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Россия – бедная или богатая страна? О чем спорили Чубайс и Захарова

22 Января 2019 352 0 Экономика
Россия – бедная или богатая страна? О чем спорили Чубайс и Захарова

Спор между главой Роснано Анатолием Чубайсом и официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, кажется, закончился. Прервать диалог решил Чубайс, объявив, что «победила» Захарова, обладающая хорошими способностями к «подтасовкам». Капитуляция чиновника, заявившего, что «Россия – страна бедная», была принята.

С чего все началось

На прошлой неделе, во время Гайдаровского форума Анатолий Чубайс в ходе своего выступления на одной из сессий заявил: «Россия – страна бедная, и с плеча, сходу решить задачу повышения цены – неправильно. Правильно создавать ситуацию, при которой богатые платят больше, а бедные остаются на том же уровне».

На это высказывание отреагировала Мария Захарова. В своей фейсбуке она решила встать на защиту тех самых «бедных россиян», напротив, утверждая, что Россия – страна богатая.

«…почему "значительная часть населения живет бедно или очень бедно, хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства и топ-менеджером ключевых направлений отечественной экономики и промышленности, поподробнее», – написала в свойственной ей манере Захарова. И тут же добавила: «Жду ответа, как ваучер члена кабинета».

Без ответа такое обращение Чубайс оставить не мог. С долей сарказма он ответил официальному представителю МИД РФ: «А про Ваш ваучер спросите у мамы с папой – я уверен, что они его точно для вас получили. Я, например, свой вложил крайне неудачно – видимо еще одна из моих ошибок».

«Этот год я ни с каким другим не перепутаю…»

По словам Чуйбайса, когда младореформаторы начинали в 1991 году, Мария Захарова была еще совсем маленькой девочкой, которая вряд ли помнит, что по стране в среднем уровень зарплаты был 12 долларов, а «деревянный рубль» не конвертировался. «Частнопредпринимательская деятельность была преступлением, Сбербанк со сбережениями населения банкротом, годовое падение экономики 10-12%, реальная инфляция свыше 100%, а магазины пустыми», – напомнил глава Роснано.

Признав тем не менее, что в тот период было совершено немало ошибок, в том числе и им самим. Но в итоге, как заверил Чубайс, когда Захарова «начала свою работу», экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью».

Мария Захарова продолжила спор, и дала ответ на его критику о подтасовке фактов: «Анатолий Борисович, не знаю, что у Вас там происходит, но я начала "работу чиновником" в 1998 году, то есть не 15, как Вы написали, а 20 лет назад. В 2003 году я "работу чиновником" не начинала – Вы ошиблись, а теперь зачем-то уверяете всех в том, что я "подменяю даты"». Таким образом Захарова призналась, что всю жизнь работает чиновницей. Что не мешает ей размышлять о бедности и богатстве россиян.

Представитель министерства сообщила, что летом 1998 года, когда она сдавала экзамены в МГИМО, в августе в страну пришел кризис. А чиновником она стала 21 сентября, поступив на работу в МИД (нестыковка кроется в том, что студентка, едва поступив в МГИМО, сразу же устроилась на работу в МИД). «Еще раз: не в 2003 году, а в 1998 – в год кризиса, ставшего результатом макроэкономической политики середины 90-х годов… Поверьте, этот год я ни с каким другим не перепутаю, столько горя и разбитых судеб я тогда увидела», – заявила Захарова.

Капитуляция Чубайса

В конечном счете Чубайс решил сдаться первым, и, заканчивая спор, заявил, что у Захаровой есть хорошие способности к подтасовкам: «Восхищаюсь тем, как ловко Вы подменили прямо указанную мной дату – 15 лет назад (то есть 2003 год – год начала вашей работы чиновником) на 1998 – год экономического кризиса! Думаю, по способности к подтасовкам – Вы лучшая в своем поколении», – написал он человеку, который ведет заочный диалог и с иностранными партнерами и озвучивает официальную позицию России (!). «Поэтому – заранее сдаюсь! Вы победили! Барабанная дробь!»

Захарова, ранее писавшая о том, что так называемые «экономические достижения» Чубайса вызывают у нее дрожь, капитуляцию главы Роснано приняла. Впрочем, не исключено, что она вполне могла бы продолжить этот спор: «То, что Вы сдались, – это очень плохо, потому что в плен Вас брать не хочется», – написала она. «Но из уважения к нормам гуманитарного права – так и быть: капитуляция принята».

Диалог Захаровой и Чубайса привлек к себе достаточно внимания со стороны политиков. В частности, комментируя эту «беседу», сенатор Алексей Пушков писал, что глава Роснано напрасно пытается внушить всем, что его реформы имели успех, поскольку, в конечном итоге, они стали причиной дефолта. При этом, как отметил сенатор, Чубайс «бравировал» реформами, которые имели антинародную направленность. «Так пусть будет верен себе и признает, что внес свой вклад в бедность народа», – заключил Пушков. Признать подтасовку фактов Захарову он не призвал.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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