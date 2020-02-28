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Россия и Турция на пороге конфликта. Что произошло в сирийском Идлибе

28 Февраля 2020 127 0 Политика
Россия и Турция на пороге конфликта. Что произошло в сирийском Идлибе

Конфликт Сирии и Турции в районе Идлиба не прекращается с 10 февраля. В ночь на 28 февраля стороны нанесли авиаудары по позициям друг друга. Потери с турецкой стороны насчитывают 33 военных. Ответным ударом Турция уничтожила конвой сирийских правительственных войск. В Минобороны России заявили, что турецкая армия поддерживает боевиков, а авиаудар был спровоцирован тем, что боевики попытались предпринять масштабное наступление под прикрытием турецких военных. Турция созвала экстренное заседание НАТО, на котором может поставить вопрос о нападении на страну – участницу альянса. Все больше говорят о прямом военном конфликте России и Турции в Сирии.

Боевые потери

  • По версии Минобороны России, в ночь на 28 февраля боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ответвление запрещенной в России группировки) предприняли попытку наступления в Идлибе, но встретила ответный огонь с сирийских позиций. При этом турецкие военные были среди боевиков, а поскольку Анкара не уведомила Москву о местоположении своих войск, удары Сирии пришлись по ним в районе населенного пункта Бехун.
  • После того как появилась информация о пострадавших накануне при обстреле турецких военных, российская сторона предприняла все меры, чтобы армия Сирии прекратила огонь. И только после окончания обстрела произошла безопасная эвакуация тел погибших и раненых турецких военных.
  • Впрочем, в Турции заявляют обратное: места дислокации были переданы российской стороне, более того, никаких группировок и близко не было – вся огневая мощь пришлась на военные объекты, в том числе машины скорой помощи.
  • Согласно информации турецких СМИ, Анкара ответила ударом по военной колонне сирийской армии и уничтожила 329 сирийских военных. После Турция поразила еще 115 целей сирийской армии. Это было сделано в отместку за потерю 33 турецких военных.

Нападение на страну НАТО

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание после инцидента и отдал приказ действовать, а также созвать заседание НАТО в Брюсселе, где он хочет обсудить пункт о нападении на страну – участницу альянса. США уже поддержали Турцию. НАТО и Госдеп осудили Сирию и президента Башара Асада.
  • Представители правящей Партии справедливости и развития Турции заявили, что «режим убийцы» в Сирии и «те, кто его поощряет», заплатят «самую высокую цену». Два союзника Сирии – это Россия и Иран.
  • Антироссийские митинги проходят возле генконсульства России в Стамбуле. На них люди скандируют: «Мученики не умрут, Родина не будет разделена».
  • На этих новостях Россия укрепила свои позиции в Сирии двумя фрегатами – «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», которые отправились в Средиземное море. Оттуда они смогут запускать ракеты комплекса «Калибр-НК».
  • Президента России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели экстренные переговоры по телефону, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. По словам Лаврова, звонок состоялся по просьбе турецкой стороны и был посвящен необходимости сделать все для выполнения договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе. Эрдоган настаивает на повышении координации по каналам министерств обороны двух стран.
  • Отмечается, что Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) постоянно контактирует с турецким Идлибским координационным центром, чтобы исключить любые угрозы безопасности. В частности запрашиваются и подтверждаются координаты местонахождения вооруженных сил Турции.
  • Напомним, что ВКС РФ поддерживают армию Сирии в конфликте вокруг Идлиба. 20 февраля при попытке контрнаступления террористов российские бомбардировщики оказали помощь в сдерживании их прорыва через позиции сил Башара Асада.

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Редакция "Капитала Страны"

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