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«Россия должна убраться». Почему Трамп требует, а Бразилия просит Москву уйти из Венесуэлы

29 Марта 2019 119 0 Политика
«Россия должна убраться». Почему Трамп требует, а Бразилия просит Москву уйти из Венесуэлы

Бразилия стала еще одной страной, выступившей с требованиями о выводе российских войск с территории Венесуэлы. Как заявили в МИД Бразилии, в Москве должны понять, что поддерживать режим Николаса Мадуро – недопустимо. Со своей стороны в России неоднократно заявляли, что военные эксперты пробудут в Каракасе столько, сколько потребуется правительству Венесуэлы. При этом в самой Венесуэле заявляют, что именно США вмешиваются во внутренние дела страны, и Каракас вправе сам определять свою политику и решения.

Бразилия просит

Военные Российской Федерации должны покинуть территорию Венесуэлы, если перед ними стоит цель – поддержать режим Николаса Мадуро. С соответствующим заявлением, как передает Reuters, выступил министр иностранных дел Бразилии ​Эрнесту Араужу. Он также выразил надежду на то, что в Москве признают, что поддержка Мадуро приведет только к усугублению положения в Венесуэле. Поэтому, по словам министра, единственный выход из кризиса – провести выборы под руководством временного правительства.

Напомним, что речь идет о 99 военных из России, которые прилетели в Венесуэлу на прошлых выходных. В МИД РФ пояснили, что в Венесуэле находятся «военные эксперты», чтобы реализовать договоры, которые уже давно были заключены между двумя странами. Поэтому в этой стране они пробудут столько, «сколько они понадобятся правительству Венесуэлы». При этом, как отмечалось, российские военные не панируют принимать участия в каких-либо боевых операциях.

По примеру США

Ранее «прогнать Россию» из Венесуэлы попытался президент США Дональд Трамп. Во время пресс-конференции с женой оппозиционера Хуана Гуаидо (которого Вашингтон признал врио президента Венесуэлы) американский лидер в ультимативной форме заявил представителям СМИ, что Россия должна покинуть территорию этой страны. «Россия должна убраться», – заявил Трамп. А на просьбу прокомментировать, как же добиться того, чтобы «Россия ушла», глава США ответил: «Посмотрим. Все способы допустимы».

С предупреждением в адрес России выступал и вице-президент Майк Пенс, заявивший, что в США к прибытию в Венесуэлу российских военных самолетов относятся как к «нежелательной провокации». «Мы призываем Россию прекратить всю помощь режиму Мадуро и поддержать Хуана Гуаидо», – заявлял Пенс.

На этом США не прекратили попытки «остановить Москву». На днях палата представителей американского конгресса приняла пакет законопроектов, суть которых сводится к противодействию влиянию России в Венесуэле и поставкам газа для стран ЕС. Для того чтобы документы вступили в силу, их должны принять в сенате и далее направить на подпись президенту США.

Что делает Россия в Венесуэле

Нахождение российских военных в Венесуэле в Москве комментировали неоднократно. Суть сводится к тому, что военнослужащие прибыли в Каракас, чтобы принять участие в двусторонних консультациях, и в этом нет «ничего загадочного», так как это является прямой реализацией многолетних контрактов между двумя странами. Причем, как поясняла представитель МИД РФ Мария Захарова, ряд документов было подписано еще в мае 2001 года. поэтому ни ко каком «вторжении в Венесуэлу» речи быть не может.

Напомним, что обострение ситуации произошло после январской инаугурации Мадуро. Позднее спикер парламента Хуан Гуаидо во время многотысячного митинга с участием оппозиционно настроенных граждан, самовольно провозгласил себя врио президента Венесуэлы. После этого мир поделился на два лагеря: Гуаидо подержали США, Канада, ЕС и страны Латинской Америки. А вот на сторону Мадуро встали Россия, Турция и Китай.

Что говорят в самой Венесуэле

В самой же Венесуэле заявляют, что во внутренние дела страны вмешиваются именно США. Так, глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса заявил, что Вашингтон активно пытается влезть в военно-техническое сотрудничество его страны с Россией.

«Какой цинизм, когда такая страна, как США, более чем с 800 военными базами по миру, значительная часть которых – в Латинской Америке, и растущим военным бюджетом более чем в 700 млрд долларов, хочет вмешаться в программы военно-технического сотрудничества между Россией и Венесуэлой», – отметил Арреаса.

При этом представитель Центрального университета Венесуэлы Эрнесто Вонг, говоря об осуждении американских властей по поводу вмешательства России в дела его страны, сказал, что подобные заявления Вашингтона следует воспринимать как нарушение норм международного права, а Каракас сам вправе определять свою внешнюю политику.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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