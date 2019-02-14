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«Россия к успеху идет!» Премьер Дмитрий Медведев очень верит в нацпроекты

14 Февраля 2019 754 0 Экономика
«Россия к успеху идет!» Премьер Дмитрий Медведев очень верит в нацпроекты

Выступая на сочинском форуме, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что у России есть все, чтобы стать успешной страной в плане реализации нацпроектов. А чтобы этот успех закрепить и подтвердить на практике, глава правительства будет привлекать к ним российский бизнес, а еще постоянно посещать регионы, чтобы лично контролировать реализацию нацпроектов. По его словам, чиновники будут лично отвечать за результат.

Серьезная ответственность

Премьер-министр заявил прямо: за каждую недостроенную школу, за каждый неотремонтированный километр дороги и за каждую неубранную свалку перед правительством будут отвечать лично чиновники, а не какая-то «абстрактная» власть. И ответственность, как убежден Дмитрий Анатольевич, должна быть серьезной, а исполнение нацпроектов будет судиться по конкретным показателям.

«Это гораздо убедительнее для людей, чем тысячи отчетов», – считает премьер-министр.

Кроме этого, глава правительства торжественно отрапортовал о том, что для успеха у России есть абсолютно все. Это и положительная динамика в макроэкономике, и беспрецедентный объем государственных инвестиций в нацпроекты, а также вовлеченность и заинтересованность регионов. А еще у нас есть новые кадры и компетенции, которые будут создаваться во всех отраслях.

«Избавились от нервотрепки»

Дмитрий Медведев считает, что у России есть хороший опыт в реализации национальных проектов, и приобретен он был в 2005 году. По сути, беспокоиться не о чем: власти с успехом обещают реализовать новые нацпроекты в 2019 году. «Мы начинаем – не «с нуля», – подчеркнул Медведев. И даже привел пример: сельское хозяйство, при котором убыточный и провальный аграрно-промышленный комплекс стал прибыльной отраслью, которая не только кормит Россию, но и каждый год увеличивает экспорт.

«Мы применили тот же проектный подход, но уже гораздо шире, при выполнении майских указов 2012 года», – напомнил Медведев, отметив, что в итоге в стране выросла рождаемость, снизилась смертность и даже выросли заработные платы работников социальной сферы. Плюс ко всему глава правительства рассказал о том, что в несколько раз «улучшились условия ведения бизнеса», о чем якобы свидетельствуют международные рейтинги. Правда, примера конкретного он не привел (задача по попаданию России в топ-20 рейтинга Всемирного банка Doing business не выполнена).

А еще Медведев вспомнил о сети МФЦ, которая была создана по всей России. Благодаря этому, по его словам, россияне избавились от нервотрепки в очередях за справками и госуслугами.

«Нацпроекты – это единая матрица, в которую укладывается вся жизнь страны», – отметил Медведев. Он добавил, что за всю историю современной России не происходило ничего более амбициозного, масштабного и сложного.

Бизнес подключается

Как заявил Медведев во время инвестфорума, к реализации национальных проектов активно подключаются представители бизнеса, и на сегодняшний день уже заявлено около тысячи инициатив на сумму 76 трлн руб.

«Они уже и сейчас подключились к этому процессу, формируется предварительный портфель проектов, заявлена почти тысяча проектных инициатив, практически на 76 трлн руб., 250 из них – это уже инвестиционные предложения, объем порядка 12 трлн руб. Это разные сферы – от строительства газохимических комплексов и мусоросжигательных заводов до создания российских программных продуктов с элементами искусственного интеллекта», – резюмировал глава правительства. Медведев отметил, что власти очень рассчитывают на бизнес и представителей делового сообщества.

Свое отношение к реализации нацпроектов «на местах» высказали и региональные чиновники. Так, по мнению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, самыми проблемными для реализации станут проекты «Здравоохранение», «Демография» и «Жилье». Основные причины – рост в области численности населения и высокие показатели смертности.

«Достичь такого серьезного снижения заболеваемости и смертности, увеличения продолжительности жизни до 80 лет к 2030 году – это серьезный вызов для всей страны и в том числе для нашего региона», – заявил глава региона.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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