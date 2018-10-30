Роскошь, яхты, машины – налоги? Не сейчас! Почему власти не хотят поднимать налогообложение для богатых

В Министерстве финансов не исключают, что в ближайшее время налог на предметы роскоши может быть увеличен. Однако, когда это будет сделано, пока неясно, поскольку, если это сделать в данный момент, то богатые россияне могут быть напуганы. Как следствие – они будут искать способы вывести из России деньги. Это один из ключевых факторов, которые удерживают от принятия этого шага, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Напряжение в обществе

О возможном налоговом нововведении сообщил первый вице-премьер и глава Министерства финансов Антон Силуанов. По его словам, в будущем повышение налоговой нагрузки на богатых не исключено.

«Нам часто говорят, давайте повысим налоги у богатых, и со временем мы это сделаем: повысим налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», – заявил министр в ходе интервью Владимиру Познеру на Первом канале.

Он отметил, что на сегодняшний день разница в уровне доходов россиян, конечно же, «создает напряжение в обществе».

В то же время, как отмечает Газета.ру, министр отвергает введение прогрессивной (нарастающей) шкалы вместо сегодняшней единой плоской шкалы НДФЛ в 13%. Этот отказ Силуанов поясняет следующим образом: «Мы знаем, что богатые – люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение».

Силуанов, также как и многие эксперты, считает, что богатых может напугать повышенная ставка налога, из-за чего они вообще «могут вывести деньги из нашей страны». Что касается плоской шкалы, то она, отмечает глава Минфина, «уже устоялась», поэтому менять законодательство, «наверное, было бы неправильно».

Не первый раз

С подобными заявлениями Силуанов выступает уже не первый раз. Так, в сентябре он говорил о том, что нет смысла в том, чтобы менять систему взимания НДФЛ, как минимум, на шесть лет.

«На мой взгляд, сейчас, в настоящее время, на предстоящую шестилетку нам нет смысла менять условия налогообложения подоходного налога, а там посмотрим», — сказал министр в ходе Московского финансового форума.

До этого вопрос налогообложения комментировал президент России Владимир Путин. По его словам, власти не планируют вводить прогрессивную шкалу относительно доходов физических лиц. По словам главы государства, такое нововведение чревато тем, что высокие налоги будут скрываться.

«Начинаются зарплаты дополнительные в конвертах и так далее. То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много. И ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно», – отмечал Путин.

Хорошо, что думают…

Как считает вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс, подобные реплики Силуанова говорят о том, что сегодня власти осознают запрос общества.

«В обществе растет некоторая напряженность, и уже точно растет востребованность социального равенства или хотя бы большей социальной справедливости. От вопроса по плоской шкале далеко уйти тоже не удастся. Сами наши медиа показывают такие дворцы, такие яхты, такие самолеты, такие перелеты и такой образ жизни, что, безусловно, это не может не вызвать у большинства населения естественной реакции», – отмечает эксперт.

Юргенс считает положительным факт того, что власти думают в направлении этой темы, и проводят соответствующие расчеты. Однако он отмечает, что вопрос о плоской шкале все равно «встанет ребром»: долго терпеть катастрофическое имущественное расслоение основная масса россиян не сможет.