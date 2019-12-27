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Россия избежала газовой войны с Украиной за 2,9 млрд долларов. Что будет с транзитом газа 1 января 2020 года?

27 Декабря 2019 73 0 Экономика
Россия избежала газовой войны с Украиной за 2,9 млрд долларов. Что будет с транзитом газа 1 января 2020 года?

Пять дней – столько есть у России и Украины на подписание нового договора о транзите газа вместо текущего, который прекратит действовать 1 января 2020 года. На пути к подписанию договора стороны преодолели препятствие – обнулили взаимные претензии, которые со стороны Украины достигали 20 млрд долларов. По словам министра энергетики России Александра Новака, это дает возможность сторонам заключить новое соглашение.

Капля в море

  • Министр энергетики России в эфире телеканала «Россия 24» объявил о достижении договоренности с Украиной по снятию взаимных претензий в судах. По его словам, с 1 января 2020 года «будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам». Все спорные моменты будут урегулированы до 29 декабря. Украина откажется от ареста российского имущества за рубежом и пойдет на компромисс.
  • Но на компромисс идет и Россия. «Каплей в море» назвал вице-премьер Дмитрий Козак выплату Украине 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитражного суда за недопоставки газа по старому контракту. Его точку зрения поддерживает и Новак. Украина готовилась взыскать 12 млрд долларов с «Газпрома» в 2021 году и на 7,4 млрд долларов предъявила антимонопольные претензии.
  • В российской власти считают, что Москве удалось избежать серьезных рисков. Более того, по словам Новака, «клубок взаимных претензий» мог затянуть тяжбы «на многие годы» из-за специфики работы судов.

Без изменений

  • Российский министр энергетики рассказал, что в транзитное соглашение между Россией и Украиной никаких изменений вноситься не будет. Все окончательные решения были приняты на встрече 20 декабря в Минске. Коммерческие условия для Украины и России она назвал «взаимовыгодными». Сейчас, по словам Новака, «хозяйствующие субъекты» прописывают конкретные документы.
  • При этом Новак отметил, что украинскую газотранспортную систему (ГТС) Россия не будет использовать в полном объеме. «Мы никогда в целом не отказывались от использования этой газотранспортной системы, но, конечно, она вряд ли будет использоваться в таком объеме, как раньше», – сказал министр. Ранее через ГТС прокачивалось 90-100 мдрд кубометров газа.
  • Украинская ГТС находится в «изношенном состоянии» и требует серьезной модернизации, отметил Новак.

Газовое соглашение

  • Договоренность об отказе от исков, в отношении которых пока не принято никаких решений, вошла в протокол о газовом сотрудничестве, подписанный Россией и Украиной 20 декабря.
  • Для продолжения транзита «Газпром» и «Оператор ГТС Украины» заключат межоператорское соглашение. С «Нафтогазом» же будет подписан договор по бронированию мощностей для транспортировки.
  • В следующем году будут забронированы мощности для транзита 65 млрд кубометров газа. В 2021-2024 годах – 40 млрд кубов при установлении конкурентного тарифа.

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Редакция "Капитала Страны"

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