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Россия и НАТО вывели корабли в Черное море, Великобритания отказывается от санкций к Nord Stream 2 и другие новости

5 Июля 2019 436 0 События и факты
Россия и НАТО вывели корабли в Черное море, Великобритания отказывается от санкций к Nord Stream 2 и другие новости

В Черном море одновременно проводят учения военные суда НАТО и корабли Черноморского флота России.  В российских учениях, как сообщает ТАСС, задействовано около десяти судов. На морском полигоне они проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям из зенитных, ракетных и артиллерийских комплексов. При этом российские боевые корабли продолжат контролировать деятельность  НАТО в северо-западной части Черного моря. Военно-морские учения Sea Breeze – 2019 стартовали 1 июля и продлятся до 12 июля. По данным пресс-службы посольства Украины в США, в них принимают участие более трех тысяч военнослужащих из 19 стран, а главную роль в подготовке и проведении маневров играют США.

Истребитель Су-27 «прогнал» американский противолодочный самолет, который приблизился к государственной границе России над водами Черного моря, сообщило Минобороны России.  Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик P-8A Poseidon.  И то который сразу же изменил направление полета в сторону от российской  границы. При этом полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Правительство Италии будет работать над снятием санкций с России. Об этом заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте  после встречи с Президентом России, который сегодня находится с официальным визитом в Риме. Конте подчеркнул, что власти его страны работают для того, чтобы создались предпосылки для преодоления в отношениях между Италией и Россией, Евросоюзом и Россией нынешнего состояния, которое  никому не идет на пользу. Владимир Путин в свою очередь  подчеркнул, что нет непреодолимых препятствий для полного восстановления отношений России и ЕС, но многое зависит от европейских партнеров.

В парламент Словакии внесут резолюцию об отмене антироссийских санкций, сообщил депутат от евроскептической партии "Мы семья" Петер Марчек. Как пишут «Известия», он заявил, что санкции влияют негативно на экономику не только Словакии, но и остальных членов Евросоюза. Марчек и его однопартийцы ранее выступили за признание Европой присоединения Крыма к России.

Великобритания не будет применять санкции к строителям «Северного потока-2». Такое заявление сделал министр по вопросам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Крис Скидмор. Как сообщают РИА новости, британский министр уверяет, что его страна  не намерена следовать примеру США, но до тех пор, пока не выйдет из состава ЕС, продолжит придерживаться европейских пакетов санкций. При этом правительство Великобритании по-прежнему  считает, что "Северный поток 2"может нести угрозу европейской энергобезопасности и интересам Украины.

1,76 млрд евро инвестировала Германия в Россию за первый квартал 2019 года. Объем инвестиций вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом  прошлого года. Об этом сообщила радиостанция Deutsche Welle со ссылкой на Германо-российскую внешнеторговую палату. Всего за 2018 год немецкие компании вложили в Россию 3,2 млрд евро, что стало рекордом за последние 10 лет.

В России планируют увеличить до 130 км/ч разрешенную скорость движения на некоторых магистралях. Соответствующий ГОСТ могут ввести уже в конце 2019-начале 2020 годов. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал замруководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Евгений Носов в ходе форума "Инновации в дорожном строительстве" в Сочи.

В Москве и Подмосковье планируют запустить вертолетное такси. Холдинг «Вертолеты России», как сообщает РБК, планирует в 2025 году запустить три вида перевозок. Во-первых, 15-минутные полеты по запросу между разными районами Москвы для одного-двух пассажиров, во-вторых, полеты для двух-пяти пассажиров по расписанию из города в аэропорты Москвы, в-третьих, из Москвы в область на расстояние от 100 км. Ориентировочная стоимость поездки составит 3 тысячи рублей. Потенциальная платформа для аэротакси – разрабатываемый легкий однодвигательный вертолет VRT500, сертификация которого запланирована на 2022 г.

 

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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