого судоходства по СМП, которые Россия открывает всему миру.

В регионах России к началу этого учебного года открыли более 170 новых школ, 58 из которых построены с привлечением федеральных средств. Эти данные, как сообщает официальный сайт Правительства РФ, были озвучены на селекторном совещании, которое провел в Красногорске премьер-министр Дмитрий Медведев. Он отметил, что до конца календарного 2019 года будет завершено строительство ещё более 200 учебных заведений (67 – с участием федерального бюджета), которые начнут работать в следующем учебном году. Всего в период с 2016 по 2021 год на строительство и реконструкцию школ федеральный центр предоставляет регионам около 200 млрд рублей на условиях софинансирования. Благодаря этой федеральной поддержке уже появилось свыше 155 тысяч новых мест в школах.

Турция может закупить в России еще одну партию зенитных ракетных систем С-400. "Сегодня нам нужно больше таких систем. И если мы можем купить у США — мы купим Patriot. Если нет, то мы купим еще С-400. Мы независимая страна", — цитируют главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу РИА Новости. Отмечается, что до конца сентября в Турцию будут поставлены элементы ранее второй батареи С-400. Контракт на закупку российских ЗРК объемом 2,5 миллиарда долларов заключили еще в 2017 году. Турция стала третьей после Белоруссии и Китая страной, куда Россия поставляет "Триумфы". Вскоре начнутся поставки в Индию.

Процесс «масштабной приватизации» на Украине должен быть запущен до 1 октября 2019 года, а к декабрю этого года нужно принять законы о легализации в стране игорного бизнеса. Такие поручения Владимир Зеленский дал новому правительству и парламенту Украины. Речь идет об отмене действовавшего на Украине почти полтора десятилетия моратория на продажу сельхозземель и приватизации крупнейших предприятий украинской энергетики. Зеленский поручил чиновниками и парламентариям разъяснить украинскому обществу, что приватизация земли поможет развивать фермерство.

Власти Кипра досрочно погасили кредит в €1,58 млрд, предоставленный Россией в 2011 году. Министр финансов Республики Кипр Харис Георгиадис написал в Twitter, что его страна теперь может легко финансировать свои потребности на международных рынках. Как отмечает Bloomberg, средства на досрочное погашение кредита были получены благодаря профициту кипрского бюджета и размещению облигаций. Этот кредит Кипр брал у России, пытаясь избежать финансовой помощи Евросоюза и Международного валютного фонда, но в конечном итоге помощь все равно понадобилась.

Китай обратился в ВТО с жалобой на вводимые США торговые пошлины. В распространенном в СМИ заявлении министерстве коммерции КНР отмечается, что обращение во Всемирную торговую организацию было направлено после того как США с 1 сентября ввели первый пакет дополнительных 15-процентных пошлин на экспорт товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. В Пекине этот шаг Вашингтона считают нарушением договоренностей, достигнутых Си Цзиньпином и Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке и заявляют, что Китай будет решительно отстаивать свои законные интересы в соответствии с принципами ВТО, защищать порядок международной торговли.