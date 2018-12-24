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Российское оружие продадут еще на 50 млрд долларов, «Северный поток – 2» строят в Финляндии и другие новости понедельника

24 Декабря 2018 1095 0 События и факты
Российское оружие продадут еще на 50 млрд долларов, «Северный поток – 2» строят в Финляндии и другие новости понедельника

«Рособоронэкспорт» собрал портфель заказов более чем на 50 млрд долларов, пишет «РИА Новости». Это истребители, зенитно-ракетные комплексы, вертолеты, танки, стрелковое оружие. Главным покупателем российской военной техники в 2018 году стала Индия. Только контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 оценивается в 5 млрд долларов. Другим крупнейшим покупателем российского оружия является Индонезия. С азиатской страной в этом году был подписан контракт на поставку 11 истребителей Су-35 на сумму в 1,1 млрд долларов.

Более 1 млрд долларов вывели в 2018 году международные инвесторы из российских фондов. Это наихудший показатель, начиная с 2013 года. Эксперты считают, что это связано с американскими санкциями и возможностью их расширения, а также с падением цен на нефть, сообщает News.mail.ru.

Падение цен на нефть продолжится в первом полугодии 2019 года, пишет «РИА Новости». Так, стоимость марки Brent упала на семь долларов за баррель. Эту тенденцию пока не смогло переломить даже решение стран ОПЕК+ сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки. Однако представители ведущих нефтедобывающих стран мира уверены, что это временное явление. Они считают, что в течение следующего года стоимость барреля «Brent» будет колебаться в диапазоне 50-70 долларов за баррель, что устраивает всех игроков рынка.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» продолжается, передает «Интерфакс». К сегодняшнему дню уложено 370 километров трубопровода. В настоящий момент работы ведутся в территориальных водах Финляндии. На очереди – работы в исключительной экономической зоне Швеции, где предстоит смонтировать участок газопровода длинной в 510 километров. Одновременно с этим в России и Германии ведутся строительные работы на береговых участках. Общая длина газопровода составит 1,2 тыс. километров.

Выведен на орбиту первый спутник системы GPS III. Всего планируется запустить 32 таких спутника. Они придут на смену устаревшим аппаратам, обеспечивающим сейчас работу GPS по всему миру. Спутники GPS III имеют большую мощность сигнал по сравнению со своими предшественниками и позволяют в три раза точнее определять месторасположение наземных объектов. В настоящее время услугами системы GPS пользуются по всему миру более 4 млрд человек, сообщает «Интерфакс».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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