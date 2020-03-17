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Россия и Азербайджан планируют снарядить общее исследовательское судно

17 Марта 2020 210 0 События и факты
Россия и Азербайджан планируют снарядить общее исследовательское судно

Первый вице-президент Национальной академии наук Азербайджана академик Ибрагим Саидович Гулиев уверен, что сейчас мы находимся на новом этапе российско-азербайджанских отношений в сфере науки.

«В 90-е годы научные связи между нашими странами были практически разорваны, контакты сохранялись лишь на личностном уровне. Мы поняли, что этот уровень сотрудничества и формат контактов нас не устраивает, и начали искать пути возобновления полноценного сотрудничества, - рассказывает академик Ибрагим Гулиев журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева. – В прошлом году руководство Национальной Академии наук провело ряд встреч с руководством Российской академии наук, в том числе с президентом, академиком Александром Михайловичем Сергеевым, потом состоялся визит российской делегации в Баку, где мы подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве между НАНА и РАН. В первых числах апреля мы в составе официальной делегации приедем в Москву и торжественно подпишем «дорожную карту», которая призвана повысить эффективность нашего научного обмена и совместных исследований».

По прогнозам академика, подписание этой «дорожной карты» выведет сотрудничество российских и азербайджанских ученых на качественно новый уровень, позволит расширить количество общих проектов, в том числе в подготовке научных кадров и проведении совместных исследований. «В области фундаментальной науки, в частности ядерной физики, Академия наук Азербайджана более 50 лет сотрудничает с Объединенным Институтом ядерных исследований в Дубне. За это время было подготовлено несколько поколений ученых ядерщиков. Почти вся школа математики – итог сотрудничества со знаменитым «стекловским» институтом математики, десятки ученых-химиков были воспитаны в Институтах Академии Наук СССР и МГУ, - напоминает первый вице-президент НАНА и высказывает уверенность, что с подписанием дорожной карты эта сфера сотрудничества будет существенно расширена за счёт региональных проектов, связанных с Кавказом и Каспийским морем: - Причём речь идёт не только об углеводородных ресурсах, мы будем совместно изучать, специфические биоценозы на дне Каспийского моря, связанные с выходами грязевых вулканов и газогидратов, большой круг вопросов связан с изучением этносов населявших территорию Каспийского региона. Ключевым вопросом будет экология Каспийского моря, проблемы колебания уровня моря и другие прикладные исследования. Объектом специального изучения будет геодинамика и сейсмичность. У нас, пожалуй, лучшая в Евразийском регионе сеть телеметрических станций, GPS, прецизионных гравиметров и магнитометров».

На октябрь текущего года запланировано проведение крупного международного форума с участием пяти прикаспийских государств под рабочим названием «Наука без границ: Каспийская инициатива». В рамках форума стороны надеются обсудить договориться об общих программах исследований в сфере гидрологии, биологии, экологии, палеонтологии и многих других. «Возможно, будет создан совместный Центр по изучению Каспия в Баку или Астрахани. Кроме того, для проведения полномасштабной работы по изучению Каспийского моря и нам, и российским коллегам необходимо научно-исследовательское судно, надеемся, что на форуме, который состоится в октябре, мы обсудим и этот вопрос», – сообщил первый вице-президент НАНА Ибрагим Гулиев.

Другая группа перспективных проектов, по словам академика, связана с Кавказом. Одно из направлений – фармакология, ведь многие растения, которые растут на Кавказе, можно использовать для получения лекарств. «А работы по ядам – извлечение из них компонентов, на основе которых можно делать препараты для лечения онкологии? Мы уже обсуждаем эту тему с Институтом биоорганической химии им. академиков М.М.Шемякина и Ю.А.Овчинникова Российской академии наук», – подчеркнул Ибрагим Гулиев.

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Редакция "Капитала Страны"

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