Россия и Турция на пороге конфликта. Что произошло в сирийском Идлибе 127 0 Политика

Конфликт Сирии и Турции в районе Идлиба не прекращается с 10 февраля. В ночь на 28 февраля стороны нанесли авиаудары по позициям друг друга. Потери с турецкой стороны насчитывают 33 военных. Ответным ударом Турция уничтожила конвой сирийских правительственных войск. В Минобороны России заявили, что турецкая армия поддерживает боевиков, а авиаудар был спровоцирован тем, что боевики попытались предпринять масштабное наступление под прикрытием турецких военных. Турция созвала экстренное заседание НАТО, на котором может поставить вопрос о нападении на страну – участницу альянса. Все больше говорят о прямом военном конфликте России и Турции в Сирии.