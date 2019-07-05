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Россия и Азербайджан договорились вместе двигать вперед науку

5 Июля 2019 310 0 Наука и технологии
Россия и Азербайджан договорились вместе двигать вперед науку

Заместитель президента РАН, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, академик Талия Хабриева рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева об итогах поездки первой за полвека научной делегации в Баку и о планах на совместный форум по проблемам Каспия.

Научные сообщества России и Азербайджана решили, что пришло время восстанавливать полномасштабные связи, которые были у них при Советском Союзе. В связи с этим в Баку отправилась представительная делегация российских ученых во главе с президентом РАН, академиком А.М. Сергеевым. Как сообщила его заместитель, академик Талия Хабриева последний раз в таком составе российские ученые были в Азербайджане 50 лет назад, тем не менее все были уверены, что едут к друзьям. «В рамках визита мы много общались с азербайджанскими коллегами, которые оказали очень радушный прием нашей делегации, за что мы им безмерно благодарны, - сообщила академик Хабриева. – Вообще, мне кажется, что азербайджанское гостеприимство вызывает неподдельное восхищение и оставляет приятные воспоминания».

В рамках визита российским ученым представилась возможность ознакомиться с деятельностью ведущих научных центров Азербайджана в самых разных отраслях знания. Знакомство, по словам Талии Хабриевой произвело самое благоприятное впечатление и вселило уверенность, что совместная работа ученых двух стран неизбежно приведет к новым научным достижениям, а подписанные в рамках визита документы придадут необходимый импульс укреплению российско-азербайджанских научных связей. В первую очередь, речь идет о Соглашении о научно-техническом сотрудничестве России и Азербайджана. «Существует очень много совместных научных тем, которые интересны для России и Азербайджана, вопросов, которые необходимо решать сообща, включая вопросы климата, мониторинга состояния и экологии Каспия, рационального использования его ресурсов, разработки месторождений углеводородов, сохранения биоразнообразия Каспийского моря и ряд других. Я считаю, что это сотрудничество послужит на благо народов России и Азербайджана», - прокомментировала цели Соглашения заместитель президента РАН.

Кроме того, меморандум о сотрудничестве был подписан и между Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и Институтом права и прав человека НАНА. В его рамках планируется, в частности, совместная работа по совершенствованию законодательства согласно вызовам, которые ставит перед обществом наше время – терроризм, киберпреступность, защита личных данных и государственная безопасность. Директор Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева выразила уверенность, что данное соглашение без сомнения будет реализовываться успешно и позволит расширить сферы взаимного научного поиска. В настоящее время уже планируется проведение большого научного форума, посвященного проблемам Каспия. «В его работу будут вовлечены представители практически всех отраслей знаний от естественных наук до гуманитарных. Предлагается обсудить широкий круг вопросов от биотехнологий и геотехнологий до культурно-исторических процессов стран Каспийского региона, - очертила проблематику академик Хабриева. – На личной встрече нашей делегации с президентом Азербайджанской Республики Ильхам Гейдарович Алиев поддержал все наши предложения по научному сотрудничеству России и Азербайджана, в том числе и по проведению форума и созданию Международного исследовательского центра по Каспию. Предложение президента РАН А.М. Сергеева о месте проведения форума в г. Баку, учитывая, что город является единственной столицей из всех прикаспийских государств, расположенной как раз на берегу Каспийского моря, было принято с пониманием».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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