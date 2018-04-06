Роскомнадзор против Telegram. Чем закончится история популярного российского мессенджера 352 0 Тренды События и факты

Решение Роскомнадзора подать в суд иск на Telegram с требованием заблокировать сервис никого не удивило. Планировалось, что если руководство компании не выполнит определенные требования, то к ней будут применены соответствующие действия. Мессенджер отказался раскрывать спецслужбам ключи для шифровки переписки пользователей, чего требует закон «Об информации». Это и повлекло за собой последствия.

История вопроса

20 марта этого года Роскомнадзор отвел Telegram 15 дней, в течение которых требовалось исполнить требования ФСБ (Федеральная служба безопасности) о передаче ключей шифрования. В противном случае компании пригрозили направить в суд обращение с запросом о блокировке мессенджера.

Срок, который был установлен ведомством, закончился четвертого апреля. После этого Роскомнадзор решил подать иск в Таганский суд, в котором требует ограничить доступ к информационным ресурсам Telegram в России. В разговоре с РБК в пресс-службе суда пояснили, что на данный момент никаких процессуальных решений принято не было. А само заявление изучает судья.

Комментируя ситуацию, адвокат Павел Чиков сообщил в своем телеграм-канале, что после того, как защита ознакомится с иском, на него будут подготовлены возражения.

Позиция адвокатов

В пятницу в московский Таганский районный суд поступил иск, в котором содержится требование «об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership». Как гласит официальная информация, исковое заявление было подано в связи с тем, что компания не выполнила требования ФСБ.

В разговоре с «Коммерсантом» адвокат Дамир Гайнутдинов (правозащитная группа «Агора»), который представляет интересы Telegram, заявил: «Получим исковое и будем отвечать. Стратегия защиты всегда выстраивается индивидуально, так что нужен текст заявления».

Как пишет издание, позиция защиты Telegram заключается в следующем: выполнить требования ФСБ и Роскомнадзора о передаче ключей шифрования в принципе невозможно. Telegram применяет алгоритм сквозного шифрования, в котором периодически «изменяемые ключи генерируются на устройствах пользователей». А сами сообщения вообще не хранятся на серверах сервиса. «Ни у кого, включая разработчика ПО и администратора сервиса, нет технической возможности получить или изготовить дубликаты этих ключей», – сообщали адвокаты.

Кремль будет искать альтернативу

В Кремле уже прокомментировали возможную блокировку Telegram. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот мессенджер считают вполне удобным, однако, если произойдет его блокировка, то ему будет найдена альтернатива. Представитель Кремля рассказал, что пресс-служба использует этот сервис для общения с представителями СМИ.

«Будет очень жаль, если не будет найден консенсус. А пока, насколько мы понимаем, он не найден. Но закон есть закон, и если он не будет соблюден и будут приняты соответствующие меры, мы будем искать альтернативу, которая наилучшим образом будет отвечать нашим потребностям», – заявил пресс-секретарь.

Что делать пользователям

В случае если все-таки блокировка Telegram произойдет, ее можно будет обойти при помощи VPN-сервисов. Но и здесь надзорное ведомство может применить «рычаги воздействия», направив послания в крупнейшие сервисы, которые могут прислушаться к просьбам ведомства. Да и в принципе, большинство пользователей этого приложения далеки от подобных технологий. Так что, как прогнозируют эксперты, они могут также найти альтернативу мессенджеру.