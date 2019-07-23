Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости

Правительство России одобрило проведение переговоров с КНР о заключении соглашения о военном сотрудничестве. В распоряжении кабмина речь идет о соглашении между военными ведомствами двух государств. Как сообщает REGNUM, с инициативой заключить соглашение выступило Минобороны РФ, согласовав этот шаг с российским МИДом. Политологи считают, что такой договор станет достаточно сильным месседжем для США, с которыми у России и Китая в последнее время обострились отношения. Ранее на саммите G20 в Осаке Владимир Путин заявил, что в решении проблем на международном уровне может помочь совместная работа в формате Россия — Индия — Китай.

НОВАТЭК продал доли в размере 10% в проекте «Арктик СПГ-2» китайским компаниям CNPC и CNOOC и японскому консорциуму госкорпорации JOGMEC и компании Mitsui & Co. Теперь они участвуют на равных с французской Total в совместном предприятии по производству сжиженного природного газа в арктической зоне на Ямале. Окончательное инвестиционное решение по проекту «Арктик СПГ – 2» НОВАТЭК планирует принять в сентябре 2019 года. Второй после «Ямал-СПГ» проект "Новатэка" мощностью 19,8 млн тонн планируется запустить в 2022-2023 годах.

Президент Александр Лукашенко призвал Евросоюз справиться с «общей бедой» - Украиной. На встрече с главой представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторином он призвал Брюссель поспособствовать стабилизации украинского кризиса.По мнению Лукашенко, ЕС несет ответственность за то, что Украина выбрала европейский путь развития, а не ориентацию на Белоруссию, Россию и ЕАЭС. «Евросоюз сказал "а", значит должен сказать "б", Надо помочь украинскому народу, который не заслужил все то, что сегодня происходит в Украине», — заявил президент Беларуси.

Самый мощный российский спутник связи "Ямал-601" введен в эксплуатацию на орбите Земли. Как сообщает РГ, на новый российский телекоммуникационный космический аппарат были успешно переведены все сети, работавшие на спутнике "Ямал-202". В российской орбитальной группировке "Ямал-601" стал самым мощным по пропускной способности спутником для оказания услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на территории России, стран СНГ, Европы, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Обязательную маркировку молочной продукции планируется ввести в России до конца этого года. Как сообщает ТАСС, об этом шла речь на встрече гендиректора Ростеха Сергея Чемезова с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 июля в России стартовал эксперимент по маркировке молочных продуктов, а обязательную маркировка планировали начать с марта 2020 года. Согласно постановлению правительства, маркируются молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты Мы всю работу по маркировке Ростех проводит совместно с Минсельхозом

250 млн рублей курортного сбора с начала 2019 года собрано в Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях. Как сообщает пресс-служба министерства РФ по делам Северного Кавказа, за весь 2018 год туристы в Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях заплатили 313 млн рублей курортного сбора. В этом году вырос как объем, так и количество операторов курортного сбора – на сегодняшний день их уже более трех тысяч. Закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" был принят в июле 2017 года. С 1 января 2018 года он вступил в силу в трех регионах. В Крыму введение эксперимента отложено на 2020 год. Доходы от сбора в регионах тратят на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов.

Госдума предложила передать Росстат Президенту России. Соответствующий законопроект внесен группой депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым. Авторы считают ошибкой перевод Росстата в 2017 году в ведение Минэкономразвития и полагают, что это ведет к снижению объективности представляемых Росстатом данных ввиду прямой зависимости от конкретного министерства правительства России, а также к снижению прозрачности принимаемых Росстатом решений. Депутаты уверены, что «методология составления национальных счетов» должна разрабатываться и утверждаться федеральным органом исполнительной власти, находящимся в ведении Президента России. Ранее в июне глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Росстат необходимо вывести из-под ведения Минэкономразвития, так как он должен быть независим от органов, которые планируют экономическую политику.