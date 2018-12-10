Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
10 ДЕК, 11:15 МСК
USD (ЦБ)    66,9227
EUR (ЦБ)    76,0777

10 ДЕК, 11:15 МСК
USD (ЦБ)    66,9227
EUR (ЦБ)    76,0777

Россия – на втором месте по продажам оружия, страны ОПЕК+ снизят добычу нефти и другие новости понедельника

10 Декабря 2018 147 0 Тренды События и факты
Россия – на втором месте по продажам оружия, страны ОПЕК+ снизят добычу нефти и другие новости понедельника

Продажи российских систем вооружений продолжают расти. По итогам прошлого года объем продаж 100 крупнейших мировых компаний составил 398,2 млрд долларов. Россия при этом вышла на второе место в мире, передает ТАСС. Ее доля рынка составила 9,5% или 37,7 млрд долларов. Крупнейшими российскими производителями оружия являются компания «Алмаз-Антей», НПО «Высокоточные комплексы» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение». На первом месте в рейтинге с большим отрывом находятся США, с объемом продаж в 226,6 млрд долларов, что составляет 57% мирового рынка. Крупнейшим производителем вооружений в мире остается американский Lockheed Martin, реализовавший своей продукции на 44,9 млрд долларов.

Средняя пенсия в России на 1 июля этого года составляла 14144 рубля, пишет «Российская газета». Однако в 46 регионах она оказалась ниже. Так в Кабардино-Балкарии и Дагестане средняя пенсия не дотягивает даже до 12 тыс. руб. Лидером же по размеру средней пенсии оказались Чукотка – 25173 рубля.

Страны ОПЕК+ договорились о снижении объемов добычи нефти с 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки. Как ожидается, в результате этого черное золото будет стоить от 60 до 70 долларов за баррель, передает «РИА Новости». Эксперты отмечают, что такая цена устроит как страны ОПЕК+, так и США, где себестоимость добычи сланцевой нефти колеблется в пределах 50-55 долларов за баррель.

Госдума рассмотрит два законопроекта, касающиеся регулирования рынка платежей, сообщает «Интерфакс». Они касаются работы с мобильными платежными приложениями и правил работы иностранных операторов. Инициаторы законопроектов утверждают, что они направлены на защиту прав и интересов граждан.

Концепция платформы «Цифровой профиль» направлена на согласование в Минкомсвязь. «Коммерсант» поясняет, что реализация этого проекта, являющегося частью программы «Цифровая экономика», позволит гражданам управлять своими данными. Платформу предполагается запустить в эксплуатацию в конце следующего года. Ее создание обойдется в 3 млрд руб.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо
Наука и технологии

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов
Новые возможности

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина
Экономика 1

Узнай, страна

За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок

За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок

ТОП-10 достижений недели: в каких регионах открыли источники энергии природы и интеллекта человека?

ТОП-10 достижений недели: в каких регионах открыли источники энергии природы и интеллекта человека?

На Ленинградской АЭС ввели в эксплуатацию сверхмощный энергоблок с реакторной установкой ВВЭР-1200

На Ленинградской АЭС ввели в эксплуатацию сверхмощный энергоблок с реакторной установкой ВВЭР-1200

В Московской области открыли первую очередь технопарка Центрального аэрогидродинамического института

В Московской области открыли первую очередь технопарка Центрального аэрогидродинамического института

Новости СМИ

Новости дня

11:10 Племянница Скрипаля заявила, что ее родных держат на военной базе Племянница Скрипаля заявила, что ее родных держат на военной базе
Цены на нефть падать не будут – страны ОПЕК, кажется, договорились, пенсии дополнительно проиндексируют и другие новости четверга
Цены на нефть падать не будут – страны ОПЕК, кажется, договорились, пенсии дополнительно проиндексируют и другие новости четверга
10:35 США пытаются устроить в Венесуэле переворот США пытаются устроить в Венесуэле переворот
09:43 Супруга Мамаева передумала разводиться Супруга Мамаева передумала разводиться
09:03 Пашинян набрал порядка 70% голосов на выборах в парламент Армении Пашинян набрал порядка 70% голосов на выборах в парламент Армении
08:26 «Ангарский маньяк» приговорен ко второму пожизненному сроку «Ангарский маньяк» приговорен ко второму пожизненному сроку
07:36 Англичанин держал зубные щетки в 4000-летнем горшке Англичанин держал зубные щетки в 4000-летнем горшке
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
07:02 В России будет создана новая чартерная авиакомпания В России будет создана новая чартерная авиакомпания

Узнай, страна!

09:17 За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
08 ДЕК, 00:12 ТОП-10 достижений недели: в каких регионах открыли источники энергии природы и интеллекта человека? ТОП-10 достижений недели: в каких регионах открыли источники энергии природы и интеллекта человека?
07 ДЕК, 18:10 На Ленинградской АЭС ввели в эксплуатацию сверхмощный энергоблок с реакторной установкой ВВЭР-1200 На Ленинградской АЭС ввели в эксплуатацию сверхмощный энергоблок с реакторной установкой ВВЭР-1200
07 ДЕК, 17:45 В Московской области открыли первую очередь технопарка Центрального аэрогидродинамического института В Московской области открыли первую очередь технопарка Центрального аэрогидродинамического института
07 ДЕК, 12:06 Автор бестселлера «45 татуировок менеджера» проведет мастер-класс для омского бизнеса Автор бестселлера «45 татуировок менеджера» проведет мастер-класс для омского бизнеса
07 ДЕК, 08:39 На территорию опережающего социально-экономического развития «Котовск» зашли первые инвесторы На территорию опережающего социально-экономического развития «Котовск» зашли первые инвесторы
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
04 ДЕК, 12:40 «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России» «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter