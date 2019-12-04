Россия и Украина договорились по нефти. Смогут ли по газу?

Россия и Украина, стоящие на пороге «газовой войны», легко и непринужденно подписали долгосрочный договор на транзит нефти в Европу. Десятилетний контракт, охватывающий период до 2030 года, заключили между собой «Транснефть» и «Укртранснафта». Последняя на 100% принадлежит концерну «Нафтогаз», который от лица Украины ведет затяжной спор и тяжбы с «Газпромом» в европейских судах.

Никаких уступок

О подписании нового договора с Россией поспешили сообщить в «Укртранснафте». По сути же, стороны продлили договор дополнительным соглашением. Он продолжит действовать с 1 января 2020 года по 1 января 2030 года без изменения прежних условий.

Местом пролонгации договора стал город Загреб в Хорватии, где проходит международная конференция «Энергетика в XXI веке». Саму Хорватию нефтепроводная система не захватывает.

Поставки нефти продолжатся по нефтепроводу «Дружба». Он был построен в 1964 году в СССР и на сегодняшний день тремя рукавами соединяет Россию, Украину, Белоруссию, Польшу, Словакию, Венгрию и другие страны. По мнению экспертов, магистраль является относительно дешевым и наиболее приемлемым путем экспорта нефти в Европу.

Следует отметить, что вопрос транзита нефти через Украину никогда не политизировался. Вероятно, из-за незначительных объемов – 13,5 млн тонн Россия поставила в 2018 году через Украину при общем объеме экспорта в 260 млн тонн.

Однако зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских увидел попытки Украины «примешивать» к транзиту нефти политику. Но в итоге, по его словам, «удалось отойти к чисто рыночным отношениям». Особенно депутат подчеркнул, что Россия не сделала Украине никаких уступок в этом вопросе.

При этом в мае 2019 года глава «Укртранснафты» Николай Гавриленко говорил, что компания собирается пролонгировать договор с «Транснефтью» на десять лет в июне. Более того, он не заявлял о желании изменить порядок работы, расчетов или расценок. Единственное, что он предлагал – рассмотреть возможность заключить новый договор в рамках английского права.

При этом Гавриленко подчеркивал, что у «Укртранснафты» нет никаких предпосылок для отказа от сотрудничества с «Транснефтью».

Пример для газа?

В то время как продление договора по транзиту нефти через Украину для экспертов было «абсолютно ожидаемым», Москва и Киев никак не могут договориться о транзите газа. Текущий контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», который был заключен на 10 лет, истекает 31 декабря 2019 года.

Украинская сторона требует прокачку газа на уровне 60-90 млрд кубометров в год в течение всего договора, то есть до 2030 года. Об этом заявил вице-президент Еврокомисиии Марош Шефчович.

Мирному соглашению также мешают судебные разбирательства в международном арбитраже, который «Нафтогаз» инициирует с 2014 года. Кроме этого, Россия рассчитывает закончить строительство «Северного потока-2» в середине 2020 года.

Поэтому, по словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, России не выгоден длинный контракт с Украиной. «Газпром», в свою очередь, от транзита через украинскую газотранспортную систему не отказывается. Но настаивает на бронировании необходимых объемов для прокачки и краткосрочном контракте.