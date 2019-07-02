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Россия добилась продления ограничений ОПЕК и вернула чистоту «Дружбы», россияне увязли в долгах и другие новости

2 Июля 2019 132 0 События и факты
Россия добилась продления ограничений ОПЕК и вернула чистоту «Дружбы», россияне увязли в долгах и другие новости

Страны ОПЕК продлили ограничения добычи нефти с 1 июля еще на девять месяцев. С инициативой пролонгации квот выступила Россия, которая формально не является членом организации, но участвует в договоренностях по нефтедобыче. Заявление о необходимости продлить ограничения на срок от шести до девяти месяцев при сохранении прежних квот сделал Владимир Путин на саммите G20. В Осаке 29 июня он провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Заседание ОПЕК завершилось минувшей ночью. И хотя некоторые члены ОПЕК не одобряют усиливающееся влияние Москвы на политику картеля,  решение было принято без особых проблем.

В России вчера прекратило свое действие соглашение между федеральным правительством и нефтяными компаниями по сдерживанию цен на моторное топливо. Теперь цены на бензин и дизель будут формироваться на рыночной основе, передает «ТАСС». Однако премьер-министр Дмитрий Медведев  пообещал жесткий  контроль со стороны властей и наказанипе для тех нефтяников, которые будут необосновано завышать цены на бензин и дизтопливо.

«Транснефть» полностью возобновила поставки «чистой нефти» по нефтепроводу «Дружба» с первого июля, передает «РБК». «Грязная» нефть осталась только в специальных хранилищах, где с ней работают российские специалисты.

До 12 человек выросло число погибших в результате мощных паводков в Иркутской области. О силе стихии говорит тот факт, что уровень воды в реке Ия превысил критические отметки на семь метров. Всего пострадали около 750 человек, 153 из них госпитализированы, сообщает «ТАСС».

Уровень долговой нагрузки граждан подошел к критической отметке и становится социальной проблемой России, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. На первое мая этого года рост необеспеченного потребительского кредитования составил 25,3% в годовом исчислении, передает «ТАСС».Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин отмечал, что высокие темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в ближайшие годы. Если ситуация не изменится, то рецессия может наступить уже в 2021 году. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, считает одной из главных проблем российской экономики – низкий уровень доходов населения.

С 1 июля в России действуют  новые правила для  строителей. Застройщики больше не вправе напрямую привлекать средства населения по договорам долевого участия. Теперь граждане будут отдавать деньги не девелоперу, а уполномоченному банку. А банк передаст деньги застройщику только после того, как дом будет достроен и сдан в эксплуатацию, а на стройку выделит кредит. Процесс перехода на новые условия работы будет постепенным. Те объекты, которые уже готовы на 30% и в которых продано не менее 10% квартир, будут достраиваться на старых условиях.

Общая площадь долгостроев в России достигла 11,8 млн квадратных метров. В «Едином реестра проблемных объектов» приведены данные по 2070 домам, в которых насчитывается 188,7 тысяч квартир,  в 77 регионах России. Все эти дома возводились силами 802 застройщиков, из которых 453 признаны банкротами, передает «ТАСС».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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