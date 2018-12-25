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Россия и ОПЕК – нефтяным ценам не указ, США их обваливают, власти хотят «нарисовать» рост доходов и другие новости вторника

25 Декабря 2018 451 0 События и факты
Россия и ОПЕК – нефтяным ценам не указ, США их обваливают, власти хотят «нарисовать» рост доходов и другие новости вторника

Цены на нефть продолжают падать, несмотря на подписанное странами ОПЕК+ соглашение о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. Это соглашение, как напоминает ТАСС,  рассчитано на полгода и начнет действовать с 1 января 2019 года. А сейчас стоимость фьючерсов на поставки нефти марки Brent в феврале следующего года снизилась на 3,59% и составила 51,89 доллара за баррель. Последний раз стоимость этой марки опускалась ниже 52 долларов в сентябре 2017 года.

Дональд Трамп заявил, что основной проблемой экономики страны являются действия Федеральной резервной системы США, которая продолжает повышать базовую учетную ставку. Агентство Bloomberg сообщило, что Трамп рассматривает возможность отставки председателя ФРС США. В минувшую среду ФРС в четвертый раз повысила базовую процентную ставку, доведя ее до уровня 2,25-2,5%, передает ТАСС.

Масштабная катастрофа произошла в солнечной системе несколько миллиардов лет назад, утверждают английские ученые. Тогда в Уран врезался объект, вдвое больший Земли. Это изменило наклон оси вращения Урана и состояние его спутниковой системы. Ученые NASA считают, что этот таинственный объект до сих пор может находиться где-то на задворках солнечной системы, сообщает РИА Новости.

Жесткой критике со стороны первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова подверглась деятельность Росстата. Качество работы ведомства по некоторым направлениям, в частности определения динамики реальных доходов населения, он назвал ужасным, передает «Интерфакс». По данным Росстата, реальные доходы россиян падают пятый год подряд. Такая информация не может радовать первого вице-премьера. Оргвыводы не замедлили последовать. Новым главой Росстата был назначен Павел Малков. И это сразу сказалось на работе ведомства. Так, после пересчета, падение реальных доходов россиян в 2017 году сократилось с 1,7% до 1,2%, а в 2018 году должно составить 0,1%.

Продолжающийся конфликт между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» не повлияет на объем поставок российского газа в Европу. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Он отметил также, что Россия готова продолжать поставки газа через Украину, если это будет выгодно с коммерческой точки зрения.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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