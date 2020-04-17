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России негде хранить нефть. Излишки добычи затапливают страну
17 Апреля 2020 724 0 Экономика
Российские нефтяные компании столкнулись с отсутствием свободных хранилищ внутри страны и в Европе, а стоимость фрахта нефтяных танкеров выросла в семь раз. Нефтяники не могут остановить добычу, но и не находят спроса на сырье – из-за пандемии коронавируса 29 млн баррелей из 100 млн, добывавшихся в сутки, оказались лишними. Эксперты говорят об уникальности ситуации: добыча, переработка и отгрузка нефти идет полным ходом, хотя на нее нет покупателей. До полного коллапса осталось три недели.
Добро хранить негде
- О заканчивающихся объемах хранилищ для сырой нефти в России и Европе сообщил «Интерфаксу» председатель совета директоров «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) Михаил Скигин. Он спрогнозировал резкое сокращение отгрузки нефти и нефтепродуктов за рубеж в самое ближайшее время, что дополнительно ударит по мощностям терминалов для хранения ископаемого топлива внутри страны. К слову говоря, уже 13 апреля все 37 резервуаров ПНТ общей мощностью 400 тыс. кубометров были заполнены под завязку.
- Поэтому нефтяники пошли на экстраординарные меры – арендовали практически все доступные емкости в России, вплоть до сельских хранилищ. Так, например, Кирижский НПЗ задействовал цистерны железнодорожных операторов в качестве резервуаров для нефтепродуктов.
- По словам Скигина, европейские потребители фрахтуют танкеры для хранения, но спрос «упал практически до нуля», а, к примеру, на авиационное топливо – «действительно до нуля». При этом переориентировать спрос на Россию невозможно – он здесь упал так же, как и в Европе и во всем мире. Но, несмотря на отсутствующий спрос, нефтяники продолжают добычу, переработку и отгрузку нефти, поскольку остановить процесс они не могут.
- Как писало агентство Reuters, у европейских берегов, в частности у Амстердама, Роттердама и Антверпена, а также в Средиземноморских портах, сейчас стоят 30 танкеров, которые не могут разгрузиться из-за переполненности хранилищ в Европе. Миллионы тонн авиатоплива, бензина и нефтепродуктов никому не нужны. Но танкеры все прибывают и прибывают – пробка увеличивается каждый день. В Азии ситуация не лучше – покупатели нефти ждут существенных скидок, после того как Саудовская Аравия начала демпинговать.
Полная остановка через три недели
- Представитель ПНТ не исключает, что вскоре мы увидим сокращение объемов по всей цепочке производства, «вплоть до почти полной остановки». Это уже не кажется «страшной фантазией», подчеркивает Скигин.
- С проблемами хранения сырой нефти сталкиваются все российские компании: «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и «Газпром нефть». Приостановка работы НПЗ представляется невозможной, поскольку это предприятие непрерывного цикла.
- Но, по словам главы и совладельца нефтетрейдера Gunvor Торбьорна Торнквиста, сейчас лишними оказались 25 млн баррелей в сутки, тогда как 12 млн нефтеперерабатывающих мощностей закрылись. Поэтому через 3-4 недели все емкости, доступные для хранения нефти, будут переполнены. И соглашение о сокращении нефти в рамках ОПЕК+ с 1 мая 2020 года ситуацию никак не спасет.
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