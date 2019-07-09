Россия и Азербайджан: от национальной кухни к международной дружбе

Фестивали еды в Санкт-Петербурге и Баку в очередной раз показали высокий интерес народов России и Азербайджана к культурам друг друга.

Накануне в Баку завершил свою работу Baku Food Festival, который в течение месяца радовал жителей и гостей азербайджанской столицы вкусной едой и встречами с известными бакинцами, которые учили всех желающих готовить свои любимые блюда и рассказывали о себе. Фестиваль, возобновленный после небольшого перерыва, сразу привлек внимание туристов, в первую очередь – из России.

«Мы тут третий день. Впечатлений масса, очень красивый город, очень интересный, но самое поразительное – это как здесь принимают гостей. Тебя всегда стараются занять, накормить повкуснее, - рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан студентка из Москвы, которая вместе с подругами приехала в Баку по приглашению однокурсницы-азербайджанки. – На фестиваль еды мы пришли за новыми ощущениями и получили их в полной мере: очень интересно и вкусно. И необычно: одна долма из мидий чего стоила!»

Кстати, в этом году в фестивале россияне впервые принимали участие не только как гости, но и как гостеприимные хозяева. В сентябре в Баку планируется открытие ресторанов двух российских брендов, которые и представили свою марку на Baku Food Festival. Их владелец, российский ресторатор Аркадий Новиков, сам большой поклонник азербайджанской кухни. Как-то он написал об азербайджанской долме: «Про это блюдо не надо писать стихи, надо молчать, есть и наслаждаться».

Неудивительно, что Фестиваль национальных кухонь в Санкт-Петербурге привлек не меньшее внимание публики, особенно местных жителей, которые с удовольствием учились правильно готовить плов, заворачивать долму и печь гречишные блины на мастер-классах национальных общин, представленных в северной столице России. Стенд азербайджанской кухни традиционно – один из самых посещаемых.

В Баку фестиваль длился три недели, в Санкт-Петербурге – всего три дня, однако оба фестиваля объединила теплая атмосфера праздника. Как поясняет руководитель Центра РАД, кандидат психологических наук Наталия Красовская, гастрономические фестивали – очень эффективный и востребованный формат как для привлечения туристов, так и проведения грамотной национальной политики. «По сути это одна из форм гуманитарного контакта: как и язык музыки и танца, язык гостеприимства не нуждается в переводе. Эта традиция сильна и в России, и в Азербайджане. Фуд-фестивали, таким образом, знакомят нас не только с национальной кухней и культурой друг друга, но и показывают общность в наших менталитетах, дают повод без слов сказать: «Ты мой гость. Ты мой друг. Мы улыбаемся друг другу, мы вместе. Именно на таких простых вещах стоят вещи намного более сложные – совместные экономические проекты, государственные договоренности, добрососедские отношения между странами», - поясняет эксперт.

Комментируя важность такого формата сближения народов, депутат Госдумы, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев отметил: «Масштабные гастрономические фестивали позволяют знакомить людей с национальными традициями, создают благоприятную почву для того, чтобы представители разных народов лучше узнавали друг друга. Именно такие вот простые, бытовые вещи помогают укреплять связи между нашими народами больше всего. А Россия и Азербайджан были вместе столетия, и я уверен, что наша дружба продлится века – в том числе благодаря постоянному интересу друг к другу и сходству наших национальных черт – доброте, открытости и гостеприимству», - заключил он.