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Россию и Азербайджан объединяют более 150 лет активного культурного обмена

31 Января 2020 248 0 События и факты
Россию и Азербайджан объединяют более 150 лет активного культурного обмена

Директор Национальной Библиотеки Азербайджана, профессор Керим Магомед оглы Тахиров рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева как библиотеки участвуют в выстраивании общего информационного пространства между стратегическими партнерами.

Интеграция разных стран и народов неизменно затрагивает информационные ресурсы, особенно бурно эти процессы развиваются в нашу цифровую эпоху. Серьезную роль в этом играют национальные библиотеки. В рамках СНГ они – под эгидой Библиотечной Ассамблеи Евразии – активно обмениваются информацией и реализуют совместно такие масштабные проекты, как «Купола содружества», «Книжные памятники независимых государств», «Встречи на границах» и многие другие. «На протяжении более 150 лет Азербайджан и Россию объединяют активные культурные и литературные связи, взаимное обогащение обычаев и традиций. И сегодня проведение совместных мероприятий, форумов, симпозиумов, культурных и литературных фестивалей между нашими странами стало традицией. - говорит профессор Керим Тахиров. – Расширение взаимного обмена информацией между Россией и Азербайджаном способствует быстрому и взаимовыгодному развитию всех секторов экономики, науки, литературы и общественной жизни в обеих странах, стимулирует прогресс. Научные инновации, открытия и изобретения, литературные достижения, которые отражены в книгах, монографиях, научных статьях и диссертациях, а также широкий обмен этими публикациями являются важнейшим условием взаимной интеграции наших стран».

На сегодняшний день Национальная Библиотека Азербайджана сотрудничает с 39 национальными библиотеками в 34 странах мира, однако, по признанию Керима Тахирова, библиотеки Российской Федерации среди них занимают особое место. «И это не случайно, так как большая часть письменного культурного богатства азербайджанского народа, созданного на протяжении последних двух веков, хранится в библиотеках и музеях Российской Федерации, и сегодня их внедрение в научный оборот является одной из наших основных задач, - поясняет директор НБА. – Взаимная интеграция и сотрудничество позволяют нам активно осуществлять обмен книгами, информацией и опытом работы. Так, например, Российская Президентская Библиотека им. Ельцина полностью оцифровала относящиеся к Азербайджану материалы в своем фонде и подарила их нашей библиотеке. Также уже предоставила нам множество ценнейших материалов и Российская Национальная Библиотека».

А в конце прошлого года, а рамках VIII Международного Культурного Форума в Санкт-Петербурге директора РНБ и НБА договорились о совместном проекте по оцифровке и передаче в Азербайджан ценных рукописей и других материалов на азербайджанском языке, хранящихся в крупных библиотеках Санкт-Петербурга и Институте Восточных Рукописей РАН. «Уже в конце декабря прошлого года наши специалисты побывали в Санкт-Петербурге и составили подробный список материалов по Азербайджану подлежащей к оцифровке», - рассказал Керим Тахиров и добавил, что подобный проект планируется реализовать совместно с Российской Государственной Библиотекой в Москве.

Плотное сотрудничество российских и азербайджанских библиотек самым благоприятным образом сказывается на укреплении связей между научными сообществами наших стран. Еще в 2008 году был открыт Виртуальный читальный зал Электронного Фонда Диссертации РГБ, помощью которого азербайджанским ученым стали доступны около миллиона диссертаций и авторефератов. А двустороннее использование межбиблиотечного абонемента и электронной доставки книг и других материалов доступно и самому широкому кругу читателей.

И количество совместных проектов растет с каждым годом. Так, осенью прошлого года в НБА был открыт «Зал Международных связей», в котором создано 13 экспозиций зарубежных стран. И, естественно, самая большая экспозиция – у Российской Федерации, которая, к тому же регулярно пополняется новыми поступлениями за счет активного взаимного книгообмена с РНБ и РГБ. А к 75-летию Великой Победы российские и азербайджанские коллеги готовят мобильные экспозиции, на которых будут представлены еще и плакаты, и афиши военного времени, а также разрабатывают виртуальную выставку, посвященную героизму советского народа в годы Великой Отечественной войны.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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