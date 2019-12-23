Российский стрит-арт на стенах Баку

Краснодарский художник Георгий Куринов, известный под псевдонимом #GOOZE_ART, оставил свои картины на стенах домов в Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах, Турции, а недавно добавил в свой список и Азербайджан. О том, чем ему запомнилась работа в Баку, он рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

В Баку известный стрит-артер поехал по приглашению строительной кампании, занимавшейся реконструкцией одного из городских кварталов. К работе над монументальной росписью двух фасадов Георгий Куринов начал работать еще в России.

«Перед созданием эскизного проекта для этого двора я провел большую теоретическую работу – изучил различные азербайджанские традиции в музыке, одежде, кухне, оружии, истории, архитектуре и т.д. Эскизы некоторых элементов одежды и предметов я даже отправлял на согласование в местный музей. Я очень рад, что многое из того, о чем я читал перед созданием проекта, получилось увидеть в Баку «вживую». После того как я закончил работу, у нас было еще 4-5 дней на ознакомление с различными музеями и выставочными площадками, а также интересными «скрытыми» местами, куда нас водили местные друзья», – поделился художник впечатлениями от поездки.

Кстати, дружеское расположение, с которым относились к его работе и к нему лично, больше всего поразило российского стрит-артера в его рабочем визите в Азербайджан.

«В первые же дни мы с братом, который мне помогал, познакомились с местными художниками и каждый вечер после работы гуляли с ними, они просто замечательные и душевные люди. Азербайджанцы невероятно гостеприимные и простые в общении – все хотят тебя как-то угостить, уделить время. Нас просто заваливали фруктами и подарками. Это было очень здорово, – признается Георгий Куринов. – Еще необычным для меня было то, что в Баку у меня оказалось много поклонников, которые часто писали мне или даже приезжали посмотреть, как я работаю».

А посмотреть было на что: арт-объект «Половинки» на проспекте Фатали Хана Хойского – это диптих, размещенный на двух десятиэтажных зданиях.

«День и ночь мужчина и женщина глядят друг на друга и не могут встретиться, – поясняет свой замысел художник. – Этот образ отчасти навеян восточными сказками о прекрасной и чистой любви. Картину с девушкой, которая будет ждать любимого вечно, дополняют национальный инструмент тар и молодые цветки граната. А проявление мужественности это, прежде всего, – защита своей родины и дома, так что главными символами на картине с мужским образом стали национальный клинок «кама» украшенный традиционными орнаментами, и знаменитые достопримечательности Старого Баку – Крепость Ичери-шехер – Девичья Башня и дворец Ширваншахов».

В основе композиции – азербайджанский национальный узор «бута». Причем, в картине с девушкой он заворачивается влево, а с мужчиной – вправо. По замыслу художника, если соединить эти половинки, то получится очертание сердца.

Работа так понравилась бакинцам, что Георгия Куринова практически сразу снова позвали в азербайджанскую столицу – сделать рисунок на двойном фасаде дома, построенного в виде книжки. Там художник изобразил знаменитую эльдарскую сосну, которая в естественном, неокультуренном виде растет только на хребте Элляр-Оуги в Азербайджане.

Обе работы в общей сложности заняли у краснодарского художника три недели, однако они навсегда запечатлелись в его памяти.

«Солнца в моем городе не меньше, чем в Баку, и кавказская кухня у нас самая разнообразная – в Баку я в этом плане как дома. А вот по азербайджанскому добродушию и гостеприимству я точно буду скучать», – признался Георгий Куринов.

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