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Роспотребнадзор рассказал, как питаться зимой, Россия и Украина торгуют несмотря ни на что и другие новости четверга

24 Января 2019 335 0 События и факты
Роспотребнадзор рассказал, как питаться зимой, Россия и Украина торгуют несмотря ни на что и другие новости четверга

На всемирном экономическом форуме в Давосе состоялась сессия «Сохраним Россию конкурентоспособной». Выступая на ней, глава российской делегации Максим Орешкин заявил, что «Россия хочет обеспечить позитивные отношения с другими странами, мир на всей земле и совместные проекты», цитирует его ТАСС. Также он отметил, что, несмотря на санкции, США являются третьим по величине инвестором в российскую экономику после Китая и Германии. Прозвучал и стандартный набор лишенных смысла фраз от российских бюрократов: необходимо дать стимулы развития бизнесу и сформировать в России средний класс. На форуме также отметили, что в ближайшие годы рост мировой экономики немного замедлится и составит 3,5–3,6%. Но России до этих показателей далеко. Ее экономика не может пока приблизится и к 2%-ному росту.

На 17,1% увеличился экспорт российских товаров на Украину и составил 7,4 млрд долларов за период с января по ноябрь прошлого года. Положительное сальдо торгового баланса достигло 4 млрд долларов, сообщает РИА Новости. При этом с обеих сторон действуют запреты на экспорт – импорт определенных товарных групп. Россия подчеркивает, что готова отменить все ограничения при аналогичных действиях украинской стороны.

Роспотребнадзор объяснил, как надо правильно питаться зимой. В рацион граждан должна входить жирная рыба, растительные масла, зерновые продукты, сезонные овощи и фрукты. В противном случае человеку грозит ослабление иммунитета, передает РИА Новости.

В начале декабря прошлого года в Хабаровском крае обрушилась часть сопки, перекрыв реку Бурея и создав перемычку в Бурейском водохранилище. Общий объем сошедшего грунта составил около 34 млн кубометров. Отсеченный объем водохранилища оценивается в 28%. Под угрозой затопления оказались несколько ближайших населенных пунктов, жителей двух из которых будут переселять. Перепад уровня воды на реке до и после завала составляет сейчас более 6 метров. На участке водохранилища протяженностью около 25 километров образовалось ледяное цунами. Лед был взломан и выброшен на берег вместе с водой. Максимальная высота выброса этой водно-ледяной смеси составила 60 метров. Это привело к уничтожению растительности (леса) и почвенного покрова. Полностью исследования последствий катастрофы будет завершено летом этого года.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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