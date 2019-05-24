Российские проекты национального этапа конкурса Prix D’excellence займут почетное место в мире

В Торгово-промышленной палате Российской Федерации прошло заседание комиссии национального этапа всемирного конкурса «Prix d’Exellence Awards». О целях и проектах национального этапа – всероссийского конкурса «Лучший реализованный девелоперский проект на российском рынке недвижимости» FIABCI-Россия в эксклюзивном интервью «Капиталу страны» рассказали председатель комиссии Владимир Ресин и председатель комитета по предпринимательству в сфере строительства ТПП РФ Ефим Басин.

Этот конкурс реализованных девелоперских проектов в области жилой и коммерческой недвижимости, который проводится FIABCI с 1992 года – своего рода «Оскар» в сфере недвижимости.

Владимир Иосифович Ресин, который уже три года возглавляет комиссию, отметил, что каждый год качество, объем и значимость проектов, представленных на национальный этап конкурса, увеличиваются.

«Раньше было сложно представить, что, например, в Иркутске можно сделать объект, который будет лучше, чем в Москве. Мне кажется, что многие проекты, которые были выбраны нами на национальном этапе конкурса, займут почетное место и в мире», - подчеркнул Владимир Ресин.

Ефим Владимирович Басин отметил, что на первом конкурсе было только два номинанта из Москвы и Санкт-Петербурга, а теперь география резко расширилась и в этом году выдвигается на международный этап уже 11 номинантов, в том числе и из регионов России.

«Поекты, представленные в конкурсе, выступают «маяками», на которые в дальнейшем можно будет равняться. Кроме того, мы сейчас работаем над формированием базы типовых проектов, и представленные в конкурсе постройки могут стать частью этой базу» - подчеркнул Ефим Басин.

Было отмечено, что если раньше проекты собирали в Москве, везли в регионы и там монтировали, то теперь все изготавливается на производственной базе самих регионов. Регионы соревнуются между собой и, таким образом, формируется конкурентная среда.

«Бог создал строителя, а строитель уже все остальное», - напомнил Владимир Ресин

Церемония награждения победителей ХIII Национального этапа Всемирного конкурса в области недвижимости PRIX d Excellence Awards-2019 состоится в Москве 28 мая 2019 года.