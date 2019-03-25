Россию признали энергетической сверхдержавой, в МГУ назвали самые востребованные специальности будущего

Ректор МГУ Виктор Садовничий назвал приоритетные задачи, стоящие перед человечеством в ближайшие десять лет. По его мнению, таковыми являются изучение человеческого мозга, освоение космоса и изучение мирового океана. Именно эти специальности станут самыми востребованными в науке, передает ТАСС.

Наш знаменитый путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное путешествие на весельной лодке, справился с 12-бальным штормом в Тихом океане. По словам организаторов экспедиции, волны достигали восьми метровой высоты и двигались со скоростью 90 километров в час. Пока улучшения погоды не предвидится. Возможен новый шторм. Всего Конюхову предстоит пройти на веслах 27 тыс. километров. На сегодняшний день Конюхов совершил уже пять кругосветных плаваний, побывал на семи высочайших вершинах мира, на Северном и Южном полюсах Земли.

Железнодорожная часть Крымского моста вступает в строй, пишет РБК. Мост состоит из 160 тыс. металлоконструкций, расположенных на 307 опорах. Некоторые пролеты весят более 500 тонн. Сейчас строители ведут укладку рельсов. Первый пассажирский поезд пройдет по мосту 8 декабря этого года. Билеты на поезда начнут продавать с 10 сентября.

Россия – энергетическая сверхдержава. Об этом заявил мировой энергетический совет. В заявлении подчеркивалось, что этот статус не зависит от возможного изменения структуры мировой энергетики. И возможности нашей страны в развитии новых энергетических технологий неограничены, сообщает РИА Новости.

Глобальное потепление дает о себе знать. Так, аномально длительная волна тепла в Тихом океане привела к гибели морских животных, подорвала туризм и экономику ряда штатов США, расположенных у тихоокеанского побережья. Неприятности начались в 2014 году у берегов Аляски. Начиная с 1925 года морские волны тепла участились на 34%. В дальнейшем, ситуация может только ухудшаться, передает РИА Новости.

Премию «Лучший учитель мира» получил монах-францисканец Питер Табичи, который преподает естественные науки в одной из сельских школ Кении. На всю школу, где он работает, приходится всего один компьютер, а на одного учителя – 58 учеников. Большую часть своей зарплаты Табичи отдает на благотворительность, сообщает РИА Новости. Премия «Лучший учитель мира» была учреждена благотворительным фондом индийского бизнесмена Санни Варкея и вручается с 2015 года. Ее размер составляет 1 млн долларов.