Россия избежала газовой войны с Украиной за 2,9 млрд долларов. Что будет с транзитом газа 1 января 2020 года? 73 0 Экономика

Пять дней – столько есть у России и Украины на подписание нового договора о транзите газа вместо текущего, который прекратит действовать 1 января 2020 года. На пути к подписанию договора стороны преодолели препятствие – обнулили взаимные претензии, которые со стороны Украины достигали 20 млрд долларов. По словам министра энергетики России Александра Новака, это дает возможность сторонам заключить новое соглашение.