Россия – на втором месте по продажам оружия, страны ОПЕК+ снизят добычу нефти и другие новости понедельника

Продажи российских систем вооружений продолжают расти. По итогам прошлого года объем продаж 100 крупнейших мировых компаний составил 398,2 млрд долларов. Россия при этом вышла на второе место в мире, передает ТАСС. Ее доля рынка составила 9,5% или 37,7 млрд долларов. Крупнейшими российскими производителями оружия являются компания «Алмаз-Антей», НПО «Высокоточные комплексы» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение». На первом месте в рейтинге с большим отрывом находятся США, с объемом продаж в 226,6 млрд долларов, что составляет 57% мирового рынка. Крупнейшим производителем вооружений в мире остается американский Lockheed Martin, реализовавший своей продукции на 44,9 млрд долларов.

Средняя пенсия в России на 1 июля этого года составляла 14144 рубля, пишет «Российская газета». Однако в 46 регионах она оказалась ниже. Так в Кабардино-Балкарии и Дагестане средняя пенсия не дотягивает даже до 12 тыс. руб. Лидером же по размеру средней пенсии оказались Чукотка – 25173 рубля.

Страны ОПЕК+ договорились о снижении объемов добычи нефти с 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки. Как ожидается, в результате этого черное золото будет стоить от 60 до 70 долларов за баррель, передает «РИА Новости». Эксперты отмечают, что такая цена устроит как страны ОПЕК+, так и США, где себестоимость добычи сланцевой нефти колеблется в пределах 50-55 долларов за баррель.

Госдума рассмотрит два законопроекта, касающиеся регулирования рынка платежей, сообщает «Интерфакс». Они касаются работы с мобильными платежными приложениями и правил работы иностранных операторов. Инициаторы законопроектов утверждают, что они направлены на защиту прав и интересов граждан.

Концепция платформы «Цифровой профиль» направлена на согласование в Минкомсвязь. «Коммерсант» поясняет, что реализация этого проекта, являющегося частью программы «Цифровая экономика», позволит гражданам управлять своими данными. Платформу предполагается запустить в эксплуатацию в конце следующего года. Ее создание обойдется в 3 млрд руб.