России негде хранить нефть. Излишки добычи затапливают страну 724 0 Экономика

Российские нефтяные компании столкнулись с отсутствием свободных хранилищ внутри страны и в Европе, а стоимость фрахта нефтяных танкеров выросла в семь раз. Нефтяники не могут остановить добычу, но и не находят спроса на сырье – из-за пандемии коронавируса 29 млн баррелей из 100 млн, добывавшихся в сутки, оказались лишними. Эксперты говорят об уникальности ситуации: добыча, переработка и отгрузка нефти идет полным ходом, хотя на нее нет покупателей. До полного коллапса осталось три недели.